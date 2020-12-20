发展戈壁农业 迎来果菜飘香（“十三五”各地经济社会发展新亮点）

棚外雪花飞舞，棚内绿意盎然，碗口粗、近半米长的冬瓜密密麻麻。“一个棚产量约12万斤，现在批发价一块三一斤，两棚冬瓜卖30万元不成问题。”说起收成，大棚主人安海十分高兴。

这里，是甘肃省张掖市临泽县倪家营镇汪家墩村。去年3月开始，安海建起11个钢架大棚，一个棚占地将近6亩；今年8月，他在两个大棚里种了冬瓜，眼下正分批销售。

就在一年多前，这片地还是戈壁荒滩，张掖耕地面积仅占土地总面积的不到一成。“向戈壁要耕地、向节约要水源、向科技要产量”，张掖2017年以来累计发展戈壁农业11.76万亩，总产值25亿元，带动11万人增收。“风吹石头跑，遍地不长草”的戈壁荒滩，如今果菜飘香。

安海的钢架大棚，长155米、宽24米，占地面积相当于9个标准篮球场大小。一进大棚，左边是水肥一体化池。水和肥在这里配比后，通过滴灌管道直达冬瓜苗根部。“水肥配方由专家指导设定，灌溉频次、时长，以及棚内的温度湿度等，由系统自动控制。”安海告诉记者。

在民乐县生态工业园区，张掖海升现代农业有限公司面积20万平方米的现代智能玻璃温室，自动化程度更高。“整个温室，从建筑材料、建造标准到搭载技术，都很先进。”公司生产技术经理安康平介绍，温度、湿度及二氧化碳浓度，全部由电脑自动控制。

温室内生长的串番茄，每串的数量都差不多，每粒番茄的个头、色泽、口感差别非常小。

原因何在？安康平说，每棵植株的灌溉、施肥均由精准水肥循环系统统一控制，温室上、中、下部均安装了传感器，保证植物生长环境一致。

河西自古缺水。发展戈壁农业，水从哪里来？

“我们通过平田整地，衬砌渠道、铺设喷滴灌节水设施等办法，推动高标准农田建设。”市经济作物技术推广站站长张文斌说，改造后至少节水1/3，“节余出来的用水指标，用于新增戈壁农业灌溉用水。”

温室内，基质架两侧都有沟槽，用于回收植物未吸收的水分和肥料。安康平介绍，“一般能吸收七八成，多余水肥经过回收、过滤、处理后继续使用。”

在甘州区甘肃神农珍稀菇业有限公司，和一般菌棒采用塑料薄膜包装不同，这里采用的是食品级塑料瓶，可以反复使用。“废弃菌料目前是当作有机肥卖掉，90元一吨。下一步准备开发成饲料。”公司副总经理刘利说。

张文斌介绍，相比于中东部地区，张掖不仅有昼夜温差大、光照条件好等优势，而且病虫害少得多，使用农药也少得多，从源头上减少了农业面源污染。

去年5月开工、10月投产，神农珍稀菇业今年已经实现5700万元产值。“现在每天出菇约20吨，还是供不应求。”刘利说，截至目前，企业已经收到张掖市两份“大礼包”：戈壁农业基础设施建设补助300万元，实际投产菌瓶补助500万元。

为调动社会资本投入戈壁农业的积极性，政府先后出台一系列政策措施。2017年以来，张掖先后争取中央和省级资金2.15亿元，采取定向补助、先建后补、以奖代补等方式，从用地划拨、基础设施配套、种苗菌种繁育、高效节水、科技研发、销售流通、品牌建设等方面给予企业支持。

“多亏了镇上干部的贴心服务，50多亩地的产权证很快到手，我顺利抵押拿到贷款200万元。”安海感激地说，倪家营镇农业农村综合服务中心高级农艺师周兴海还为他提供育苗、田间管理、病虫害防治等免费咨询服务。“周师傅一周至少来两次，教我降低种植密度，冬瓜产量提高了不少。”

海升温室里，一行番茄120米长，白乐善开着升降车落蔓。因为腿脚不便，白乐善以前很少外出务工，日子过得紧巴巴。“这里工作强度不大。我是落蔓工、媳妇是盘头工，俩人工资加起来一个月9000多元！”

海升还在“升”。公司二期、三期项目正在紧锣密鼓建设中，总占地面积2000亩，投资26.8亿元，明年8月投产后，可带动5000多名群众就近就业，户均增收4.5万元以上。

《 人民日报 》（ 2020年12月20日 01 版）

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