健全外商投资安全审查制度 为更高水平对外开放保驾护航——外商投资安全审查工作机制办公室负责人就《外商投资安全审查办法》答记者问

新华社北京12月19日电 经国务院批准，2020年12月19日,国家发展改革委、商务部发布《外商投资安全审查办法》，自公布之日起三十日后施行。为了解安审办法出台有关情况，针对各界关注的问题，记者采访了外商投资安全审查工作机制办公室有关负责人。

问：请介绍一下安审办法出台的背景。

答：对外开放是我国基本国策。党的十八大以来，我国坚持互利共赢的开放战略，持续推动扩大对外开放，努力营造市场化法治化国际化营商环境，大幅减少外资准入限制，2017年至2020年连续四年缩减外商投资准入负面清单，全国版和自由贸易试验区版负面清单限制措施分别缩减至33条和30条，制造业、能源资源、基础设施、农业、金融等领域对外资实现重大开放，我国成为全球最受欢迎的外商投资目的地之一。今年以来，新冠肺炎疫情给全球跨境投资造成巨大冲击，在此严峻形势下，我国利用外资仍稳中有增，是全球极少数吸收外资保持增长的主要经济体之一。

在推动高水平对外开放的同时，国家也在稳步推进外商投资管理制度改革。2019年出台的《中华人民共和国外商投资法》及其实施条例，确立了我国新时期外商投资法律制度的基本框架，在法律法规层面正式确立准入前国民待遇加负面清单管理制度，为推动更高水平对外开放提供了有力的法治保障。外商投资法及其实施条例还对外商投资安全审查制度作出规定，明确国家建立外商投资安全审查制度，对影响或者可能影响国家安全的外商投资进行安全审查。外商投资企业、外国商协会等有关方面十分关注外商投资安全审查制度如何落地实施，期待出台外商投资安全审查具体规定，以便依法依规开展投资决策。

外商投资安全审查是国际通行的外资管理制度，在平衡经济利益和维护国家安全方面发挥重要作用。近年来，世界主要国家和地区陆续推出或完善了外商投资安全审查制度。

在此背景下，国家发展改革委、商务部在总结2011年以来我国外商投资安全审查实践的基础上，报请国务院批准，制定出台安审办法。

问：制定安审办法的总体思路是什么？

答：在制定安审办法过程中，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，践行总体国家安全观和新发展理念，健全外商投资安全审查制度，为更高水平对外开放保驾护航，助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

一是统筹发展和安全。坚持开放和安全并重，把握好积极促进外商投资和维护国家安全的关系，建立与准入前国民待遇加负面清单管理制度相适应的外商投资安全审查制度，推动扩大开放与风险防控协同共进，有效管控影响或者可能影响国家安全的外商投资，坚决筑牢国家安全屏障、防范化解国家安全风险，同时增强针对性，避免安全审查泛化。

二是总结审查实践，填补监管空白。我国自2011年建立外国投资者并购境内企业安全审查制度，并于2015年起在自由贸易试验区试点实施与负面清单管理模式相适应的外商投资安全审查措施。安审办法总结近十年来的工作实践，特别是自由贸易试验区外商投资安全审查有益做法，对审查机构、审查范围等进行适当调整，将金融等敏感领域一并纳入审查范围。

三是立足我国国情，适当借鉴国际经验。基于我国国家安全新形势新特点，参考近年来主要国家外商投资安全审查制度的新变化，吸收借鉴有益的制度成果，形成既适合我国国情又符合国际惯例的安全审查制度。

四是尽可能简便，避免过多增加企业负担。按照必要、合理的原则，设定审查程序和时限。同时，安全审查分三个阶段进行，根据申报项目风险情况，分层次、递进式推进审查，进入第二和第三阶段的项目梯次减少，审查意见和决定将及时反馈给投资者。

问：安审办法如何贯彻开放和安全并重？

答：改革开放40多年来，外商投资企业已经深度融入我国经济，为经济社会繁荣稳定作出了积极贡献。展望未来，我国开放的大门只会越开越大，我国扩大开放的方向不会变，持续优化营商环境的决心不会变，积极促进外商投资的态度不会变。

出台安审办法，实施外商投资安全审查，不是搞保护主义、更不是开放倒退，主要目的是适应推动形成全面开放新格局的需要，健全对外开放安全保障体系，在积极促进和保护外商投资的同时，有效预防和化解国家安全风险，为更高水平对外开放保驾护航。没有安全保障的对外开放不可持续，只有把防控安全风险的篱笆扎得更密更牢，才能为新一轮对外开放奠定坚实基础，才能更好实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放。在安审办法实施过程中，我们将坚持在开放中谋发展、保安全，精准审查影响或者可能影响国家安全的外商投资，避免安全审查泛化。

下一步，我们将会同有关方面落实好外商投资法及其实施条例关于促进和保护外商投资的规定，在实施好安审办法的同时，积极推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，健全准入前国民待遇加负面清单管理制度，在土地供应、税费减免、资质许可、标准制定等方面对内外资企业一视同仁，继续有序扩大对外开放，出台新版鼓励外商投资产业目录，继续鼓励外商投资先进制造、现代服务、节能环保等领域，打造高标准市场化法治化国际化营商环境。

问：安审办法的主要内容是什么？

答：安审办法共23条，主要对以下内容作出规定：

一是外商投资安全审查机构。国家建立外商投资安全审查工作机制，工作机制办公室设在国家发展改革委，由国家发展改革委、商务部牵头，承担外商投资安全审查的日常工作。外商投资安全审查申报由国家发展改革委政务服务大厅接收。

二是外商投资安全审查范围。对下列范围内的外商投资开展安全审查：投资军工、军工配套等关系国防安全的领域，以及在军事设施和军工设施周边地域投资；投资关系国家安全的重要农产品、重要能源和资源、重大装备制造、重要基础设施、重要运输服务、重要文化产品与服务、重要信息技术和互联网产品与服务、重要金融服务、关键技术以及其他重要领域，并取得所投资企业的实际控制权。如外国投资者不清楚其投资是否在安全审查范围内，可就具体项目情况咨询外商投资安全审查工作机制办公室。

三是外商投资安全审查申报机制。外国投资者或者境内相关当事人应在实施投资前主动申报属于审查范围的投资。对于应报未报的外商投资，外商投资安全审查工作机制办公室有权要求限期申报。有关机关、企业、社会团体、社会公众等也可向工作机制办公室提出审查建议。

四是外商投资安全审查程序和时限。安全审查分为三个阶段，第一阶段是初步审查，在收到符合申报要求的材料之日起15个工作日内，决定是否启动安全审查。第二阶段是一般审查，在启动审查之日起30个工作日内作出通过审查的决定，或按程序进入下一阶段审查。第三阶段是为期60个工作日的特别审查，这一阶段不是每个项目的必经程序，只有未通过一般审查的项目才会进入特别审查；特殊情况下可能延长特别审查时限；特别审查结束后将出具审查决定。审查期间，补充材料时间不计入审查期限。

五是外商投资安全审查决定执行。对于通过安全审查的，可实施投资；对于附条件通过审查的，应当按照附加条件实施投资；对于禁止投资的，不得实施投资。

六是违规惩戒。对于拒不申报、弄虚作假、不执行附加条件等违规行为，可责令当事人限期处分股权或者资产，亦可将其不良信用记录纳入国家有关信用信息系统并按照国家有关规定实施联合惩戒。

问：证券领域外商投资安全审查规定什么时候出台？

答：安审办法第二十二条规定，外国投资者通过证券交易所或者国务院批准的其他证券交易场所购买境内企业股票，影响或者可能影响国家安全的，其适用本办法的具体办法由国务院证券监督管理机构会同外商投资安全审查工作机制办公室制定。相关工作正在推进中。

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