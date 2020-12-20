人民网>>财经

攻坚克难成绩来之不易 凝心聚力开启发展新篇

——社会各界热议中央经济工作会议精神

新华社记者 张辛欣 何宗渝 顾小立 周 琳

2020年12月20日08:31  来源：人民网－人民日报
 

　　世纪疫情和百年变局交织，即将过去的2020年极不平凡。中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行，总结2020年经济工作，分析当前经济形势，部署2021年经济工作。

　　社会各界认为，这一年历经艰难险阻，成绩来之不易。新的一年，要牢牢把握中央经济工作会议精神，凝心聚力、共克时艰，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

　　严峻挑战下交出非凡答卷

　　新冠肺炎疫情全球蔓延，经济社会发展面临的形势复杂严峻。会议指出这是“新中国历史上极不平凡的一年”。

　　面对严峻挑战和重大困难，我国保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，付出艰苦努力，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果。

　　“会议用‘人民满意、世界瞩目、可以载入史册’概括，十分贴切，令人振奋。”清华大学公共管理学院院长江小涓说，我国坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，加大宏观政策应对力度，扎实做好“六稳”“六保”工作，一系列举措力度空前。

　　4月，规模以上工业增加值和出口增速转正；5月，服务业生产指数和工业利润增速转正；6月，外贸进出口增速和财政收入增速转正……一个个转正指标勾勒出极不平凡的奋斗历程。

　　一年风雨洗礼，身处一线的企业感触很深。

　　3月28日，返岗9300多人；4月全面复产；6月投入物联网自动化组装线……联想武汉基地“跑”出的“加速度”，让联想全球供应链高级副总裁关伟直呼“不容易”。“是国家一系列‘稳链’‘固链’扶持政策以及联想多年构建的供应链网络，确保上千家核心供应商‘不掉链’。”

　　会议指出，我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。在中国电子信息产业发展研究院副院长王鹏看来，这个“唯一”对于14亿人口的大国来之不易，彰显中国经济的强大韧性和旺盛活力，也为疫情阴霾下的世界带来信心。

　　“95后”西安男孩苟朝阳是一起学网校的一名在线学习服务师。一年来，他见证了在线教育为“停课不停学”做出的努力。“对偏远地区孩子，在线教育能带来更多可能，技术催生的改变刚开始。”

　　建成开通5G基站超70万个、工业互联网向多领域延伸……中国经济激发更多潜力。

　　“三大攻坚战取得决定性成就，科技创新取得重大进展，民生得到有力保障……不平凡之年，我国交出不平凡的成绩单。”王鹏说。

　　牢牢把握发展主动权

　　当前，我国经济运行逐步恢复常态，但疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固。

　　会议鲜明提出了严峻挑战下做好经济工作的五大规律性认识。强调“要增强忧患意识，坚定必胜信心”“要办好自己的事，坚持底线思维”。

　　“越是面对不确定性，越要主动作为。”中国国际经济交流中心学术委员会委员王军说，会议在保持宏观政策连续性、稳定性基础上，增加了“可持续性”，体现短期和长期的结合。

　　我国经济稳定恢复的同时，还有一些领域和行业没有完全恢复到常态。前期为应对疫情出台的一些政策不能急于退出。

　　“会议明确‘把握好政策时度效’，更注重针对性和抵达力。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为。

　　“财政政策更强调提质增效。比如，增强国家重大战略任务财力保障，在促进科技创新上主动作为。”中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇提出，保持适度支出强度与抓实化解地方政府隐性债务风险工作相结合，更注重风险防范。

　　“紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线”“注重需求侧管理”“在一些关键点上发力见效”……会议一系列提法引人关注。

　　“未来改革更注重在供需两端发力，更强调畅通二字。”中国人民大学应用经济学院教授方芳认为，要提升供给体系质量和适配性，同时加强需求侧管理、打通堵点，形成供需之间更高水平的动态平衡。

　　构建新发展格局要迈好第一步见到新气象

　　会议要求，构建新发展格局明年要迈好第一步，见到新气象，并对2021年重点任务进行部署。

　　把“强化国家战略科技力量”放在明年重点任务的第一项，长安汽车董事长朱华荣很是振奋。“我们正对具有完全自主知识产权的蓝鲸NE1.5T发动机进行极限运行测试，以每分钟不低于5500转的转速连续运行超200小时，验证稳定性和可靠性。”他说，长安汽车将加大创新，着力解决一批“卡脖子”的问题。

　　“未来，深度学习框架、数字城市运营等会出现量变到质变的转化。”百度创始人李彦宏说，百度将发挥技术优势、开放数字能力，带动更多中小企业创新。

　　产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础。

　　不久前，上海、江苏、浙江、安徽相关部门签署协议，共同推进长三角新型显示产业一体化高质量发展。区域合力打造灵活高效的产业生态，长三角在实践。

　　“明年我们将聚焦集成电路等关键领域，促进高端产业集聚发展。”上海市科学技术委员会主任张全说，要把提升供应链稳定性和竞争力放在突出位置，既着眼于补短板，更做强引领优势。

　　形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑。会议强调要把扩大消费同改善人民生活品质结合起来。

　　“我们的消费规模不断扩大，但消费环境、消费水平还有较大提升空间。”重庆两江新区管委会常务副主任王志杰说，两江新区正围绕“吃住行游娱购”建设一系列智慧新型商圈，以品质升级带动消费升级。

　　“实行高水平对外开放”“优化民营经济发展环境”“促进资本市场健康发展”……会议明确一系列改革关键举措，并聚焦种子和耕地、大城市住房等进行部署。

　　“坚持问题导向的任务部署和一系列举措具有牵一发而动全身的作用，必将有力推动‘十四五’开局之年实现发展新突破。”王志杰说。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月20日 01 版）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved