11月份银行结售汇顺差30亿美元

本报北京12月19日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局18日发布数据显示：11月份，银行结售汇顺差30亿美元，非银行部门跨境收支顺差4亿美元。
“11月份我国外汇市场运行稳健，跨境收支交易趋于自主平衡。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，当前外汇市场交易理性有序，跨境资金流动总体均衡。从11月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据看，市场主体结售汇意愿总体平稳，主要渠道跨境资金流动有增有减、合理分化。
王春英强调，外部环境仍存在诸多不确定性，金融机构和企业要树立“风险中性”意识，管理好经营风险。
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国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
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