社会各界热议中央经济工作会议精神：构建新发展格局 迈好开局第一步

2021年是“十四五”开局之年。全面建设社会主义现代化国家新征程开启，站在新起点上，做好全年经济工作，如何迈好第一步，见到新气象？

日前召开的中央经济工作会议部署了明年经济工作的八项重点任务，在社会各界引起热烈反响。大家认为，明年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，要凝聚共识，精准施策，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，推动构建新发展格局，在“十四五”开局之年实现发展新突破，开创发展新局面。

构建新发展格局，是与时俱进提升我国经济发展水平的战略抉择，事关发展全局。中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀表示，明年经济工作要围绕构建新发展格局来展开。

“构建新发展格局既要在战略上布好局，也要在关键处落好子。”韩文秀说，中央经济工作会议在全面部署的基础上，注重采取关键举措以小带大、以点带面，在一些关键点上发力见效，起到牵一发而动全身的效果。

构建新发展格局，科技创新是关键之举。强化国家战略科技力量，被摆在明年八项重点任务之首。

在极不平凡的2020年，一系列举世瞩目的重大科技工程圆满收官。就在几天前，嫦娥五号返回器带着月球“土特产”顺利“回家”，标志着中国航天科技又向前迈出一大步。

在中国航天科技集团五院总工程师周志成院士看来，党中央坚强领导和全国大协作是航天重大工程成功的根本保障。“复杂的系统工程必须有坚强的中央领导，正如会议指出的‘要发挥新型举国体制优势’，集中力量办大事。关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的，必须坚持自力更生、自主创新。”

“会议提出发挥企业在科技创新中的主体作用，这让我们听了很受激励鼓舞。”腾讯公司副总裁袁民说，未来企业将进一步加强基础研究、锻造前沿技术，努力增强原始创新能力，带动更多中小企业创新活动。

构建新发展格局，产业链供应链安全稳定是基础。会议明确指出，要“增强产业链供应链自主可控能力”。

中国国际经济交流中心副理事长韩永文认为，要把握当前国际产业链供应链重大调整趋势，进一步优化产业链发展区域布局，统筹推进补齐短板和锻造长板，推动国内产业链供应链协调有序健康发展。

“产业链现代化除了不断提升自主创新能力，还要考虑体制机制层面的优化升级。只有技术一个‘轮子’往前跑是不够的，必须‘双轮’驱动，才能真正实现产业链优化升级。”中国企业联合会常务副会长朱宏任说。

全国政协经济委员会副主任苗圩强调，要加强产业链供应链国际合作，推动我国企业高效参与国内外的科技、金融、人才等各领域的合作，同时要营造市场化、法治化、国际化营商环境。

构建新发展格局，形成强大国内市场是重要支撑。

“在坚持供给侧结构性改革主线前提下，此次会议瞄准国内循环中存在的堵点和制约居民消费潜力释放的突出问题，强化注重需求侧管理，体现出鲜明的问题导向和目标导向。”中国宏观经济研究院经济研究所研究员王蕴说。

王蕴认为，从供需两侧协同发力，既有利于供给结构优化和供给质量提升，又能促进国内消费和投资需求健康持续增长，从而推动实现供需良性互动，支撑发挥国内市场规模大、韧性强、活力足的发展优势。

充分挖掘县乡消费潜力，是明年扩大国内消费的一大着力点。

在贵州省沿河土家族自治县沙子街道农村电商服务站门前，新鲜送达的快递包裹堆成了一座座“小山”。站点负责人黎巧飞介绍，设置电商服务站点后，村民网购越来越方便，最近新年将至，站点平均每天收到的包裹有400多件。

“明年沿河县将持续推进电商进农村，提高村级站点覆盖率，加强供应链、冷链物流体系建设，让老百姓享受更便捷的服务，进一步促进县乡消费潜力释放。”沿河县工业和商务局副局长冉茂万说。

“实行高水平对外开放”“营造市场化、法治化、国际化营商环境”……会议一系列继续扩大开放的部署再次向世界释放鲜明信号——新发展格局，不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。

“这次中央经济工作会议，让我们再次确信了植根中国的正确选择。我们很幸运能够在中国经济稳定复苏的进程中同步而行，特斯拉将持续加大在华投资力度，积极融入并为中国加快构建新发展格局贡献一份力量。”特斯拉全球副总裁陶琳说。

（新华社北京12月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月21日 01 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)