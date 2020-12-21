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疫情肆虐重创全球经济 这些行业走向“风口”

记者 周秭沫

2020年12月21日08:06  来源：人民网－国际金融报　
 

　　2020年，新冠疫情重创全球经济，大量公司裁员、削减业务，负债累累，违约事件频发，就连一些国际巨头也不能幸免，有的最终只能向政府求助或是申请破产保护。

　　疫情下，航空、零售、酒店、金融服务、房地产等领域遭受重大打击，但也有一些行业异军突起，技术、医疗、新能源以及在线行业成为市场追捧的对象。

　　传统行业遭重创

　　今年，因各国采取了不同程度的封锁隔离措施，传统零售业、餐饮行业、酒店业、航空业和商业房地产行业受到的影响最大。

　　根据标普全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)统计，截至11月中旬，美国零售领域有49家企业破产，其中包括许多百年老店，破产数量创2009年金融危机以来最高。全球来看，Coresight Research在近日的一份报告中表示，今年迄今共有8401家门店关闭。

　　目前有观点建议，“将购物场地多功能化”，进而提高收入，但严峻的现实是——传统店面数量正在萎缩，一些强大的参与者正在积极转型，比如发展电子零售业务的分支。

　　除了传统零售业，疫情阻隔了人们的交流往来，全球旅游业迅速萎缩，酒店、饭店和航空公司长时间处于停滞状态。联合国世界旅游组织预计，2020年全球国际游客人数下降70%，国际游客减少7亿人次，全球旅游业收入减少7300亿美元。有分析指出，疫情后可能会迎来出行高峰和报复性消费，不过旅游行业全面恢复也要等到疫苗在全球范围内广泛应用之后。

　　此外，商业房地产租赁业务也直线下降，因为大多数公司都开启了远程办公模式，商业办公类地产损失惨重。一些轻资产、重科创的科技公司正在减少对办公空间的需求，商业地产持有人难以在疲软的市场中吸引租户。

　　值得注意的是，房地产业与传统零售业和酒店业具有共同点，他们都是由固定成本高且依赖于现有资产吞吐量（或占用率）的业务构成。由于长期租赁的性质，商业房地产的表现要好于酒店业，但在如何优化空间方面，该行业仍旧面临着长期的挑战。

　　不能忽视的是，保险行业也在今年受到了巨大冲击。根据多家再保险公司的数据预估，全球保险业在承保方面的损失约为300亿-1000亿美元。与此同时，保险业在投资端的损失也同样惨重，双重打击下的损失料超千亿美元。

　　对于明年，麦肯锡预测，银行业将迎来一段“漫长的寒冬”，该公司在一份报告中指出，疫情结束后，全球多数银行还将历经四年获利低迷阶段。到2024年，银行业有必要拨备2.7万亿美元的贷款损失支出，而经济挑战和利率低位徘徊将导致3.7万亿美元营收的永久流失。

　　这些行业走向“风口”

　　与遭受重创的行业相比，大量互联网公司显得十分幸运，尤其是在线消费这一领域。疫情期间，电子消费习惯在人群中进一步得到巩固，特别是年龄较大的消费者，隔离政策已迫使他们转到线上以满足购物需求。

　　刚过去的感恩节和购物狂欢节“黑色星期五”就显现出明显的说服力。根据Sensormatic Solutions的报告，美国实体商店的“黑五”客流同比下降52%，感恩节客流同比下降95%。而在线销售情况非常可观。根据Adobe Analytics数据，线上消费达到了90亿美元，比去年增长近22%。电商巨头亚马逊是此次疫情的主要受益者，三季度该公司净利同比激增197%，今年以来，该公司股价上涨超70%。

　　和已经成熟的在线购物产业相比，还有一些细分的数字化产业在今年异军突起。围绕着人们众多生活需求，如在线教育、在线会议、在线家政、在线医疗等，疫情直接促进了这些行业的发展。出于被动或是主动，人们正在适应各种各样“在线式”的生活方式，并开始意识到好处。值得一提的是，居家办公已成为疫情时代的新常态，并提升了人们对Zoom等远程办公和通讯应用程序的认识，这一趋势很可能会延续到疫情后的恢复期。截至发稿，今年Zoom股价涨超500%。

　　与此同时，在这场全球性的卫生危机下，健康、清洁、环保等议题被提上议程。疫情促进了全球对医疗保健行业的广泛投资，尤其在医疗保健设备、药品和疫苗的研发上；新能源汽车领域也显示出强劲的发展迹象，以特斯拉为首的新能源汽车股价一路高涨；在《巴黎气候协议》达成五周年之际，全球主要国家都在积极应对气候变化，拜登表示美国将重返巴黎协定，并加强对清洁能源的投资。

　　除此之外，今年，全球各国央行和监管部门对于数字货币的关注度与日俱增。有人认为，数字货币是货币体系的第四次革命，前三次为金属货币大革命、法定货币大革命、信用货币大革命。

　　全球各大央行纷纷加速在数字货币领域的布局和试验：中国已经在全国多地开展了数字人民币试点；欧盟表示，将在2024年前引入加密数字货币资产制度。今年10月，欧洲央行在一份报告中称，该行计划于2021年年中就是否启动数字欧元项目作出决定；日本央行计划将于2021年初开展第一阶段的概念性实验。

　　除了政府在加强布局，互联网巨头也不想错过这块蛋糕。从2019年6月开始，脸书就计划推出加密货币Libra，但该项目在全球范围内受到监管机构的质疑。本月初，脸书将其加密货币Libra更名为Diem。英国《金融时报》称，脸书计划于明年1月推出有限形式的加密货币。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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