银行加速闯关IPO 资产质量成过会拦路石

临近年末，又一家银行迎来IPO喜讯，证监会于近日下发了重庆银行A股IPO批文，这意味着重庆银行即将正式加入A股上市银行团队。2020年以来，银行IPO审核进展缓慢，截至目前A股排队银行已达15家。在分析人士看来，新一轮中小银行融资可能已经松动，预计明年银行IPO将略有提速，但未来不会出现高峰，而是节奏化发行，同时依旧需要关注资产质量下行压力带来的严峻挑战。

西部首家A+H城商行

西部地区即将迎来首家A+H城商行，12月18日，证监会下发了重庆银行A股IPO批文，预示着重庆银行即将正式加入A股上市银行梯队，也将成为西部地区首家实现A+H的城商行。

重庆银行成立于1996年，是西部和长江上游地区成立最早的地方性国有股份制商业银行，在未登陆A股市场之前，重庆银行已经于2013年11月6日在港交所成功挂牌上市。

重庆银行上市的主要目的是“补血”，根据此前招股书申报稿，重庆银行本次拟发行不超过7.81亿股，占本次发行完成后总股数的19.98%，所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于充实该行核心一级资本，提高资本充足率。

就在顺利拿到发行批文的同日，重庆银行在港交所发布补充公告表示，该行A股获批发行股数不超过约3.47亿股，这一发行规模对比招股书申报稿有所减少。在拿到批文后，重庆银行就可以启动招股工作，市场预计，若一切顺利，重庆银行将在2021年1月上市，有望成为明年第一家登陆A股的城商行。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金在接受北京商报记者采访时分析称，重庆银行上市，一方面补充了该行的资本金；另一方面在上市之前，该行在短期内完成了不良资产梳理，严格化不良资产认定，一定程度上提高了资产质量，为后续银行的上市提供了范式。

15家银行“候场”

在当前的市场环境下，中小银行大多面临资本金不足的困境，IPO依旧是获得资本补充、完善治理体系的重要途径。

回溯历史，2016年银行上市开闸，当年有包括苏农银行、上海银行、贵阳银行、江苏银行在内的8家银行成功上市；2017年银行IPO陷入低迷期，仅有张家港行1家银行上市。2018年，银行上市数量开始回暖，共有长沙银行、郑州银行和成都银行3家银行实现上市。2019年，银行上市的节奏明显加快，迎来“小高潮”，多达8家银行成功登陆A股。

尽管银行热情不减，但今年银行IPO审核进程却明显放缓，仅有厦门银行一家成功登陆A股，重庆银行、上海农商行、齐鲁银行陆续“过会”，目前，上海农商行、齐鲁银行尚未取得IPO发行批文。

根据证监会官网披露的首发企业信息名单，截至12月17日，排队待审的银行达到15家，厦门农商行、湖州银行等拟在上交所主板上市，广州银行等选择在深交所中小板上市。排队序列中，除湖州银行、广州银行外，其余13家银行均已进入“预先披露更新”状态。

谈及银行IPO步伐放缓的原因，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林认为，IPO放缓原因是多方面的，其一是大量银行已经实现上市；其二是金融业是资源配置优化的行业，而现阶段资本市场优先解决实体经济，也就是制造业和科技业融资难的问题。所以银行优先级降低，就变为顺理成章的现象。

“新一轮中小银行融资可能已经松动，明年银行IPO略有提速，因为主板注册制下会进一步降低银行股IPO的门槛，但是由于金融机构主力基本上已经获得公开市场融资渠道，所以预计未来不会出现高峰，而是节奏化发行。”盘和林解释称。

资产质量的挑战

在疫情冲击下，中小银行补充核心资本的需求更加迫切，北京商报记者注意到，包括汉口银行、东莞农商行、新疆汇和银行在内的中小银行也在逐步推进上市进程。

虽然上市是银行补充资本金的重要方式，但依旧需要注意到今年受疫情影响，银行盈利普遍压力加大，通过利润留存补充资本的空间较小，或将在IPO过程中面临更多挑战。

“当前上市银行格局已经较为稳定，上市银行数量增多，后续上市银行的难度可能会有所增加。此外，很多银行上市后估值水平偏低，市净率普遍低于1，总体看对投资者并不有利，监管对银行上市也愈发谨慎。”正如陶金所言，最大挑战仍然在于银行资产质量，若银行不良贷款率较高，拨备率不高，风控工作不足，则上市会受到影响，因此对于计划上市的银行，首先要保持审慎经营，并通过多种手段化解不良资产，提高资产质量。

从行业整体来看，银行业整体不良率上升趋势也较为明显，来自银保监会公布的数据显示，2019年三季度末，商业银行不良贷款余额2.37万亿元，较上季末增加1320亿元；商业银行不良贷款率1.86%，较上季末增加0.05个百分点。

盘和林也持有同样的看法，他进一步指出，银行IPO最大的挑战和不良率有关，地方银行和国有大行、大型城商行业务方向有区别，各地区发展不平衡，各地方银行具体不良贷款率也各不相同，一般中小银行风险敞口相比大银行要大一点。地方银行依托于地方经济，需要加强风控手段及力度，稳定资产质量。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)