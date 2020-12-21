原标题：收购金枪鱼钓告吹 加加食品“高端转型”落空

北京商报讯（记者 钱瑜 白杨）12月20日晚，加加食品发布关于终止重大资产重组的公告称，终止收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司（以下简称“金枪鱼钓”）100%股权。这意味着，加加食品并购再次以失败告终。

2018年7月9日，加加食品召开第三届董事会2018年第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，加加食品拟向励振羽、大连金沐投资有限公司等14名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的金枪鱼钓100%股权。同时，加加食品拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过7.5亿元，用于支付本次收购标的资产的现金对价、中介机构费用及相关税费。

彼时，对于收购金枪鱼钓，加加食品方面表示，随着国内消费的升级，高端食品的市场发展空间巨大。金枪鱼钓属于稀缺行业，且面向高端消费市场，与加加食品布局大食品领域、实现高端定位的初衷都极为吻合。

对于终止本次重大资产重组的原因，加加食品方面表示，基于本次重组方案较为复杂，公司尚未被撤销其他风险警示以及目前市场环境等原因，现阶段继续推行重大资产重组条件尚不成熟，经公司审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项。

值得一提的是，这并非加加食品首次并购。2017年6月，加加食品拟收购以生产辣椒酱为主业的辣妹子食品股份有限公司，并希望通过其渠道优势进军餐饮行业，但最终以失败告终。

在中国食品产业分析师朱丹蓬看来，加加食品收购金枪鱼钓如同“蛇吞象”，加加食品整体对金枪鱼钓公司并没有驾驭能力，因此重组失败。而回顾加加食品近年来多次重组失败，主要是由于其在战略、渠道、团队等方面均存在较大的问题。

3月20日晚，加加食品发布公告称，董事长兼副总经理杨旭东申请辞职。而在此之前，加加食品已有多位高管辞职。2019年12月31日，加加食品收到独立董事王远明、何进日递交的书面辞职报告。王远明、何进日因个人原因申请辞去加加食品第四届董事会独立董事职务及专门委员会所任职务。

除了人事频繁变动，加加食品近年来业绩发展也并不稳定。加加食品创立于1996年，是一家集研发、生产、营销于一体的大型调味食品上市公司。2013年，加加食品扣非净利润同比下滑10.16%，2014年扣非净利润同比下滑13.3%，2015年继续下滑15.24%。虽然2016年和2017年，加加食品营收和扣非净利润同比正向增长，但在2018年财报中，加加食品营收、扣非净利润同比双双下滑。

今年8月25日，加加食品发布2020年半年度报告称，上半年公司实现营收11.56亿元，同比增长12.87%；实现净利润1.07亿元，同比增长24.67%。其中，酱油、食醋、味精、鸡精等调味品的销售收入为8亿元，占营业收入的69.23%，同比增长9.39%。三季度，加加食品实控人杨振提出回归主业战略，聚焦主营业务发展，贯彻执行加加“12345”的产品战略和1+N的品牌战略，提出快消品行业先进的“6+1”营销模式，进行深度分销，实现社区社群新营销。

朱丹蓬表示，对于未来发展，加加食品应先考虑如何把主业做大。“调味品行业仍是一个具有发展前景的行业，深耕餐饮渠道也是加加食品未来需要做的事情。”

据悉，加加食品今年开发了一系列符合餐饮渠道的产品，并不断推进餐饮渠道的开发和建设。如今，加加食品已收回电商经营权，重新规划京东、天猫、拼多多等线上平台布局。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)