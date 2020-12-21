上市公司共建一带一路案例发布

本报北京12月20日电 （记者李婕）记者从中国贸促会获悉，在20日举办的2020年全国上市公司共建“一带一路”国际合作论坛上，《中国上市公司共建“一带一路”优秀实践案例选编（2020）》和第四批《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》系列丛书正式对外发布。
《案例选编》遴选出56家经济社会效益显著、代表性强、受到中外高度评价的公司案例汇总成册，为参与共建“一带一路”的企业提供参考和借鉴。
中国贸促会会长高燕在论坛上表示，上市公司是中国企业的优秀代表，更是共建“一带一路”的亲历者、参与者和受益者。中国贸促会愿深化后疫情时期“一带一路”务实合作，支持上市公司继续在推动构建新发展格局和共建“一带一路”中发挥“头雁”作用。
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