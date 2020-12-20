开放发展，合作共赢创新局（总书记擘画高质量发展）

开放，当代中国的鲜明标识。

突如其来的新冠肺炎疫情给各国带来严重冲击，也给世界经济带来重创。“越是面对挑战，我们越是要遵循历史前进逻辑、顺应时代发展潮流、呼应人民群众期待，在更加开放的条件下实现更高质量的发展。”“当前，世界经济面临诸多复杂挑战，我们决不能被逆风和回头浪所阻，要站在历史正确的一边，坚定不移全面扩大开放，推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。”这一年，以习近平同志为核心的党中央统揽全局、运筹帷幄，中国坚定不移扩大对外开放，更加积极融入全球市场，同世界各国共享发展机遇，为世界经济复苏作出贡献。

“稳住外贸外资基本盘”

面对新冠肺炎疫情，以习近平同志为核心的党中央及时作出统筹疫情防控和经济社会发展的重大决策，推动开放型经济发展迈上新台阶。

今年年初，疫情对国际物流运输带来影响。“眼看着集装箱吞吐量一路下跌，当时捏了把汗。”宁波舟山港集团董事长毛剑宏说。有的企业生产出产品，却找不到集装箱运输车司机。此外，受疫情影响，一些货船滞留港口，运力明显降低。

2月23日，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上要求“稳住外贸外资基本盘”。

落实习近平总书记重要指示精神，宁波舟山港迅速行动，包车前往河南、安徽等地接回集装箱运输车司机，取消纸质单据，推动全程无纸化，提升港口进出效率。

3月29日下午，宁波舟山港穿山港区码头，春雨沥沥。习近平总书记撑着雨伞，举目眺望。眼前的宽阔水域，一年进出大型商运船达4.2万艘次，是名副其实的“黄金水道”。宁波舟山港既抓疫情防控，又抓恢复生产，3月1日至26日，货物吞吐量和集装箱吞吐量分别达去年同期的95%和99%。

“宁波舟山港率先恢复生产，对推动我国企业复工复产、恢复物流体系、恢复全球产业链具有重要意义。”“要坚持一流标准，把港口建设好、管理好，努力打造世界一流强港，为国家发展作出更大贡献。”习近平总书记强调。

经过不懈努力，宁波舟山港集装箱吞吐量降幅逐月收窄，并于6月首次实现同比正增长。进入第三季度，宁波舟山港货物和集装箱吞吐量更是一路攀高。

港口转起来，企业出口忙。“现在国外对家居商品、园艺产品等需求旺盛，正是外贸企业大有作为的好时机。”浙江兴港国际货运代理有限公司订舱中心经理施孝伟说。

挖掘外贸增长潜力，还要加快开拓多元化国际市场，推动共建“一带一路”不断走深走实。

4月，习近平总书记在陕西考察时指出：“要深度融入共建‘一带一路’大格局，加快形成面向中亚南亚西亚国家的通道、商贸物流枢纽、重要产业和人文交流基地，构筑内陆地区效率高、成本低、服务优的国际贸易通道。”

12月3日，西安新筑车站，嘹亮的汽笛声响起，又一列满载光伏产品的中欧班列从这里出发，一路向西，驶往欧洲。这是自今年4月底相关企业与西安国际港务区合作以来，开行的第三十九列光伏产品专列。“我们把目光瞄准常态化开行的中欧班列，加大力度开拓‘一带一路’沿线市场，出口订单上来了，外贸业务稳住了！”企业负责人说。

数据显示，今年1至10月，陕西对“一带一路”沿线国家和地区进出口503.4亿元，同比增长29.1%，中欧班列（西安）共开行3167列，是去年同期的1.8倍。

“我们将深入贯彻落实总书记重要讲话精神，抢抓共建‘一带一路’重大机遇，实现高质量发展。”西安国际港务区党工委书记、管委会主任孙艺民说。

“开放合作仍然是历史潮流，互利共赢依然是人心所向”

经济全球化是历史潮流，各国分工合作、互利共赢是长期趋势。一年来，中国坚定不移全面扩大开放、推动建设开放型世界经济的步伐铿锵有力。

“共同营造开放包容的合作环境。”“共同激活创新引领的合作动能。”“共同开创互利共赢的合作局面。”9月4日，在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上，习近平总书记提出支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区等新举措，展现出中国同世界各国开放合作、互利共赢的坚定决心。

在北京东北五环一带的IT产业园，佳能医疗系统（中国）有限公司生产的CT机、远程诊疗设备等有序陈列。“习近平主席的重要讲话，让我们对扩大开放的新政策倍加期待，更加看好中国市场！”佳能医疗相关负责人陈楠说，得益于北京持续推动服务业开放，该公司医疗影像中心从提交备案材料到获批只用了短短10天，在产品出口通关等方面也享受到了便利。

北京市商务局局长闫立刚表示，将抓紧研究制定支持建设国家服务业扩大开放综合示范区的具体政策措施，聚焦重点领域，为全国服务业改革创新、扩大开放积累更多可复制可推广的经验。

11月12日，习近平总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上发表重要讲话指出：“当前，经济全球化遇到一些回头浪，但世界决不会退回到相互封闭、彼此分割的状态，开放合作仍然是历史潮流，互利共赢依然是人心所向。”“浦东要着力推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，提供高水平制度供给、高质量产品供给、高效率资金供给，更好参与国际合作和竞争。”

走进上海浦东陆家嘴金融城，金茂大厦、环球金融中心、上海中心三幢摩天大楼映入眼帘。24小时运转不息的金融城，不断向全球释放金融开放的强劲活力。

3月，首批新设外资控股证券公司摩根大通证券（中国）有限公司正式营业。“中国坚持推动更高水平开放不停步，浦东又聚集了多种要素资源，我们对中国市场充满信心，将持续增加在华投资。”摩根大通证券（中国）有限公司董事长朴学谦说。

上海市政府副秘书长、浦东新区区长杭迎伟表示：“浦东将认真贯彻落实总书记重要讲话精神，坚持以自贸试验区和临港新片区建设为引领，不断提高开放的能级水平，努力打造全方位开放的前沿窗口。”

“这决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环”

着眼长远、把握大势，中国将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

11月4日，习近平总书记在第三届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲指出：“适应新形势新要求，我们提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。”

喜庆的灯会套装、会打鼓的机器人……第三届进博会上，妙趣横生的乐高玩具展台，吸引了不少参观者驻足观看。

“在新发展格局下，中国充分激发市场潜力，这为世界各国创造了更多需求，也为乐高集团在华发展带来巨大机会。”乐高集团高级副总裁、中国区总经理黄国强说，尽管受到疫情影响，乐高上半年在中国市场的零售额仍实现了较快增长，明年将在中国再开数十家品牌零售店。

构建新发展格局，能通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展，不仅有利于国外企业，也有利于国内企业。

10月，习近平总书记在广东考察时强调：“大家要深刻领会党中央战略意图，在构建新发展格局这个主战场中选准自己的定位，发扬企业家精神，推动企业发展更上一层楼，为国家作出更大贡献。”

今年年初，针对出口受到疫情影响，广东立足新发展格局，引导企业一边目光向内、深挖国内消费潜力，一边加大开放合作、带动产品出口，实现国际国内两个市场高效联动。依托强大国内市场，外贸企业抗风险能力显著提升，国际竞争优势凸显。6月，广东进出口同比由负转正，增长0.8%；11月，出口额达4353.5亿元，同比增长10.7%。

“构建新发展格局，一方面要扭住扩大内需这个战略基点，另一方面必须坚定不移地扩大开放。”广东省相关负责人表示，目前广东正在研究制定推动构建新发展格局的系统政策，将充分利用好广东的良好基础，发挥好深圳等经济特区的独特优势，更好统筹国际国内两个市场、两种资源。

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”中国正同各国一道，在开放中创造机遇，在合作中破解难题，携手创造人类更加美好的明天。

（本报记者罗珊珊、王珂、齐志明、顾春、张丹华、王昊男、谢卫群、李刚）

《 人民日报 》（ 2020年12月20日 01 版）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)