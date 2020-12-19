新华社北京12月19日电 经国务院批准，2020年12月19日，国家发展改革委、商务部发布《外商投资安全审查办法》。
对影响或者可能影响国家安全的外商投资进行安全审查，是国际通行做法。2011年，我国建立外商投资安全审查制度。近十年来，外商投资管理体制历经大幅改革，特别是今年起施行的《中华人民共和国外商投资法》在法律层面正式确立准入前国民待遇加负面清单管理制度，建立外商投资信息报告制度，大幅提升外商投资便利化程度。同时，为统筹积极促进外商投资和有效维护国家安全，外商投资法规定国家建立外商投资安全审查制度，对影响或者可能影响国家安全的外商投资进行安全审查。
安审办法以外商投资法、国家安全法为主要法律依据，践行总体国家安全观和新发展理念，坚持统筹发展和安全，坚持开放和安全并重，总结近十年来审查工作实践，借鉴主要国家审查制度成果，对外商投资安全审查制度作出较为全面系统的规定，以在积极促进和保护外商投资的同时，有效预防和化解国家安全风险，为更高水平对外开放保驾护航，助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
安审办法共23条，规定了适用审查的外商投资类型、审查机构、审查范围、审查程序、审查决定监督执行和违规处理等，进一步提高了审查工作的规范性、精准性和透明度，尽可能减少对外商投资活动的影响，保护外商投资积极性和合法权益。根据安审办法，国家建立外商投资安全审查工作机制，工作机制办公室设在国家发展改革委，由国家发展改革委、商务部牵头，承担外商投资安全审查的日常工作。安审办法将于公布之日起三十日后正式施行。
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