世贸组织：三季度全球货物贸易反弹 仍低于疫情前水平

新华社日内瓦12月18日电 （记者凌馨）世界贸易组织18日发布数据显示，由于北美、欧洲等地区放松“封锁”措施，主要经济体广泛采取财政和货币政策支持经济，全球货物贸易量第三季度实现反弹，环比增长11.6%，但仍较去年同期下降5.6%。
从出口表现来看，工业化程度较高地区复苏势头强劲，而以自然资源为主要出口产品的地区复苏步伐相对缓慢。今年第三季度，北美、欧洲及亚洲货物贸易出口量环比增幅较大，均实现两位数增长。从进口数据看，北美、欧洲货物贸易进口量较第二季度大幅回升，但全球各地区进口量均较去年同期下滑。
数据显示，今年前三季度，全球货物贸易量同比下滑8.2%。世贸组织表示，近期部分地区新冠肺炎疫情反弹可能对第四季度货物贸易造成影响，进一步影响全年表现。
10月，世贸组织曾预测，今年全球货物贸易量将萎缩9.2%，明年将增长7.2%，但贸易规模将远低于疫情前水平。
《 人民日报 》（ 2020年12月21日 16 版）
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】