税务总局严打“假企业”“假出口”“假申报”

本报电 为维护经济税收秩序，依法严厉打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”、没有实际出口只为骗取退税的“假出口”、没有具备条件只为骗取疫情防控税收优惠政策的“假申报”，按照国家税务总局部署，各地税务部门近期会同公安、海关、人民银行等部门开展联合行动，接连破获多起“三假”典型案件，形成有力震慑效应。其中广东“飓风50号”专案行动打掉2个虚开团伙、查获“假企业”1054户，重庆破获荣昌夏布企业骗税案，宁波查处利用税收优惠政策虚开发票案。

（王 观）

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