向党外人士通报中央经济工作会议精神

本报北京12月19日电 （记者姜洁）12月19日，受中共中央委托，中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权向党外人士通报中央经济工作会议精神。

尤权指出，这次中央经济工作会议，是在全党全国深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，“十三五”收官、“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启之际召开的重要会议。习近平总书记的重要讲话，系统总结了“十三五”时期特别是今年经济工作取得的巨大成就，深刻分析了当前国内外经济形势，明确提出了明年经济工作的总体要求、主要目标、政策取向和重点任务，进一步深化了对在严峻挑战下做好经济工作的规律性认识，充分彰显了以习近平同志为核心的中共中央引领中国经济战胜各种风险挑战、奋力实现“两个一百年”目标和中华民族伟大复兴的坚定信心。

尤权强调，统一战线要深入学习贯彻中央经济工作会议精神特别是习近平总书记重要讲话精神，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕中心、服务大局，在工作谋划、履行职能和自身建设等各个方面，主动对接中共中央重大决策部署，为经济行稳致远、社会安定和谐，为“十四五”开好局、起好步更加广泛地凝心聚力，以优异成绩迎接中国共产党成立一百周年。

尤权希望各民主党派、工商联、无党派人士充分发挥人才、智力、渠道等方面优势，着眼构建新发展格局、推动高质量发展，围绕经济平稳运行、深化供给侧结构性改革、优化区域协调发展、防范化解风险等重点任务，深入调查研究，提出更多真知灼见。充分发挥党外知识分子、新的社会阶层人士的专业优势，团结聚合各方面科技人才，围绕打造自主自强科技和产业体系，聚焦“卡脖子”的关键技术，瞄准科技领域最前沿，加大科研攻关力度，为增强产业链供应链自主可控能力、打造发展新优势贡献智慧和力量。全国工商联要推动落实好党中央关于为中小企业纾困发展的各项政策部署，推动营商环境不断优化，引导民营经济人士正确看待当前经营中的困难问题，坚定发展信心，努力推动企业转型升级、实现创新发展。

万鄂湘、陈竺、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、武维华、万钢、陈晓光、苏辉、郑建邦、辜胜阻、刘新成、何维、邵鸿、高云龙出席通报会。各民主党派中央、全国工商联有关负责人和无党派人士代表，中央统战部负责同志参加会议。

《 人民日报 》（ 2020年12月20日 04 版）

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