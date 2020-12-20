11月份银行结售汇顺差30亿美元

本报北京12月19日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局18日发布数据显示：11月份，银行结售汇顺差30亿美元，非银行部门跨境收支顺差4亿美元。

“11月份我国外汇市场运行稳健，跨境收支交易趋于自主平衡。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，当前外汇市场交易理性有序，跨境资金流动总体均衡。从11月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据看，市场主体结售汇意愿总体平稳，主要渠道跨境资金流动有增有减、合理分化。

王春英强调，外部环境仍存在诸多不确定性，金融机构和企业要树立“风险中性”意识，管理好经营风险。

《 人民日报 》（ 2020年12月20日 02 版）

(责编：郝江震、白宇)