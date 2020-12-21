全球资本市场“过山车” 谁是最佳“宠儿”？

对于全球风险资产来说，2020年是跌宕起伏的一年。

受新冠疫情冲击，各国经济遭受重创，3月，美股十天内“熔断”四次，国际原油期货价格一度跌至负区间，股、债、汇以及大宗商品市场持续震荡。

随着各国央行无限量QE政策以及政府大规模财政刺激的起效，主要经济体的资产价格在流动性和经济复苏预期的驱动下逐步走出低谷。

全球金融市场经历了恐慌式暴跌与狂欢式暴涨后总体表现如何？哪些资产最受青睐？

多国股市创历史新高

今年，全球多国股市经历了“过山车”的行情。上半年受疫情影响，全球股市暴跌。3月，美股时隔23年上演“熔断”行情，并在十天内熔断四次，巴菲特直言，“我活了89年，也没见过这种场面”。在世界卫生组织宣布此次公共卫生事件构成“全球大流行”后，据不完全统计，有11个国家的股市在同一天发生熔断。截至3月底，这场恐慌性抛售抹去了全球股市12万亿美元的价值。

但随着各国央行和政府的大幅度放水，投资者对经济复苏展露乐观态度，从三季度开始，各国股市不断提升。尽管今年全球经济创下二战结束以来的最大萎缩幅度，但衡量全球股市表现的MSCI明晟全球指数有望创纪录高位。

美国三大股指在12月连续创下历史新高，道指突破30000点大关。疫情封锁给科技公司带来增长机会，在美股市场占据大比重的美国科技巨头，今年股价达到了史无前例的高度。

除了美股，亚太多国股市今年也创下历史新高。11月，日经225指数迎来了近30年高点，日经225指数多次创下了自1990年以来的新高。虽然指数距离1989年创下的37951点还有一定距离，但自从2008年金融危机创下近30年的新低6994点后，指数就稳步上涨。

12月，印度和韩国股市创下新高。今年印度股市实现了“V”型反弹，印度Sensex30指数在今年3月份创下年度低点25981.24点，截至12月17日，Sensex30指数反弹幅度超70%。

中国上证指数从年初的3000点左右上涨至目前3400点左右，受益于疫情控制和复产复工，从4月开始，全球资金连续8个月净流入中国股市。

中国主权债吸引力强

彭博巴莱克指数显示，截至今年11月，负利率的投资级债券总值攀升至16万亿美元以上，尽管比2019年8月创下17万亿美元的历史最高纪录略少，但大有卷土重来之势。

在欧洲和亚洲的日本深陷负利率、全球债券利率徘徊在历史低位之时，中国债券以极高性价比获得国际投资者青睐。根据中国债券信息网公布的数据，由于美国国债收益率暴跌，外国持有的中国债务飙升至创纪录的1.79万亿元人民币(约合2740亿美元)。花旗集团预计，未来3年，中国债券市场每年可能有1000亿美元资金流入。

目前，10年期美国国债与中国基准国债之间的利差超过230个基点，而在今年年初，这一利差约为125个基点。印尼和印度等其他亚洲大型经济体的债券虽然提供了更高的回报，但它们在压力时期仍然脆弱不堪，主要评级机构将中国的债务评级为更为稳健的4至5级。

此外，值得一提的是，在负利率大行其道之时，中国日前一次性离岸发行了规模40亿欧元的主权债券，其中7.5亿欧元的5年期国债发行收益率为-0.152%，这是截至目前，我国境外主权债券发行的最低收益率，同时也是我国以负利率发行的首只主权债券。尽管利率为负，但还是引发“抢购”，反映外资看好中国经济。

人民币“牛气冲天”

汇市方面，上半年，由于避险需求以及美元相对欧元强势、美国经济强于欧洲、美联储表示不会考虑负利率等因素叠加，导致整个美元指数居高不下。3月，美元创出近3年新高。而下半年，美元表现令人失望。12月17日，美元指数跌破90关口，为2018年4月20日以来首次。

分析指出，美联储今年超宽松政策已经消除了美元的收益优势，市场对美国财政和对外收支的悲观预期也对美元造成拖累。此外，美联储承诺未来2到3年内提升政策利率的可能性较小，美元或将进一步走弱。

相较于美元的“失宠”，今年下半年，人民币受到青睐，中国强劲的经济表现助力人民币持续升值，人民币对美元汇率目前位于近两年半高位，在岸、离岸人民币汇率均较5月低点涨超6000个基点，半年左右的时间升值近10%。

《国际金融报》记者采访的多数机构几乎全部看好明年人民币汇率前景，但对后续升幅大都谨慎。

铁矿石成

“商品之王”

受新冠肺炎疫情影响，大宗商品价格在二季度跌至谷底，此后开始出现超跌反弹。

黄金一度是今年涨幅最大的贵金属商品，从年初的1500美元/盎司爬上最高的2075美元/盎司。但是进入四季度后，受疫苗等利好消息影响，拥有避险属性的黄金颓势尽显，目前在1800美元/盎司附近徘徊。

原油是2020年价格震荡最大的大宗商品，4月，由于供需严重失衡再加上原油储存能力已接近满负荷，纽约原油期货价格历史上首次跌至负值。随着疫情好转、需求恢复、不断有疫苗利好消息带动市场乐观情绪，再加之先前OPEC+达成减产协议也向油市释放了积极信号：尽管明年1月OPEC+将增产50万桶/日，但相较于原先增产200万桶/日的计划仍算得上是好消息，油价不断上涨，美东时间12月10日，布伦特原油期货更是自3月初以来首次突破50美元关口，目前仍保持在50美元上方。

除了黄金和原油是大宗商品中最受关注的品种，11月以来，铁矿石价格进入加速拉升期，成为市场焦点。截至12月18日收盘，大商所铁矿石期货主力合约2101收盘价突破1100元为1132元/吨，较前一交易日结算价上涨68元，涨幅为6.39%；主力合约2105收盘价为1074元/吨，较前一交易日结算价上涨63元，涨幅为6.23%，均创历史新高。

铁矿石价格创下近7年新高，被视为2020年“商品之王”。大涨主要原因在于旺盛的需求、供应不及预期、经济复苏预期乐观。

随着疫情得到控制，中国等国家经济恢复需要大量的铁矿石。但铁矿石主要生产国是澳大利亚和巴西，受疫情影响，巴西矿区一度封闭停产，澳大利亚产量也受到了影响。

许多钢铁企业认为，铁矿石价格上涨已偏离供需基本面，大幅超出钢厂预期，资本炒作迹象明显。

比特币创历史新高

2020年，从全球大类资产表现来看，比特币远远领先于其他资产。12月16日，根据bitstamp平台的数据，比特币首次突破2万美元关口，12月17日，比特币站上23000美元关口。自3月中旬低点到现在，比特币涨幅超4倍，从年初来看，上涨超200%。

今年11月17日，比特币市值已经超过了它自己的历史最高纪录。截至目前，行情数据显示，比特币总市值已突破3900亿美元，创历史新高。

12月15日，数据提供商 YCharts对包括比特币、现金、美元等在内的15种资产过去10年的收益率数据做了整理，其中，比特币10年来的总收益率达到62712倍，每年平均收益率达到2倍，均占首位。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)