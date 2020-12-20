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一份人民满意世界瞩目可以载入史册的答卷

——论学习贯彻中央经济工作会议精神

本报评论员

2020年12月20日08:31  来源：人民网－人民日报
 

　　“交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷”，中央经济工作会议高度评价一年来我国经济社会发展取得的成绩。习近平总书记在会上发表重要讲话，深刻总结2020年经济工作，深入分析当前经济形势，对2021年经济工作作出重大部署，为我们做好明年经济工作，确保“十四五”开好局，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，指明了前进方向、提供了重要遵循。

　　今年是新中国历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，以习近平同志为核心的党中央保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，团结带领全党全军全国各族人民付出艰苦努力，取得了来之不易的成绩。我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，显示出强大的抗风险能力、顽强的韧性，三大攻坚战取得决定性成就，科技创新取得重大进展，改革开放实现重要突破，民生得到有力保障。在极为不利的条件下能够交出这份沉甸甸的答卷，对我们这样一个拥有14亿人口的大国来说是十分了不起的，完全可以载入史册！

　　创业维艰，奋斗以成。我国经济社会发展历经艰难险阻取得令世人刮目相看的成绩，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，是全党全军全国各族人民团结奋战的结果。实践再次证明，有习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心领航掌舵，亿万人民团结一心、顽强奋斗，就一定能够战胜前进道路上出现的各种艰难险阻，一定能够在新时代把中国特色社会主义更加有力地推向前进。

　　今年是“十三五”规划收官之年。经过5年持续奋斗，我国经济社会发展取得新的历史性成就，“十三五”规划主要目标任务即将完成。现行标准下农村贫困人口全部脱贫，创造了人类减贫史上的奇迹。我国经济实力、科技实力、综合国力和人民生活水平又跃上新的大台阶，全面建成小康社会胜利在望，中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步，社会主义中国以更加雄伟的身姿屹立于世界东方。现在，人民群众发自内心地拥护党的领导，更加深切地感受到社会主义制度优越性，更加由衷地为我们伟大祖国感到骄傲，更加坚定信心在新时代新征程上披荆斩棘、奋勇前进。

　　当前，世界百年未有之大变局加速演进，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性。明年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，做好经济工作意义重大。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以高质量发展为“十四五”开好局。要增强忧患意识，坚定必胜信心，推动经济持续恢复和高质量发展。要办好自己的事，坚持底线思维，提高风险预见预判能力，严密防范各种风险挑战。

　　“所当乘者势也，不可失者时也。”站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，我们不敢有丝毫的自满，但怀有无比的自信。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，齐心协力、开拓进取，以优异成绩迎接建党100周年，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗！


　　《 人民日报 》（ 2020年12月20日 01 版）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)
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