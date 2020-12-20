攻坚克难成绩来之不易 凝心聚力开启发展新篇

世纪疫情和百年变局交织，即将过去的2020年极不平凡。中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行，总结2020年经济工作，分析当前经济形势，部署2021年经济工作。

社会各界认为，这一年历经艰难险阻，成绩来之不易。新的一年，要牢牢把握中央经济工作会议精神，凝心聚力、共克时艰，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

严峻挑战下交出非凡答卷

新冠肺炎疫情全球蔓延，经济社会发展面临的形势复杂严峻。会议指出这是“新中国历史上极不平凡的一年”。

面对严峻挑战和重大困难，我国保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，付出艰苦努力，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果。

“会议用‘人民满意、世界瞩目、可以载入史册’概括，十分贴切，令人振奋。”清华大学公共管理学院院长江小涓说，我国坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，加大宏观政策应对力度，扎实做好“六稳”“六保”工作，一系列举措力度空前。

4月，规模以上工业增加值和出口增速转正；5月，服务业生产指数和工业利润增速转正；6月，外贸进出口增速和财政收入增速转正……一个个转正指标勾勒出极不平凡的奋斗历程。

一年风雨洗礼，身处一线的企业感触很深。

3月28日，返岗9300多人；4月全面复产；6月投入物联网自动化组装线……联想武汉基地“跑”出的“加速度”，让联想全球供应链高级副总裁关伟直呼“不容易”。“是国家一系列‘稳链’‘固链’扶持政策以及联想多年构建的供应链网络，确保上千家核心供应商‘不掉链’。”

会议指出，我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。在中国电子信息产业发展研究院副院长王鹏看来，这个“唯一”对于14亿人口的大国来之不易，彰显中国经济的强大韧性和旺盛活力，也为疫情阴霾下的世界带来信心。

“95后”西安男孩苟朝阳是一起学网校的一名在线学习服务师。一年来，他见证了在线教育为“停课不停学”做出的努力。“对偏远地区孩子，在线教育能带来更多可能，技术催生的改变刚开始。”

建成开通5G基站超70万个、工业互联网向多领域延伸……中国经济激发更多潜力。

“三大攻坚战取得决定性成就，科技创新取得重大进展，民生得到有力保障……不平凡之年，我国交出不平凡的成绩单。”王鹏说。

牢牢把握发展主动权

当前，我国经济运行逐步恢复常态，但疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固。

会议鲜明提出了严峻挑战下做好经济工作的五大规律性认识。强调“要增强忧患意识，坚定必胜信心”“要办好自己的事，坚持底线思维”。

“越是面对不确定性，越要主动作为。”中国国际经济交流中心学术委员会委员王军说，会议在保持宏观政策连续性、稳定性基础上，增加了“可持续性”，体现短期和长期的结合。

我国经济稳定恢复的同时，还有一些领域和行业没有完全恢复到常态。前期为应对疫情出台的一些政策不能急于退出。

“会议明确‘把握好政策时度效’，更注重针对性和抵达力。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为。

“财政政策更强调提质增效。比如，增强国家重大战略任务财力保障，在促进科技创新上主动作为。”中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇提出，保持适度支出强度与抓实化解地方政府隐性债务风险工作相结合，更注重风险防范。

“紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线”“注重需求侧管理”“在一些关键点上发力见效”……会议一系列提法引人关注。

“未来改革更注重在供需两端发力，更强调畅通二字。”中国人民大学应用经济学院教授方芳认为，要提升供给体系质量和适配性，同时加强需求侧管理、打通堵点，形成供需之间更高水平的动态平衡。

构建新发展格局要迈好第一步见到新气象

会议要求，构建新发展格局明年要迈好第一步，见到新气象，并对2021年重点任务进行部署。

把“强化国家战略科技力量”放在明年重点任务的第一项，长安汽车董事长朱华荣很是振奋。“我们正对具有完全自主知识产权的蓝鲸NE1.5T发动机进行极限运行测试，以每分钟不低于5500转的转速连续运行超200小时，验证稳定性和可靠性。”他说，长安汽车将加大创新，着力解决一批“卡脖子”的问题。

“未来，深度学习框架、数字城市运营等会出现量变到质变的转化。”百度创始人李彦宏说，百度将发挥技术优势、开放数字能力，带动更多中小企业创新。

产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础。

不久前，上海、江苏、浙江、安徽相关部门签署协议，共同推进长三角新型显示产业一体化高质量发展。区域合力打造灵活高效的产业生态，长三角在实践。

“明年我们将聚焦集成电路等关键领域，促进高端产业集聚发展。”上海市科学技术委员会主任张全说，要把提升供应链稳定性和竞争力放在突出位置，既着眼于补短板，更做强引领优势。

形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑。会议强调要把扩大消费同改善人民生活品质结合起来。

“我们的消费规模不断扩大，但消费环境、消费水平还有较大提升空间。”重庆两江新区管委会常务副主任王志杰说，两江新区正围绕“吃住行游娱购”建设一系列智慧新型商圈，以品质升级带动消费升级。

“实行高水平对外开放”“优化民营经济发展环境”“促进资本市场健康发展”……会议明确一系列改革关键举措，并聚焦种子和耕地、大城市住房等进行部署。

“坚持问题导向的任务部署和一系列举措具有牵一发而动全身的作用，必将有力推动‘十四五’开局之年实现发展新突破。”王志杰说。

《 人民日报 》（ 2020年12月20日 01 版）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)