中老高速公路万象至万荣段正式通车

本报昆明12月20日电 （杨文明、程浩）中老共同投资建设的老挝第一条高速公路中老高速公路万象至万荣段20日提前13个月建成通车，结束了老挝不通高速的历史。
通车仪式当天在中国云南昆明和老挝首都万象以视频连线的方式同时举行。
中老高速公路始于老挝首都万象，止于老中边境，全线设计里程约440公里，是中国—中南半岛交通大动脉的核心组成部分。全线建成后将形成老挝中、北部的交通主干道，促进老挝经济社会发展，推动跨境商贸合作和人文交流。
中老高速公路由中国云南省建设投资控股集团有限公司和老挝计划投资部共同投资建设。
项目分四期实施。第一期连接万象和老挝旅游城市万荣，总长约110公里，为双向四车道高速公路，设计时速为每小时80至100公里。通车后，万象至万荣从过去的3.5小时缩短至1小时。
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