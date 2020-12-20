本报北京12月19日电 （记者刘志强）国家统计局18日公布的数据显示：2020年棉花获丰收，全国棉花产量591.0万吨，比上年增加2.1万吨，增长0.4%。

2020年，全国棉花播种面积为4754.8万亩，比上年减少254.1万亩，下降5.1%。与此同时，全国棉花单产有所提高。2020年，全国棉花单位面积产量为124.3公斤/亩，比上年增加6.7公斤/亩，增长5.7%。其中，新疆产棉区气候条件较为适宜，病虫害发生较轻，棉花长势较好，棉花单位面积产量137.5公斤/亩，比上年增加6.3公斤/亩，增长4.8%。

《 人民日报 》（ 2020年12月20日 01 版）

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