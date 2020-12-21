退市新规下的2020

日前，沪深交易所向市场发布了退市新规的征求意见稿，对退市指标、退市流程、风险警示情形及退市相关交易安排等进一步完善优化。

在退市新规发布后的首个交易日，ST板块及绩差股集体暴跌，可见这一新规的“杀伤力”。

实际上，早在退市新规发布前，随着注册制改革的逐步推进，“劣质”上市公司的退市已经不再罕见。

据记者不完全统计，2020年年初至12月17日，已有18家公司彻底退市，其中16家是A股公司，且还有更多的公司处于退市边缘。

退市公司激增60%

近年来，A股市场的退市公司逐渐增多。

Choice金融终端数据显示，A股市场中，2019年共有10家上市公司退市。除了小天鹅A是因为被美的集团吸收合并后退市，其余8家A股上市公司的退市原因包括面值退市、连续三年亏损、重大违法强制退市。

2020年开年至12月17日，已有16家公司和A股市场说再见，同比增长超60%，而这一数据在2017年和2018年均只有5家。

在这些退市的公司中，不少公司其实拥有“辉煌的过去”，但转眼就飘散如烟，如曾为创业板“一哥”的乐视网、新股上市时曾收获28个一字涨停的暴风集团、借壳上市后三年涨幅高达9.74倍的神雾环保等。

从退市类型来看，乐视网和千山药机等属于财务类退市公司，具体来看，2019年暂停上市后，公司2019年的归母净利润、扣非后净利润、期末净资产均为负值，且财务会计报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。

暴风集团退市则是因为公司在法定披露期限届满之日起两个月内未披露2019年年度报告，公司股票自2020年7月8日起暂停上市，公司在股票被暂停上市后的一个月内仍未能披露2019年年度报告。

而“面值退市股”是今年退市公司的主力军，包括盛运环保、华锐风电、天广中茂、美都控股、神雾环保等。

所谓面值退市，是指如果公司连续20个交易日的每日股票收盘价均低于面值，公司股票可能将被终止上市。

值得一提的是，近期发布的退市新规就针对交易类退市作出修改，将原来的面值退市指标修改为“1元退市”指标，同时新增“连续20个交易日在本所的每日股票收盘总市值均低于人民币3亿元”的市值指标。

一位资深券商人士对记者表示，半年前创业板改革并试点注册制时，深交所就针对创业板优化了上述市值指标。如今，沪深各板块的标准保持一致，进一步充实交易类退市情形，退市标准将提高，充分发挥市场化退市功能，逐渐向成熟市场靠拢。

这些公司将退

除了上述已经退市的公司，凯迪生态（凯迪退）的退市也已成定局。

10月28日，凯迪生态发布公告称，公司因2017年、2018年连续两年财务报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票于2019年5月13日暂停上市。被暂停上市后的首个年度报告（2019年年报）显示，公司2019年归属于母公司股东净利润为负、净资产为负，2019年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，触及了相关规定的股票终止上市情形。

根据凯迪生态的公告，公司股票退市整理期为三十个交易日。公司股票自2020年11月5日进入退市整理期交易的第一个交易日，最后交易日期为2020年12月16日。截至12月16日收盘，凯迪生态股价为0.15元。

回顾凯迪生态的发展史，其早在1999年就登陆A股市场。上市之初，凯迪生态以环保和电力工程总承包为主营业务，一度成为“生物质发电第一股”。

2012年起，凯迪生态开启了并购之旅。2013年，凯迪生态在短短一年里收购了广西北流、浦北、平乐三个电厂，新投运生物质电厂10家。2015年，凯迪生态迎来自成立后最大规模的收购。公司通过发行股份及支付现金的方式，从关联方阳光凯迪等15名交易对手处购买其持有的87家生物质电厂、58家林业公司、5家风电厂等共计154家公司，总对价68.5亿元。

但也正是凯迪生态的盲目收购扩张，造成公司债务高企，才导致其一步步走向退市的结局。

2018年起，凯迪生态利空消息不断，因资金周转困难，致使部分到期债务未能清偿、公司银行账户被冻结、大股东持股被冻结等都令凯迪生态雪上加霜。

2017年-2019年，凯迪生态实现的归母净利润分别为-23.81亿元、-48.1亿元、-37.81亿元，累计亏损高达100亿元，上市多年的累积在短短三年内全部倾覆。

此外，*ST刚泰已经提前“锁定”面值退市名额，*ST金钰也处在面值退市边缘。

12月17日，*ST刚泰股价再次遭遇一字板跌停，截至收盘，跌停板上封单53.44万手，股价报0.56元，收盘价已连续18个交易日低于1元。

即使*ST刚泰接下来连续2个交易日涨停，股价也回不到1元以上，这意味着*ST刚泰将连续20个交易日股价低于股票面值。按照沪深交易所规定，公司股票将会触及面值退市“红线”，交易所将对股票采取强制退市处理，*ST刚泰已“预定”面值退市名额。

截至12月17日，*ST金钰的收盘价为0.9元，已连续17个交易日的收盘价格均低于股票面值（即人民币1元）。

英大证券首席经济学家李大霄认为，今年退市公司数量增加，体现了A股市场市场化程度的进一步提高，是国内资本市场进步的体现。资本市场形成有进有出、优胜劣汰的生态，将进一步提升市场资源配置的效率。

值得一提的是，截至记者发稿，A股市场上共有14家公司处于“暂停上市”的状态，包括*ST欧浦、*ST盐湖、*ST工新、*ST航通。其中，13家公司是在2020年被暂停上市。

而对于新规生效实施前已经被暂停上市的公司，后续将适用旧规判断应否恢复上市或终止上市，适用旧规执行后续退市整理期等程序。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)