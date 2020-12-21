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以高质量投资助推高质量发展（财经观）

曲哲涵

2020年12月21日05:06  来源：人民网－人民日报
 

　　PPP（政府和社会资本合作）模式在鼓励社会资本参与公共基础设施建设等方面持续发力，对于发挥投资关键性作用、有效扩大内需功不可没。更好发挥PPP模式的作用，以高质量投资助推高质量发展，既是稳定经济增长的重要举措，也能为经济社会更长远的发展积蓄能量

　　

　　财政部最新统计数据显示，2020年10月，全国PPP（政府和社会资本合作）综合信息平台新入库项目106个、投资额1090亿元，环比增加49亿元、上升4.7%，呈现稳步回升态势。

　　作为一种政府和社会资本合作的投资模式，近年来PPP在鼓励社会资本参与公共基础设施建设等方面持续发力，对于发挥投资关键性作用、扩大内需功不可没。截至今年10月末，PPP项目累计入库9870个、累计开工建设4136个，涵盖市政工程、能源、交通运输、水利建设、生态建设和环保等行业，成为撬动社会投资、加快公共产品和公共服务供给的重要手段。

　　受疫情影响，今年以来全国新入库PPP项目同比有所下降，但近几个月已现回暖之势。这一方面得益于减税降费等政策落地， 特别是建筑业和交通运输业等行业税负降低，增添了民间资本布局长线投资的动力；另一方面，国家将“两新一重”等关键领域和行业的基础设施建设向民间资本开放，并提供更多优质项目选择，让民间资本纷纷在5G基建、工业互联网、特高压、大数据中心、人工智能等领域布兵列阵、把握发展机遇。

　　还应该看到，PPP项目入库同比下降，也有监管加力、主动降速的原因。根据高质量发展要求，今年以来，在政府付费项目减少的同时，污染防治和绿色低碳项目增多，支持脱贫攻坚新入库PPP项目投资力度不减……入库关的“加减法”，强化了项目可持续性要求，提高了项目建成后公共服务供给质量，将实现投资、消费双升级和经济、社会、生态效益多赢。

　　这些新变化，反映出政府投资和民间资本在更广领域、更长期目标和更高质量要求下合作意愿的升温，是市场主体预期不断改善、经济增长内生动力不断增强的重要体现。更好发挥PPP模式的作用，以高质量投资助推高质量发展，是稳定经济增长的重要举措，也能为我国经济社会更长远的发展积蓄能量。

　　由于PPP具有项目周期长、交易结构复杂等特点，在项目增加的情况下，还应持续强化对项目质量的管理。

　　要继续严把入库关。要完善入库审核标准，提高审核效率和准确度，不能上的项目坚决不上，不规范项目坚决退库，防范地方政府隐性债务风险。

　　要加强风险动态监测。细化PPP项目全生命周期支出责任，纳入中长期财政预算管理，严防PPP项目财政风险。用好PPP综合信息平台，用区块链、人工智能、大数据等前沿信息技术加强信息采集、分析、披露和应用，提高市场透明度，提升监管能力和服务水平，有效约束各方行为。

　　要强化项目绩效管理。PPP项目产出的公共服务产品，在经济、社会和生态收益方面存在一定不确定性，如何对项目绩效作出准确科学的评估，需要在实践中不断完善。比如，增加绩效管理指标的灵活性和创新性，建立政府和社会资本的目标指标协商机制、分片区制定项目绩效管理办法，赋予地方更多项目绩效管理权限等等。日前，山东等8个省份在黑臭水体治理等12个行业进行绩效评价试点，精准对接按效付费机制，量化“物有所值”的目标，这样的经验值得推广。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月21日 18 版）
(责编：岳弘彬)
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