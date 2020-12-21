酒店价格抢先翻倍 元旦未至滑雪先热

随着元旦小长假的临近，滑雪场人气开始高涨。12月20日，北京商报记者从多家旅游平台发现，不少滑雪场周边酒店元旦期间价格已经上涨到4000多元，且几乎预订一空。以崇礼滑雪场周边酒店为例，不仅比平日价格上涨了近1倍，相比去年同期价格也上涨了50%-80%左右。其实，高端滑雪产品价格的持续走高也催生了不少企业在滑雪场附近加速布局，包括崇礼、吉林滑雪场附近都有不少新酒店在建。不过，业内人士分析，近几年来，冬奥会的筹办本就带动冰雪游需求快速升温，再加上今年受疫情影响，很多无法出国的游客转而选择在国内滑雪度假，由此让冰雪旅游市场呈现供不应求的局面。接下来，国内滑雪市场需要进一步思考提质升级问题。

房间抢购一空

每年元旦小长假都是冰雪旅游旺季，今年假期滑雪场周边的酒店更是提早进入了预订高峰期。北京商报记者从携程、去哪儿网等旅游平台了解到，临近元旦假期，北京周边的滑雪场附近酒店已经步入价格上涨模式。例如，位于张家口崇礼的富龙滑雪场边的富龙假日度假酒店，高级大床房价格已经上涨到4098元，该价格不仅比平日价格上涨了近1倍，相比去年同期价格也上涨了50%-80%左右；位于崇礼的张家口云顶世界大酒店，元旦期间公寓豪华房房价也上涨到2400多元，而平时该房价仅为800多元。此外，像石京龙滑雪场周边的延庆Clubmed度假村，房价也已达3000多元。值得一提的是，这些酒店房价不仅水涨船高，连空闲房间数量也所剩无几。

除了酒店，滑雪场周边的民宿价格也是一路看涨。北京商报记者从途家网了解到，例如富龙滑雪场附近的富龙四季小镇公寓，元旦期间价格也已达1100元/晚，相比平时上涨了400元。此外，崇礼太舞滑雪场附近的崇礼华府礼尚亲子度假公寓价格也由平日的200多元上涨至假期的500多元。与此同时，途家网上还显示，节假日预订火爆，滑雪小镇附近78%的房屋已售完。

元旦滑雪住宿产品的紧俏不仅是在北京周边，像拥有多家知名滑雪场的吉林，其雪场周边的住宿也颇为紧张。据了解，位于吉林省吉林市的万科松花湖滑雪场，其周边的松花湖西武王子大饭店元旦期间酒店房价也上涨到4700多元，此外像位于吉林北大湖滑雪场周边的北大湖假日酒店，假期期间房价也已经突破2200多元，该价格相比平日以及去年同期涨幅已经近1倍。

据吉林万科松花湖滑雪场附近商家介绍，今年来此的游客尤为多，甚至已经超过了去年同期水平。因为以往很多出国的滑雪爱好者今年暂时无法出国，因此只能选择在国内设施较好的滑雪场度假滑雪，客流的增加进而推高了雪场周边的住宿价格。

酒店加速扩增

高端滑雪度假产品供不应求自然推高了价格，而商家们也早早意识到了这一点，近年来开始不断在国内知名滑雪度假区周边布局。北京商报记者了解到，目前，崇礼地区已经吸引了四季、洲际、喜来登、悦榕庄等十余家国际知名品牌酒店抢滩入驻，并在此形成产业集群。预计到2022年冬奥会举办前，全区星级酒店可达70家，其中将建成四星级以上酒店21家，五星级酒店达9家。

另悉，国际知名度假酒店集团洲际，未来就计划在崇礼开业多家酒店，其中崇礼洲际酒店计划于明年四季度开业，此外，位于太舞小镇的崇礼逸衡酒店也正在建设中，未来也将对外开放。截至目前，崇礼地区已成功引进洲际、四季等一批国际一线品牌，建成各类酒店及酒店式公寓160家。同时，作为北京冬奥会张家口赛区的重点配套工程，太子城冰雪小镇已与7家国际知名酒店集团的11个品牌签约。未来还将有多家高端酒店落户太舞滑雪场附近。

除了崇礼，北京商报记者在吉林北大湖滑雪场附近也看见多幢建筑正在建设之中。据了解，未来该滑雪场周边也将再增部分住宿。

华美顾问集团首席知识官、高级经济师赵焕焱分析认为，在2022北京冬奥会举办利好下，我国冰雪产业有望进一步升级。同时，各大酒店集团在滑雪场周边布局，也意味着高端滑雪住宿市场有望进一步扩容。

市场仍存缺口

眼看雪场酒店价格不断上涨，业内普遍认为，未来国内滑雪市场将快速扩容。北京市滑雪协会主席李晓鸣表示，“由于今年初受到疫情影响，滑雪场营业时间很短暂。而这个雪季市场需求迎来了反弹，同时，加上海外疫情影响，今年出境游暂停，以往很多去日本北海道、欧洲瑞士等滑雪胜地的高消费滑雪爱好者便选择在境内滑雪，因此大量高端消费回流，也使得国内滑雪场周边高端住宿产品水涨船高”。他还进一步分析，随着冬奥会脚步的临近，冰雪运动热度将继续升高，市民对滑雪、冰上运动的兴趣大大增加。在此情况下，各大雪场的客流攀升，甚至今年国内滑雪游客量有望创下新高。从目前收集到的数据看，今年滑雪人次有望比去年增加40%-50%。业内人士还指出，从目前国内现有的冰雪旅游接待设施看，仍然有不小缺口。

根据国际数据集团中国区副总裁张莉在今年2020国际冬季运动（北京）博览会上发布的一组冰雪旅游数据显示，2018-2019年，全国滑雪人次为2345万，预计到2022年，我国滑雪人次将达到5500万。同时，在冰雪旅游体量上，预计到2022年，将达到6700亿元，而2016年整个冰雪旅游的体量大概是2600亿-2700亿元。由此看来，国内滑雪旅游市场仍然有着巨大的发展空间。

此外，北京市滑雪协会副主席、雪帮雪业创始人兼CEO伍斌还认为，回流的高端滑雪消费者还会倒逼滑雪场提升质量，尤其是一些目的地的滑雪度假区，将可以进一步提质升级，从而完善自身的配套设施。

不过，在各大商家拓展滑雪度假市场的同时，亦有业内人士提醒，通常滑雪场周边度假酒店也会面临一季养三季的局面，因此导致冬季价格高涨，而夏季无人问津，未来如何开发并平衡淡旺季收益，也是滑雪场以及周边度假区酒店需要考虑的问题。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)