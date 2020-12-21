三季度金融机构总资产347万亿元

本报北京12月20日电 （记者徐佩玉）中国人民银行日前发布数据显示，2020年三季度末，中国金融业机构总资产为347.32万亿元，同比增长11.2%。其中，银行业机构总资产为315.18万亿元，同比增长10.5%；证券业机构总资产为9.7万亿元，同比增长23.9%；保险业机构总资产为22.44万亿元，同比增长12.4%。

金融业机构负债为316.12万亿元，同比增长11.3%。其中，银行业机构负债为289.11万亿元，同比增长10.7%；证券业机构负债为7.15万亿元，同比增长28.4%；保险业机构负债为19.87万亿元，同比增长13%。

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