人民网>>财经

中国坐稳经济复苏头把交椅 外媒关注年末中国多项数据新高 

本报记者  高  乔

2020年12月21日08:01  来源：人民网－人民日报海外版
 

“长安号”中欧班列在西安新筑车站内装卸集装箱。
　　新华社记者 邵 瑞摄

据中国国家统计局公布的最新数据显示，11月全国规模以上工业增加值同比实际增长7%，11月社会消费品零售总额同比增长5%，均高于10月增速。1-11月，全国固定资产投资同比增长2.6%，快于前10个月增速；民间投资增长0.2%，增速年内首次转正。1-10月，全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长0.7%，规模以上服务业企业营业收入同比增长0.3%，增速均为年内首次由负转正。中国多项经济指标实现首次“转正”，多项指标增速再创新高。

外媒对此广泛关注并作出积极预测：中国经济平稳复苏为2020年动荡中的全球经济增添一抹亮色，中国经济持续增长有望为2021年全球经济复苏提供强劲驱动力。

亮眼数据让人印象深刻

“12月15日，中国国家统计局发布了非常亮眼的关于中国经济发展的数据。这些数据给经济学家留下了深刻的印象。”俄罗斯《专家》周刊网站在报道中提到。

彭博新闻社网站发表题为《中国刚刚展示了世界多么需要它》的报道称，世界比以往任何时候都更需要中国。最新数据显示，11月份，中国规模以上工业增加值同比增长7%，社会消费品零售总额同比增长5%。1至11月，全国固定资产投资同比增长2.6%。这些数据都符合经济学家的预测。鉴于消费者对始于第二季度的复苏反应迟缓，零售额同比5%的坚实增长尤其令人鼓舞。中国可能是今年唯一实现增长的主要经济体。

美国《财富》杂志网站报道称，2020年，新冠肺炎疫情破坏了全球经济，但中国是一个明显例外。今年，全球的国内生产总值（GDP）将下降3.5%。摩根士丹利公司预计，美国的GDP将下降3.5%，而欧洲的GDP将下降7.2%。与此同时，它预计中国将在2020年实现GDP的正增长。中国成为全球主要经济体中的一个特例。

美国消费者新闻与商业频道报道称，中国近期公布的一系列经济数据展示了中国经济的持续复苏。中国全年的GDP将增长，外汇储备将保持稳定。全球首席财务官委员会在其公布的2020年第四季度调查报告中，上调了中国经济展望预期，认为中国正逐步摆脱新冠肺炎疫情阴霾，实现经济增长。这一调查的受访者们还把中国经济展望从第三季度的“稳定”上调至“温和改善”。

美国《华尔街日报》网站报道称，11月，中国的经济活动全面复苏且势头强劲，工业生产、投资和消费者支出均以更快的速度增长，进一步巩固了其世界第二大经济体地位。

各类指标发出积极信号

“港口日益繁忙、集装箱供应短缺，是在发出积极信号，表明中国的外贸在逐步升温。”新加坡《联合早报》报道称，中国最新的出口集装箱运输指数创下历史新高，集装箱供应短缺，这主要归功于中国出口的快速增长。追踪截至12月11日的中国集装箱港口全球12条航线的现货和合约货运价，中国集装箱货运指数（CCFI）的平均水平为1411.9，自今年5月下旬以来，CCFI已上涨近70％。

路透社报道称，据中国人民银行公布的数据，11月末，中国的外汇储备增加了505.1亿美元，达到3.1785万亿美元，是2016年8月以来的最高水平。报道称，中国11月的外汇储备增长超预期，原因是中国持续的经济复苏，中国正引领全球经济从新冠肺炎疫情中复苏。

法国主流经济类日报《回声报》报道称，据中国海关数据，外贸进出口总值已连续6个月实现正增长，11月出口增速几乎是10月的两倍，达到自2018年3月以来最高水平。此外，中国医疗设备和物资、用于远程办公的电子产品出口都大幅增加，年底节庆产品、大众电子产品以及高科技产品出口也大幅增加。由于出口强劲，中国当月录得40年来最大贸易顺差。

美国《财富》杂志网站报道称，今年第二季度，当大多数国家仍处于防疫最紧张以及第一波疫情高峰的时候，中国的工厂已经逐步复工复产，城市也逐步恢复正常运作，从而为中国经济复苏提供急需的推动力，中国经济得以迅速恢复。

路透社报道称，中国经济实现了令人印象深刻的复苏，这主要是由强劲的出口推动的。此外，中国电商巨头11月推出的年度促销活动也打开了消费者们的钱包，从而进一步增加了小企业的订单。

强劲增长驱动全球复苏

“这些数据令人鼓舞。”墨西哥《金融家报》在报道中对中国国家统计局最新公布的重要数据作出评价，中国经济有望成为世界主要经济体当中唯一实现正增长的经济体。全球经济比以往任何时候都更需要中国经济的支撑，2021年全球经济的反弹将依赖于中国延续强劲的复苏势头。

据彭博新闻社报道，在近期召开的中共中央政治局会议上，中国领导层提出了到2035年经济总量或人均收入翻一番的目标。经济学家预测，2021年中国经济将大幅反弹，增幅或达8.2%。

路透社报道称，凯投国际宏观经济咨询公司资深经济学家朱利安·埃文斯·普里查德在一份研究报告中指出：“11月，中国经济继续在各个领域加速增长。我们预计未来几个季度的产出仍将高于趋势水平，尽管刺激措施和出口的顺风开始减弱。”在更加强劲的需求、信贷增长和刺激措施的推动下，中国的经济复苏将在第四季度加速，预计这些因素将在2021年形成强劲的顺风。

经济合作与发展组织最新发布的世界经济展望报告预计，中国对2021年世界经济增长的贡献将超过1/3。该组织认为：“中国将是未来全球经济增长的重要驱动力。”

“中国的经济增长仍在继续，这是给世界经济的一份礼物！”德国财经网报道称。德新社报道称，中国的例子表明，疫情危机无法长期影响经济，疫情一旦结束，经济增长很快就会恢复。这对德国和欧洲来说是个好消息。

“健康的中国经济对世界有利。”哥伦比亚《旁观者报》发表文章说，中国有效控制疫情，推动生产生活秩序加速恢复。与此同时，中国经济复苏走在世界前列。从进出口数据和经济增长数据可以看出，“中国为各地区发展提供了巨大市场机遇”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved