中国期货和期权品种达90个

由中国期货业协会、深圳市期货业协会主办的第16届中国（深圳）国际期货大会12月19日在深圳召开。记者从大会获悉，截止到2020年11月底，中国期货和期权品种共有90个，其中国际化品种6个，为广大实体企业提供了有效的避险工具。

据介绍，今年以来，期货市场加快新品种上市步伐，全年共上市12个新品种。特别是今年液化石油气、低硫燃料油等品种上市后，以油、煤、气为代表的国内能源期货市场体系建设取得重大进展。同时，持续优化交易制度，全面推广做市机制。全年新增32个期货期权做市品种，目前已实施做市制度的期货期权品种总数达到65个，做市品种的流动性和活跃合约连续性显著提升。

当天大会发布的数据还显示，更多实体企业和投资机构参与期货市场交易。截至2020年11月底，全市场机构客户数达到5.74万户，机构持仓、成交量分别占全市场55.59%和37.4%，同比增长38%和98.6%，与2015年相比，分别增长2.01倍和2.49倍。

境外投资者参与度稳步提升，我国重要大宗商品定价影响力得到提高。铁矿石期货已有21个国家和地区的约270家境外客户，包括英美资源集团、嘉能可、拓克等大型国际公司参与，已发展成为全球交易量最大、唯一采用单一实物交割的铁矿石衍生品。PTA（精对苯二甲酸）作为我国期货市场首个引入境外交易者的化工品种，已经成为全球聚酯产业的价格风向标。天然橡胶和20号胶期货互为补充，已成为全球最主要的天然橡胶期货市场。上海原油期货2020年前10个月境外客户日均成交占比近18%，日均持仓占比近25%。

今年是期货市场建立30周年，中国期货业协会成立20周年。中国期货业协会会长洪磊表示，中国期货市场建立30周年，取得了长足发展，品种体系日益丰富、市场规模持续增长、运行质量稳步提升、功能发挥逐步增强。期货市场将立足新发展阶段，发挥越来越重要的作用。

本届大会采用线上线下相结合的方式，分设构建新发展格局与期货行业改革发展、大宗商品衍生品投资与财富管理、风险管理与期货公司转型发展和金融科技与期货行业融合发展等四个分论坛，内容涵盖了与我国期货市场发展相关的多项重要议题，吸引了境内外18.51万人次通过直播窗口观看会议实况。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)