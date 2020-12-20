第四届进博会将首设集成电路专区

本报上海12月19日电 （记者田泓）记者日前从第四届中国国际进口博览会技术装备展区集成电路专区宣介会上了解到，第四届进博会将首次设置集成电路专区，并在积极筹备进博会参展商联盟集成电路专业委员会。

中国国际进口博览局副局长刘福学说，增设集成电路专区将有助于进一步提升第四届进博会专业化办展水平和展览质量，有助于集聚全球优势资源，构建集成电路产业链生态，促进培育国内相关领域企业的创新发展，为加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局贡献力量。

根据国务院此前印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，我国将深化集成电路产业和软件产业全球合作，积极为国际企业在华投资发展营造良好环境。

《 人民日报 》（ 2020年12月20日 04 版）

(责编：郝江震、白宇)