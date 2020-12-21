风险引起监管部门警惕 多平台下线互联网存款产品

本报讯（记者 潘福达）继蚂蚁平台下线互联网存款产品后，多家互联网平台近日都对其互联网存款产品进行了下线处理，停止新增上线互联网存款产品、停止新用户购买相关产品，并已对存量客户和业务进行调整。

陆金所昨天表示，为响应互联网存款行业相关监管精神，陆金所平台已停止上架新的互联网存款产品，已购买产品不受影响。陆金所将持续密切关注监管动态，并严格落实监管相关规范和要求。

记者昨天另从京东数科获悉，当前，根据监管部门对于互联网存款业务的关注，京东金融APP已停止新增上线互联网存款产品、停止新用户购买相关产品，并已对存量客户和业务进行稳妥有序调整：相关产品将只对已购买产品的用户可见，已购买相关产品的用户不受影响。未来，京东金融将密切关注相关监管政策和指导意见，认真落实。

此外，度小满表示会严格遵守相关政策规定及监管要求，拥抱监管，坚持合规经营。对于互联网存款业务，目前度小满已下架平台上的存款产品，产品下架后将只对已购买产品的用户可见。未来，度小满会根据监管政策的要求，不断完善相关业务。此外，腾讯理财通平台也已下线了银行存款产品。

近两年来，多家银行在互联网金融平台推出了存款产品，加大揽存力度，拓宽获客渠道。此类产品收益高、门槛低，已成为部分中小银行吸收存款、缓解流动性压力的主要手段。随着互联网存款业务的快速发展，其风险隐患问题已引起监管警惕。

中国人民银行金融稳定局局长孙天琦近日公开表示，第三方互联网平台存款的流动性特点有别于传统储蓄存款，给监管部门和金融机构带来新课题，互联网金融平台开展此类金融业务，属“无照驾驶”的非法金融活动，也应纳入金融监管范围。

互联网平台存款存在一些需要关注的问题。他举例说，部分银行通过分段付息等方式变相抬高存款利率，扰乱存款利率市场机制；高风险银行通过互联网平台吸收存款，饮鸩止渴，流动性隐患突出；中小银行高息吸收存款必然追求高收益资产，匹配高风险项目，导致资产端风险增加等。

值得关注的是，近期监管部门密集出手规范存款市场，在整顿互联网平台存款业务的同时，监管部门还加强结构性存款监管，并叫停大型银行“靠档计息”。对此，招联金融首席研究员董希淼表示，这些监管动作的共同的特点是以利率管理为核心，也强调存款业务的持牌经营。他建议要继续深化存款利率市场化，进一步拓宽中小银行负债来源，保持中小银行流动性合理充裕。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)