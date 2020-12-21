共享发展，民生改善奔小康（总书记擘画高质量发展）

高质量发展，是共享成为根本目的的发展。

习近平总书记多次强调，“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。”疫情防控期间如何全力医治患者拯救生命、兜牢民生底线？扶贫产业是否落地生根、易地搬迁群众能否稳定就业？改革发展成果怎样更多更公平惠及人民群众？总书记在国内考察中访民情、察民意、问民生，殷殷嘱托和深切关怀体现了大党大国领袖真挚的人民情怀。

在抗击新冠肺炎疫情的斗争中，在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的进程中，在促进社会公平正义、推进共同富裕的实践中，以习近平同志为核心的党中央坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

“民生稳，人心就稳，社会就稳”

“您几位过早了吗？”

“热干面，一大碗！”

“我还是要小馄饨、三鲜豆皮！”

…………

耳畔，是熟悉的问候声；车窗外，是繁华的街景。这让湖北省武汉市东湖新城社区居民肖红英心里暖暖的。

不久前，社区组织100多位60岁以上老人乘专车去免费接种流感疫苗，老街坊们在车上聊起家常，一路欢声笑语。

今年3月10日，在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，习近平总书记专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作。总书记来到东湖新城社区，实地察看社区卫生防疫、社区服务、群众生活保障等情况。在社区生活物资集中配送点，总书记详细询问米面粮油和新鲜蔬菜水果等生活物资的采购和供应情况，强调要千方百计保障好群众基本生活。实地考察结束后，总书记主持召开会议，听取中央指导组、湖北省委和省政府关于疫情防控工作汇报。总书记在会上强调：“民生稳，人心就稳，社会就稳。”

“全国驰援，一座座方舱医院迅速搭建，医疗物资和医务人员迅速向武汉集结，国家对每一名患者尽心救治……这份情谊武汉人民永远不会忘记。特别是总书记的到来，更是给我们增添了巨大信心和力量！”肖红英回忆起当时的场景，仍然十分激动。

“抗击疫情时，社区想方设法保障居民生活物资供应。如今在做好常态化疫情防控的前提下，我们继续保障好困难群众的生活，把国家各项好政策落实落细。”东湖新城社区干事徐丹说，每逢节假日，社区党总支就组织工作人员到低保户、残疾人、高龄独居老人等家中慰问，送米送油送温暖。“现在，60岁以上老人打流感疫苗、体检都是免费的。”

东湖岸边有条林荫绿道，肖红英常和老伴去那里散步。远眺湖光山色、高楼林立，近看身边的老人们从容安详，孩子们欢腾雀跃，温馨美好的一幕幕让人感动。“我常想起总书记来社区时对我们说的那句话——‘大家一起加油，再坚持一下！’”肖红英表示，“无论遇到啥困难，只要‘一起加油’，就没有迈不过去的坎！”

疫情防控期间，以习近平同志为核心的党中央及时作出统筹疫情防控和经济社会发展的重大决策，最大限度保障人民生产生活。

——“人民至上、生命至上，保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价。”

中央财政做好经费保障，确保群众不因费用问题影响就诊，确保各地不因资金问题影响医疗救治和疫情防控；相关部门及时会商调度，确保重点地区“菜篮子”“米袋子”供应；减税降费力度空前，电子政务迅速上线，问民情、解民忧、惠民生……硬招实招加快落地，与疫情赛跑、为生命护航。

——“要强化对困难群众的兜底保障”。

主动辞职人员失业可申领失业补助金，农民工参保不足1年失业可申领临时生活补助；800多万孤儿、事实无人抚养儿童等人员可享受到价格补贴；各地对受疫情影响的低保家庭、独居老人等特殊困难群体开展救助……社会政策提标扩围，不漏一户、不落一人，牢牢兜住民生底线。

“要千方百计巩固好脱贫攻坚成果”

虽然室外温度到了零下20摄氏度，山西大同市云州区坊城新村旁的黄花产业园建设工地依然热火朝天。

“产业园占地60多亩，明年元旦就能启动运行，加工黄花菜、黄花酱和有机杂粮。我家现在零散着卖这些土特产，有时一天就能卖两三百元。等厂子建好、加工能力上来了，咱收入肯定往上涨！”易地扶贫搬迁户白高山说。

紧挨着加工车间，利用地下泉水资源设计的忘忧湖水系已见雏形，这个市区两级引进企业投资1.2亿元的脱贫固富项目，建成后将兼具现代农业种植加工与休闲观光旅游等功能。

“我们已成功申报3A景区，明年能引来更多客人！”参与产业园投资的云州黄花龙头企业负责人庞乃东说。

今年5月11日至12日，习近平总书记赴山西考察。5月11日下午，总书记来到大同市云州区，考察有机黄花标准化种植基地。总书记步入田间，察看黄花长势，向正在劳作的村民们了解黄花的田间管理、市场价格、产品销路等。离开种植基地，总书记来到邻近的云州区西坪镇坊城新村考察调研。在搬迁户白高山家，总书记察看了院落、客厅、厨房、卫生间等，并同一家人坐在炕沿儿上拉家常。总书记说，“今年是决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会的收官之年，要千方百计巩固好脱贫攻坚成果，接下来要把乡村振兴这篇文章做好，让乡亲们生活越来越美好。”

白高山回忆起当时的情形，眼眶湿润了：“总书记问得可仔细了。党的政策好，我们自己也要加倍努力，决不辜负总书记的嘱托！”

如今的坊城新村，产业旺、人气旺。听说产业园能提供150多个就业岗位，外出打工的年轻人纷纷打电话报名。这片充满希望的田野，将孕育出更多幸福美好的故事……

全面建成小康社会，最艰巨的任务是脱贫攻坚。一年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门克服疫情影响，通过财税支持、就业扶贫、易地扶贫搬迁等多种形式，帮助贫困地区摘穷帽、拔穷根，确保全面小康路上一个都不能少。

让扶贫资金直达脱贫攻坚一线——2020年中央财政安排专项扶贫资金和扶贫综合财力补助1761亿元，前10月税务部门为脱贫攻坚项目累计减税950多亿元，助力攻克贫困堡垒。

让大批贫困劳动力端牢“饭碗”——各部门汇聚就业扶贫合力，拓岗位、增渠道。截至今年9月底，25个省份已外出务工贫困劳动力2934.4万人，较去年增长7.5%；中西部22个省份扶贫公益性岗位安置494.9万贫困人口，3.2万个扶贫车间吸纳贫困劳动力就业43.1万人。

让易地扶贫搬迁群众搬得出、稳得住、能致富——目前，“十三五”易地扶贫搬迁任务已全面完成，960多万建档立卡贫困群众全部乔迁新居。

经过8年持续奋斗，我们如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，取得了令全世界刮目相看的重大胜利。脱贫攻坚的重大胜利，为实现第一个百年奋斗目标打下坚实基础，极大增强了人民群众获得感、幸福感、安全感，彻底改变了贫困地区的面貌，改善了生产生活条件，提高了群众生活质量，“两不愁三保障”全面实现。

“着力办好群众各项‘急难愁盼’问题”

晨光熹微，湖南汝城县沙洲瑶族村的民俗广场已经热闹起来。

今年9月16日，习近平总书记来到湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡沙洲瑶族村考察调研。总书记走进“半条被子的温暖”专题陈列馆，了解当地加强基层党的建设、开展红色旅游和红色教育情况。总书记指出，“‘半条被子’的故事充分体现了中国共产党的人民情怀和为民本质”“今天，我们更要坚定道路自信，兑现党的誓言和诺言，同人民群众风雨同舟、血肉相连、命运与共，继续走好新时代的长征路”。

在听取湖南省委和省政府工作汇报时，总书记指出，“要坚持以人民为中心的发展思想，着力办好群众各项‘急难愁盼’问题。”

“中国共产党重信守诺，老百姓看在眼里、暖在心上。”汝城县驻沙洲瑶族村帮扶工作队队长、第一书记黄飞介绍，这些年，沙洲瑶族村的党员干部多方筹谋，整合各类资源，先后改造了180栋民居，建设了37栋特色古民居，补上了村庄基础设施短板。如今，村民住得满意，也引得八方客来。

走进村服务中心，墙上的“一件事一次办”和办事窗口前“基层公共服务全覆盖”承诺书映入眼帘。

“总书记当时强调，要把村为民服务中心作为基层治理体系的重要阵地建设好，完善充实服务事项，提高为民服务水平，增强为民服务的精准性和实效性。”沙洲瑶族村党支部副书记陈娟娟说，为了落实总书记的重要要求，村干部挨家挨户收集意见，不断提升服务水平。

今年，村卫生室门诊诊疗可以实时结算了；医保异地报销，把资料快递到乡政府医保站就可以了，自付部分超过5000元还能向村里申请困难救助；办理县村班车免费公交卡，再不用往乡里、县里跑，在本村就能办妥……翻开便民服务登记表，桩桩件件“小事”都是群众所急所想的心头事。

“今年8月，总书记在经济社会领域专家座谈会上强调，‘要完善共建共治共享的社会治理制度，实现政府治理同社会调节、居民自治良性互动，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体’。”中国宏观经济研究院院长王昌林说，过去一年间，以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想，推出了一大批实实在在的惠民政策，特别是民生领域改革持续加力，不断增进民生福祉。

这一年，民生政策“大礼包”纷至沓来：教育部门努力推动各地新建、扩建公办幼儿园，严格办园标准，“幼有所育”获得制度性支持；高职扩招，高等教育迈入普及化发展阶段，“学有所教”实现更高目标；继续实施就业优先战略，1—10月全国城镇新增就业1009万人，提前完成全年目标任务，“劳有所得”更有保障；公立医院取消药品加成政策，开展高值耗材集中采购，患者看病负担明显减轻，“病有所医”迈出大步；退休人员基本养老金再涨5%，省级统筹稳步推进，“老有所养”底气更足；截至今年10月底，城镇老旧小区改造项目已开工3.7万个，“住有所居”覆盖更多家庭；城乡困难家庭应保尽保，“弱有所扶”提升民生底线刻度……

“在整个发展过程中，都要注重民生、保障民生、改善民生，让改革发展成果更多更公平惠及广大人民群众，使人民群众在共建共享发展中有更多获得感。”今天，14亿中国人民在中国共产党的带领下，正脚踏实地、信心满怀地为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

（本报记者曲哲涵、申少铁、屈信明、葛孟超、范昊天、周亚军、申智林）

《 人民日报 》（ 2020年12月21日 01 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)