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推动海南自贸港建设取得新成效（治理者说）

罗来军

2020年12月21日07:51  来源：人民网－人民日报
 

多方结合、齐心协力，才能形成共同推进自贸港建设的强大合力

在海南建设中国特色自由贸易港，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的改革开放重大举措，是党中央着眼国内国际两个大局作出的战略决策。2020年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称《总体方案》）公布，标志着中国特色自由贸易港建设迈出关键一步。把《总体方案》落到实处，奋力推动自贸港建设开好局、起好步，海南的干劲正足。

系统谋划部署，严密贯彻落实。自贸港建设是一项重大系统工程，必须进行系统性谋划与部署。《总体方案》发布后，海南迅速行动，出台相关文件，对全岛封关运作2025年前的工作任务作出安排部署，明确责任主体、主要措施、进度节点、目标要求等关键事项。从机构部门设置、贸易投资自由化便利化、深化极简审批、促进生产要素自由便利流动、防范化解系统性风险等方面探索制度创新，提升职能管理水平，为贯彻落实《总体方案》凝聚起强大的执行力。

抓准政策要点，高效有序推进。自贸港建设涉及政策设计与实施的方方面面，必须抓准要点重点。加强推进11个重点园区建设，率先在洋浦保税港区实行“一线放开、二线管住”管理制度；及时落实所得税优惠政策，对符合条件的企业和高端紧缺人才按照15%税率征收；用足用好离岛免税购物政策，免税额度提高至10万元，免税商品品种增至45种；“中国洋浦港”船籍港建设、第七航权政策、飞机租赁快速推进；等等。扎实的政策落实取得了明显实效，比如，免税销售额大幅跃升到每天约1亿元；洋浦保税港区2020年6月1日至11月25日，新设企业333家，约占2020年已注册企业总数的93%。

引资引智并重，做大做强做优。在项目投资和人才引进方面实现“双轮驱动”，为自贸港建设提供强大支撑。全省齐心协力抓投资，群策群力抓项目，对重点项目“逢双月”集中签约、“逢单月”集中开工；在推动国际人才服务改革试点、建立高层次人才分类标准等方面，出台了一系列先行先试举措，具有国际竞争力和自由贸易港特色的人才制度体系正在形成。引资引智成效显著，约半年时间，全省引进各类人才约10.3万人，来琼工作居留的外籍人才1.1万多人，已集中签约3批140个高质量项目、签约额376亿元，集中开工了3批434个重点项目、总投资1235.8亿元。

中央地方合力，共创发展新局。自贸港建设不是海南自己的事，离不开中央各部委及相关力量给予的大力支持。中央和国家机关有关单位主动指导，进一步细化相关政策措施；中央组织部等部门，通过选派挂职干部等方式壮大干部队伍；国务院发展研究中心牵头设立专家咨询委员会，开展评估并建言献策。多方结合、齐心协力，才能形成共同推进自贸港建设的强大合力。

习近平总书记强调，海南省要认真贯彻党中央决策部署，把准方向、敢于担当、主动作为，抓紧落实政策早期安排，以钉钉子精神夯实自由贸易港建设基础。《总体方案》发布以来，海南以“一天当三天用”的干劲和“干一件成一件”的韧劲，积极推进各项政策举措落实落地。我们相信，只要解放思想、大胆创新、善于作为，就一定能推动海南自由贸易港建设不断取得新成效。

（作者为海南省委政策研究室副主任）

《 人民日报 》（ 2020年12月21日 05 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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