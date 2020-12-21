中央经济工作会议12月16日-18日在北京举行。会议总结了2020年经济工作，分析当前经济形势，部署2021年经济工作。会议确定，明年要抓好强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力，扩大内需，强化反垄断和防止资本无序扩张等八大重点任务。
按照惯例，作为年底研判经济工作的重磅会议，这次会议向来备受关注。不同以往，2021年是中国“十四五”时期关键的开局之年，随着国内疫情得到有效控制，国民经济如何修复和前行的战疫话题，也在这次会议里明确了方向。
一周前，中央政治局会议已对相关经济议题做出部署。增强产业链供应链自主可控能力，强化反垄断和防止资本无序扩张，促进房地产市场平稳健康发展等均在列其中，对标高质量发展转型要求，这些将成为未来中国经济稳增长的重中之重。
从2018年中美贸易摩擦压力陡增，到此后涉及大量中企的反复磋商与博弈，再到今年疫情之于世界的大考，中国经济身处百年未有之大变局，面临的困难比想象中更多，遇到的挑战更大，需要抵抗的风险也更大。这是考验中国经济韧性的时刻，也是考验中国改革意志的时刻。
危中寻机，不变的是继续做好自己的事情。要深化、加快各领域的改革步伐。比如，大力推进国企改革，提升市场活力，激发各类经济主体，特别是民营经济的发展信心和动力。加快经济结构优化升级，解决“卡脖子”问题的重要一环是科技领域的创新，由此才能进一步增强产业链供应链自主可控能力。
金融改革兼顾金融的效率与稳定，强调金融创新与公平竞争之间的平衡，同时也要进一步区分设备与技术、产品与服务。强化反垄断，要避免大平台滥用规模“大而不能倒”，防止财富无序地过度集中和超配，保证市场主体之间公平、自由的竞争。
以房地产、金融、互联网等行业遇到的问题为代表，当中国经济进入一个由高速增长到高质量增长的转型期，势必包含着一系列极其复杂的发展困局及新的危机。这既是中国经济步入“十四五”的必答题，也是一个经济体从成长到成熟过程中必然要承受的普遍命运。
就在中央经济工作会议召开当周，11月统计局发布的数据显示，中国经济复苏加快。国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办发布会上表示，中国有望成为今年世界主要经济体中唯一实现全年经济正增长的经济体。
中国经济如期回温，如果历史能够为我们提供某种启示的话，这不仅得益短期内一系列经济指标的蒸蒸日上，更得益于过去40年未曾间断的改革实践。因此，只有通过更大力度的改革，才能走向更成熟的市场经济，只有在更有竞争力、更加健康的市场环境中，才能实现高质量的创新，高质量的发展。
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