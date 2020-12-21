世贸组织：三季度全球货物贸易反弹 仍低于疫情前水平

新华社日内瓦12月18日电 （记者凌馨）世界贸易组织18日发布数据显示，由于北美、欧洲等地区放松“封锁”措施，主要经济体广泛采取财政和货币政策支持经济，全球货物贸易量第三季度实现反弹，环比增长11.6%，但仍较去年同期下降5.6%。

从出口表现来看，工业化程度较高地区复苏势头强劲，而以自然资源为主要出口产品的地区复苏步伐相对缓慢。今年第三季度，北美、欧洲及亚洲货物贸易出口量环比增幅较大，均实现两位数增长。从进口数据看，北美、欧洲货物贸易进口量较第二季度大幅回升，但全球各地区进口量均较去年同期下滑。

数据显示，今年前三季度，全球货物贸易量同比下滑8.2%。世贸组织表示，近期部分地区新冠肺炎疫情反弹可能对第四季度货物贸易造成影响，进一步影响全年表现。

10月，世贸组织曾预测，今年全球货物贸易量将萎缩9.2%，明年将增长7.2%，但贸易规模将远低于疫情前水平。

《 人民日报 》（ 2020年12月21日 16 版）

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