中国坐稳经济复苏头把交椅 外媒关注年末中国多项数据新高 

“长安号”中欧班列在西安新筑车站内装卸集装箱。

新华社记者 邵 瑞摄

据中国国家统计局公布的最新数据显示，11月全国规模以上工业增加值同比实际增长7%，11月社会消费品零售总额同比增长5%，均高于10月增速。1-11月，全国固定资产投资同比增长2.6%，快于前10个月增速；民间投资增长0.2%，增速年内首次转正。1-10月，全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长0.7%，规模以上服务业企业营业收入同比增长0.3%，增速均为年内首次由负转正。中国多项经济指标实现首次“转正”，多项指标增速再创新高。

外媒对此广泛关注并作出积极预测：中国经济平稳复苏为2020年动荡中的全球经济增添一抹亮色，中国经济持续增长有望为2021年全球经济复苏提供强劲驱动力。

亮眼数据让人印象深刻

“12月15日，中国国家统计局发布了非常亮眼的关于中国经济发展的数据。这些数据给经济学家留下了深刻的印象。”俄罗斯《专家》周刊网站在报道中提到。

彭博新闻社网站发表题为《中国刚刚展示了世界多么需要它》的报道称，世界比以往任何时候都更需要中国。最新数据显示，11月份，中国规模以上工业增加值同比增长7%，社会消费品零售总额同比增长5%。1至11月，全国固定资产投资同比增长2.6%。这些数据都符合经济学家的预测。鉴于消费者对始于第二季度的复苏反应迟缓，零售额同比5%的坚实增长尤其令人鼓舞。中国可能是今年唯一实现增长的主要经济体。

美国《财富》杂志网站报道称，2020年，新冠肺炎疫情破坏了全球经济，但中国是一个明显例外。今年，全球的国内生产总值（GDP）将下降3.5%。摩根士丹利公司预计，美国的GDP将下降3.5%，而欧洲的GDP将下降7.2%。与此同时，它预计中国将在2020年实现GDP的正增长。中国成为全球主要经济体中的一个特例。

美国消费者新闻与商业频道报道称，中国近期公布的一系列经济数据展示了中国经济的持续复苏。中国全年的GDP将增长，外汇储备将保持稳定。全球首席财务官委员会在其公布的2020年第四季度调查报告中，上调了中国经济展望预期，认为中国正逐步摆脱新冠肺炎疫情阴霾，实现经济增长。这一调查的受访者们还把中国经济展望从第三季度的“稳定”上调至“温和改善”。

美国《华尔街日报》网站报道称，11月，中国的经济活动全面复苏且势头强劲，工业生产、投资和消费者支出均以更快的速度增长，进一步巩固了其世界第二大经济体地位。

各类指标发出积极信号

“港口日益繁忙、集装箱供应短缺，是在发出积极信号，表明中国的外贸在逐步升温。”新加坡《联合早报》报道称，中国最新的出口集装箱运输指数创下历史新高，集装箱供应短缺，这主要归功于中国出口的快速增长。追踪截至12月11日的中国集装箱港口全球12条航线的现货和合约货运价，中国集装箱货运指数（CCFI）的平均水平为1411.9，自今年5月下旬以来，CCFI已上涨近70％。

路透社报道称，据中国人民银行公布的数据，11月末，中国的外汇储备增加了505.1亿美元，达到3.1785万亿美元，是2016年8月以来的最高水平。报道称，中国11月的外汇储备增长超预期，原因是中国持续的经济复苏，中国正引领全球经济从新冠肺炎疫情中复苏。

法国主流经济类日报《回声报》报道称，据中国海关数据，外贸进出口总值已连续6个月实现正增长，11月出口增速几乎是10月的两倍，达到自2018年3月以来最高水平。此外，中国医疗设备和物资、用于远程办公的电子产品出口都大幅增加，年底节庆产品、大众电子产品以及高科技产品出口也大幅增加。由于出口强劲，中国当月录得40年来最大贸易顺差。

美国《财富》杂志网站报道称，今年第二季度，当大多数国家仍处于防疫最紧张以及第一波疫情高峰的时候，中国的工厂已经逐步复工复产，城市也逐步恢复正常运作，从而为中国经济复苏提供急需的推动力，中国经济得以迅速恢复。

路透社报道称，中国经济实现了令人印象深刻的复苏，这主要是由强劲的出口推动的。此外，中国电商巨头11月推出的年度促销活动也打开了消费者们的钱包，从而进一步增加了小企业的订单。

强劲增长驱动全球复苏

“这些数据令人鼓舞。”墨西哥《金融家报》在报道中对中国国家统计局最新公布的重要数据作出评价，中国经济有望成为世界主要经济体当中唯一实现正增长的经济体。全球经济比以往任何时候都更需要中国经济的支撑，2021年全球经济的反弹将依赖于中国延续强劲的复苏势头。

据彭博新闻社报道，在近期召开的中共中央政治局会议上，中国领导层提出了到2035年经济总量或人均收入翻一番的目标。经济学家预测，2021年中国经济将大幅反弹，增幅或达8.2%。

路透社报道称，凯投国际宏观经济咨询公司资深经济学家朱利安·埃文斯·普里查德在一份研究报告中指出：“11月，中国经济继续在各个领域加速增长。我们预计未来几个季度的产出仍将高于趋势水平，尽管刺激措施和出口的顺风开始减弱。”在更加强劲的需求、信贷增长和刺激措施的推动下，中国的经济复苏将在第四季度加速，预计这些因素将在2021年形成强劲的顺风。

经济合作与发展组织最新发布的世界经济展望报告预计，中国对2021年世界经济增长的贡献将超过1/3。该组织认为：“中国将是未来全球经济增长的重要驱动力。”

“中国的经济增长仍在继续，这是给世界经济的一份礼物！”德国财经网报道称。德新社报道称，中国的例子表明，疫情危机无法长期影响经济，疫情一旦结束，经济增长很快就会恢复。这对德国和欧洲来说是个好消息。

“健康的中国经济对世界有利。”哥伦比亚《旁观者报》发表文章说，中国有效控制疫情，推动生产生活秩序加速恢复。与此同时，中国经济复苏走在世界前列。从进出口数据和经济增长数据可以看出，“中国为各地区发展提供了巨大市场机遇”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)