人民网>>财经

张掖——

发展戈壁农业 迎来果菜飘香（“十三五”各地经济社会发展新亮点）

本报记者 付 文

2020年12月20日05:33  来源：人民网－人民日报
 

　　棚外雪花飞舞，棚内绿意盎然，碗口粗、近半米长的冬瓜密密麻麻。“一个棚产量约12万斤，现在批发价一块三一斤，两棚冬瓜卖30万元不成问题。”说起收成，大棚主人安海十分高兴。

　　这里，是甘肃省张掖市临泽县倪家营镇汪家墩村。去年3月开始，安海建起11个钢架大棚，一个棚占地将近6亩；今年8月，他在两个大棚里种了冬瓜，眼下正分批销售。

　　就在一年多前，这片地还是戈壁荒滩，张掖耕地面积仅占土地总面积的不到一成。“向戈壁要耕地、向节约要水源、向科技要产量”，张掖2017年以来累计发展戈壁农业11.76万亩，总产值25亿元，带动11万人增收。“风吹石头跑，遍地不长草”的戈壁荒滩，如今果菜飘香。

　　安海的钢架大棚，长155米、宽24米，占地面积相当于9个标准篮球场大小。一进大棚，左边是水肥一体化池。水和肥在这里配比后，通过滴灌管道直达冬瓜苗根部。“水肥配方由专家指导设定，灌溉频次、时长，以及棚内的温度湿度等，由系统自动控制。”安海告诉记者。

　　在民乐县生态工业园区，张掖海升现代农业有限公司面积20万平方米的现代智能玻璃温室，自动化程度更高。“整个温室，从建筑材料、建造标准到搭载技术，都很先进。”公司生产技术经理安康平介绍，温度、湿度及二氧化碳浓度，全部由电脑自动控制。

　　温室内生长的串番茄，每串的数量都差不多，每粒番茄的个头、色泽、口感差别非常小。

　　原因何在？安康平说，每棵植株的灌溉、施肥均由精准水肥循环系统统一控制，温室上、中、下部均安装了传感器，保证植物生长环境一致。

　　河西自古缺水。发展戈壁农业，水从哪里来？

　　“我们通过平田整地，衬砌渠道、铺设喷滴灌节水设施等办法，推动高标准农田建设。”市经济作物技术推广站站长张文斌说，改造后至少节水1/3，“节余出来的用水指标，用于新增戈壁农业灌溉用水。”

　　温室内，基质架两侧都有沟槽，用于回收植物未吸收的水分和肥料。安康平介绍，“一般能吸收七八成，多余水肥经过回收、过滤、处理后继续使用。”

　　在甘州区甘肃神农珍稀菇业有限公司，和一般菌棒采用塑料薄膜包装不同，这里采用的是食品级塑料瓶，可以反复使用。“废弃菌料目前是当作有机肥卖掉，90元一吨。下一步准备开发成饲料。”公司副总经理刘利说。

　　张文斌介绍，相比于中东部地区，张掖不仅有昼夜温差大、光照条件好等优势，而且病虫害少得多，使用农药也少得多，从源头上减少了农业面源污染。

　　去年5月开工、10月投产，神农珍稀菇业今年已经实现5700万元产值。“现在每天出菇约20吨，还是供不应求。”刘利说，截至目前，企业已经收到张掖市两份“大礼包”：戈壁农业基础设施建设补助300万元，实际投产菌瓶补助500万元。

　　为调动社会资本投入戈壁农业的积极性，政府先后出台一系列政策措施。2017年以来，张掖先后争取中央和省级资金2.15亿元，采取定向补助、先建后补、以奖代补等方式，从用地划拨、基础设施配套、种苗菌种繁育、高效节水、科技研发、销售流通、品牌建设等方面给予企业支持。

　　“多亏了镇上干部的贴心服务，50多亩地的产权证很快到手，我顺利抵押拿到贷款200万元。”安海感激地说，倪家营镇农业农村综合服务中心高级农艺师周兴海还为他提供育苗、田间管理、病虫害防治等免费咨询服务。“周师傅一周至少来两次，教我降低种植密度，冬瓜产量提高了不少。”

　　海升温室里，一行番茄120米长，白乐善开着升降车落蔓。因为腿脚不便，白乐善以前很少外出务工，日子过得紧巴巴。“这里工作强度不大。我是落蔓工、媳妇是盘头工，俩人工资加起来一个月9000多元！”

　　海升还在“升”。公司二期、三期项目正在紧锣密鼓建设中，总占地面积2000亩，投资26.8亿元，明年8月投产后，可带动5000多名群众就近就业，户均增收4.5万元以上。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月20日 01 版）
(责编：郝江震、白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved