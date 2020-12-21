深刻把握在严峻挑战下做好经济工作的规律性认识

越是挑战复杂严峻，越要在实践中总结经验、深化认识，越要坚持按规律办事。

“在统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展的实践中，我们深化了对在严峻挑战下做好经济工作的规律性认识”。中央经济工作会议充分肯定一年来我们取得来之不易的成绩，高度评价“十三五”期间我国经济社会发展取得新的历史性成就，深刻总结了我们党在严峻挑战下做好经济工作的五个方面规律性认识，对于全党全国各族人民战胜前进道路上各种风险挑战，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步，具有十分重要的指导意义。

今年是新中国历史上极不平凡的一年。世纪疫情和百年变局交织，国际格局深刻演变，经济全球化遭遇逆流，一些国家单边主义、保护主义盛行，我们在一个更加不稳定不确定的世界中谋求我国发展。国内发展环境也经历着深刻变化，经济发展前景向好，同时发展不平衡不充分问题仍然突出，实现高质量发展还有许多短板弱项。面对严峻挑战和重大困难，我们之所以能交出一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，在实践中深化了对在严峻挑战下做好经济工作的规律性认识。

中央经济工作会议对这些规律性认识作了高度概括，这就是：党中央权威是危难时刻全党全国各族人民迎难而上的根本依靠，人民至上是作出正确抉择的根本前提，制度优势是形成共克时艰磅礴力量的根本保障，科学决策和创造性应对是化危为机的根本方法，科技自立自强是促进发展大局的根本支撑。这“五个根本”，充分展现了以习近平同志为核心的党中央引领中国经济巨轮破浪前行的高超智慧，充分彰显了党中央从容应对前进道路上风险挑战的娴熟能力，是我们做好各项工作的重要认识论和方法论。

在严峻挑战下做好经济工作，必须始终坚持“五个根本”。实践再次证明，重大历史关头，重大考验面前，党中央的判断力、决策力、行动力具有决定性作用。只要心里始终装着人民，始终把人民利益放在最高位置，就一定能够作出正确决策，确定最优路径，并依靠人民战胜一切艰难险阻。只要坚定“四个自信”，坚持集中力量办大事的制度优势，就一定能够使全党全国各族人民紧密团结起来，发挥出攻坚克难、推动事业发展的强大能量。只要准确识变、科学应变、主动求变，善于决策时运筹帷幄、落实时如臂使指，就一定能够在抗击大风险中创造出大机遇，始终立于不败之地。只要秉持科学精神、把握科学规律、大力推动自主创新，就一定能够把国家发展建立在更加安全、更为可靠的基础之上。

当前，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，明年经济工作任务艰巨繁重。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定必胜信心，牢牢把握我国发展主动权，齐心协力、开拓进取，推动经济持续恢复和高质量发展，确保“十四五”开好局，以优异成绩迎接建党100周年。

《 人民日报 》（ 2020年12月21日 01 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)