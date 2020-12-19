美将59家中国实体列入出口管制“实体清单” 商务部称坚决反对并将采取必要措施

新华社北京12月19日电 针对美国商务部日前宣布将59家中国实体列入出口管制“实体清单”，商务部新闻发言人19日表示，中方坚决反对，将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。

新闻发言人表示，这是美国再次动用国家力量打压中国企业。美方泛化国家安全，不断滥用出口管制等措施对他国企业、机构和个人持续进行打压，对国际经贸秩序和自由贸易规则造成严重破坏，对全球产业链供应链安全造成严重威胁。这不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。

新闻发言人表示，我们再次敦促美方停止单边主义、霸凌主义的做法，给予包括中国企业在内的各国企业公平待遇，多做有利于中美两国经贸合作、促进全球经济恢复发展的事。

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