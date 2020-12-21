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进击的快递业：件量大增、低价肉搏、走向分化

2020年12月21日08:05  来源：人民网－国际金融报　
 

　　“创新高”，是2020年在快递行业经常出现的“热词”。

　　12月中旬，商务部公布的数据显示，11月份全国快递服务企业快递业务量同比增长36.5%，日均快件处理量3.3亿件，最高日处理量6.75亿件，创历史新高。

　　回顾2020年，年初快递行业受到了新冠疫情的短暂冲击，但在疫情防控形势下，网络购物、智能自取等无接触消费快速发展，快递作为线上消费中的重要运输环节，需求加速释放。据预测，2020年我国快递年业务量有望超800亿件。

　　在业务量持续攀升的同时，快递行业的格局也悄然生变。

　　随着二三线快递公司逐步退出，龙头快递企业市占率持续上升，而新玩家的入场让价格战在今年愈演愈烈。在更激烈的市场竞争下，今年，一线快递企业之间的分化也更加明显，有的公司亏损扩大，困境之下选择砍掉影响利润的业务，聚焦快递主业；有的公司一边应对价格战，一边持续发展新业务，向综合物流服务商迈进。

　　行业专家预计，2020年迎风而上的快递行业，明年仍有许多新的故事。

　　

　　1 业务量“低开高走”

　　2020年伊始，新冠疫情来势汹汹，人们的日常生活被按下了“暂停键”，快递业也同样受到了影响。根据国家邮政局公布的行业运行情况，在春节假期和疫情的叠加影响下，1月份快递行业出现同比负增长，全国快递服务企业业务量完成37.8亿件，同比下降16.4%；业务收入完成500.5亿元，同比下降16.1%。

　　但很快，行业在2月迎来扭转的关键点。作为运输防疫物资和广大群众日常生活必需品的重要通道，快递在这一阶段扮演了重要角色。邮政、顺丰、京东物流和苏宁物流在春节期间正常运营，圆通速递最早宣布在1月28日起全面复工，随后韵达、中通、申通、百世等也从2月10日起全面复工。

　　2月，快递业务量与去年同期持平，但实现这一成绩并不容易。彼时，快递链条末端的快递员复工返程就是一个难题，即便返工也需要进行隔离，人手不足和不可避免的防疫措施让快递员面临着加倍的压力和挑战。复工初期，上海地区快递员王彬告诉《国际金融报》记者，疫情之前，网点每天有两至三班货，货虽多但送起来快。在疫情期间每天虽只有一班货，但大部分时间都花在路上和等待中，自己工作时间反而延长了。当时，王彬每天早晨七点起床简单收拾一下便出门送快递，时常到下午四点多才结束派送，而在之前，相同的派送任务只需要半天便能完成。

　　机遇与挑战并存。随着疫情得到有效控制，各行各业逐步有序地复工复产，消费市场开始回暖，其中线上市场表现突出。疫情之下，人们的消费理念和购买习惯发生了潜移默化的改变，直播带货、短视频种草等销售模式快速火爆，与此同时，为刺激消费，各地政府相继推出消费券，电商平台也举办了“双品网购节”、“五五购物节”、“6·18购物节”等一系列促销活动。

　　根据国家统计局公布的数据，今年上半年，全国网上零售额51501亿元，同比增长7.3%，一季度为下降0.8%。下半年，网上零售持续增加，最新数据显示，1-11月份，全国网上零售额达105374亿元，同比增长11.5%。

　　而快递作为线上购物中的重要运输环节，也相应地获得高速增长。根据国家邮政局公布的数据，从3月开始，每月快递业务量都要高于2019年同期，而且从4月起每月增幅均高于2019年同期。

　　这样的趋势在后疫情时代仍在持续。国家邮政局监测数据显示，截至11月16日，我国快递年业务量首次突破700亿件。

　　在“双11”促销的助力下，快递业务量达到今年峰值。11月份，全国快递服务企业业务量完成97.3亿件，同比增长36.5%，虽然增速环比10月下降了6.5个百分点，但仍保持高速增长的势头。

　　整体来看，1-11月，全国快递服务企业业务量累计完成741亿件，同比增长30.5%，最近四个月，快递行业业务量同比增速均保持在35%以上。

　　2 竞争更为激烈

　　伴随着快递业务量持续高速增长，快递行业的市场份额争夺战也在进一步白热化。1-11月，全国快递业务收入累计完成7869.2亿元，同比增长17%，这个增速要远低于业务量的同比增速。量的增长并没有使收入出现同步增长，这背后是长期以来愈演愈烈的价格战。

　　从顺丰、圆通、韵达、申通四家A股上市快递公司的月度业务经营简报来看，除顺丰今年1、2月份业务量同比增长外，三家加盟式快递公司业务量均受疫情影响下滑，而从3月复工复产开始，四家快递公司每个月的业务量均同比上升。但是，今年以来，四家上市快递企业的单票收入一直呈现同比下滑，跌幅范围普遍在两至三成。

　　导致这场价格战比往年更激烈的，除了龙头企业之间争夺市场份额，还有来势汹汹的新玩家。2019年顺丰推出特惠专配，并在今年获得高速增长；极兔速递依靠低价策略快速闯入并搅动了市场格局，也招致通达系的顾忌；京东旗下众邮快递近期正式纳入京喜事业群，并正式更名为京喜快递。

　　新旧快递军团混战下，末端则叫苦不迭。今年以来，多家快递公司被曝出网点爆仓、包裹积压多日无人配送的问题。多位快递网点负责人向《国际金融报》记者表示，在价格战下，今年网点赚钱更难了，招人也更难了。

　　由于价格战不止，快递收件价被进一步压低，虽然快递公司总部下降面单费和中转费率，但末端网点和快递员头上的压力仍在加重。上海浦东一家通达系加盟网点老板称，发一件市内快递，除去面单费、发货费、派件员费用，网点能赚到1元已属不错。如果给快递员开的工资不高，没有人愿意来干，但提高派送费，网点则不赚钱。

　　根据安信证券研究中心近期发布的报告，11月份快递行业整体单价为9.86元，同比下降11.83%，相比前两个月同比降幅收窄，环比提升改善，价格表现符合预期。进入11月旺季，快递网络临时人工和运力成本上涨，各快递总部调整中转、派费政策，快递终端价格阶段性企稳回升。

　　不过，这并不代表价格战就此熄火，一位从事快递行业十余年的网点负责人向记者表示，快递行业一般在淡季的时候打价格战，但在旺季例如“双11”这种大型活动的时候，大家都会暂时停下来，专注业务，不然网点难以承担亏损。

　　快递行业专家赵小敏在接受记者采访时表示，至少在明年上半年，价格战依然会是快递行业的主流。

　　若价格战短期内不会停歇，那么快递公司需要准备好充足的“粮草”。今年以来，龙头快递企业开启了密集融资，其中通达系动作频繁。今年9月，阿里巴巴投资32.95亿元，间接获得申通快递10.35%的股份，累计间接持有申通快递25%的股份；圆通也通过转让12%的股份，从阿里巴巴方获得66亿元的资金。除了加深与阿里的捆绑，申通和圆通也从而储备了资金。

　　此外，圆通近期还公布了一项定增计划，拟募集资金总额不超过37.9亿元，扣除发行费用后拟用于多功能网络枢纽中心建设项目、运能网络提升项目、信息系统及数据能力提升项目和补充流动资金，全面提升公司市场服务能力。

　　中通快递则是通过在香港二次上市，全球发售募集资金净额近百亿港元，拟用于基础设施和产能开发，赋能网络合作伙伴及增强网络稳定性，投资物流生态系统等用途。作为目前唯一一家市场份额超过20%的快递公司，中通野心勃勃，目标2022年达到25%的市场份额。今年三季度，中通单票运输成本同比下降5分至0.53元，单票分拨成本同比下降3分至0.29元，三季度单票汽运+分拨同比下降幅度为9%。更优秀的成本管控能力意味着企业在价格战中拥有更多的压价空间。

　　3 业务分化明显

　　从行业来看，快递行业依旧是增量市场，龙头企业的市场占有率保持上升趋势，同时行业竞争也在进一步加剧。

　　赵小敏称，明年京东物流IPO情况会如何，申通和阿里最后行权是否会完成，百世做减法明年会达到什么状况，圆通股权方面会不会有新的行动，从行业来讲还有更多悬念。

　　但具体到各个玩家，不同的公司已经呈现出不同的走向。

　　曾经的老大哥申通如今处在一个尴尬的位置，其业务量与圆通、韵达之间已经出现明显的差距。第三季度，申通净亏损6547.36万元，相比去年同期的2.73亿元净利润暴跌123.96%。在资本市场，申通的市值已经跌到了172亿元，其股价从年初至今已跌去超40%。

　　同样尴尬的还有百世。第三季度，百世集团实现营收86.93亿元，同比下降0.6%；净亏损6.395亿元，较去年同期的-670万元大幅扩大。在百世集团业务结构中，快递、快运、供应链三项业务的营收占比超过八成，其中快递业务占比超过六成，但是百世的快递业务量与同行差距明显。此外，近几年，百世的业务多元化对公司利润造成了拖累，2017年至2019年间，百世店加业务共计亏损6.17亿元。

　　面对当前困境，百世选择聚焦主业，进行了战略调整，退出自营WOWO便利店以外的店加业务，还对包括金融、国际、优货等在内的非主营业务进行评估，考虑多种战略选项，以降低这些业务的资金需求。

　　收缩业务并不是行业主流，更多公司选择开疆扩土。年初的疫情让航空货运的需求加速释放，同时也让快递公司意识到了布局航空领域的重要性。今年6月，顺丰鄂州机场主体工程建设拉开序幕，圆通在浙江嘉兴投资的全球航空物流枢纽项目实质性投资落户；11月，顺丰第61架飞机正式入列。除了这两家拥有自有航空的民营寄递企业，中通也在低调布局，采用加盟制的方式，与多个航空公司进行合作，今年9月，中通正式对外公布了“星联航空时效件”这一产品。

　　航空物流的布局让快递企业加快“走出去”的步伐，近年来，快递企业目光放眼全球，都在加码国际化布局。受疫情影响，国际市场对健康及医疗用品需求大幅提升。今年上半年，顺丰国际业务实现营收29.05亿元，同比增长141.71%，是顺丰增速最快的业务板块；业务方面，顺丰国际快递业务覆盖海外71个国家，上半年全货机国际航线总计运量超4万吨。圆通速递国际今年上半年实现营收22.01亿港元，同比增长22.3%；股东应占溢利为9545.6万港元，同比大增1756%。申通今年也加深了国际化布局，11月，申通国际上海分拨中心启动，申通快递董事长陈德军对外表态，争取在三五年内，推动申通国际上市。中通方面向记者表示，目前跨境业务占比还很低，截至9月底已在东南亚7个国家建立本土布局，接下来将继续加大对海外本土市场的开发力度。

　　今年4月的丰巢快递柜超时收费事件让快递柜行业热闹起来。申通旗下自有快递柜品牌喵柜、韵达的蜜罐、中通的兔喜陆续浮出水面，出现在大众视线中。目前中国的智能快件柜市场还处于早期布局阶段，消费普及率还不足，除了丰巢整合速递易已经初步实现卡位优势外，多家快递公司也已有所行动。有快递行业专家曾向记者表示，快递柜作为派件的暂存柜，像物流链下游的出水龙头；作为揽收快件的寄递柜，像物流链上游的吸水龙头。快递柜在物流链中的重要地位不言而喻。

　　近年来，龙头快递企业在快运、供应链、冷链、同城、国际等多个领域不断扩张，除了抢占更多的快递市场份额，他们更长远的目标是成为综合的物流服务商。

　　赵小敏向记者表示，明年行业仍会有很多新的故事，最大的看点可能在上游产业方面有所变化，在行业解决方案上发力；另外，各家快递公司在乡村振兴和冷链方面都会有所布局。同时，在政策利好下，每家仍都不会放弃国际化布局。此外，在即时物流端，今年达达创造了比较好的IPO纪录，明年闪送、美团、顺丰同城等在即时物流领域的动作也会有很多看点。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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