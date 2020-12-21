持续看好中国市场 外资成重要增量资金

今年以来北向资金净流入情况（截至12月18日）

数据来源：同花顺

今年以来，外资机构对于A股市场增配力度持续加大。同花顺数据显示，年内北向资金累计净流入超过1800亿元。此外，外资调研力度也有所增加，年内调研A股上市公司数量近600家。而在近日发布的外资机构2021年度投资策略中，摩根士丹利、高盛、汇丰等多家外资机构均表达了对中国资产的看好，预计明年外资仍将成为中国市场的重要增量来源。

外资调研公司数同比增长24%

在A股市场显现的结构性行情下，外资机构也加大了对A股上市公司的调研力度。同花顺数据显示，截至12月20日，年内共有1715家A股上市公司接受机构调研，而外资机构（包括海外机构和QFII，下同）参与了577家的调研，占比近34%。这一数据与2019年全年的464家相比，增加了24.35%。

具体而言，海康威视、迈瑞医疗、信维通信等14家公司累计接受了100家及以上外资机构的调研；埃斯顿、歌尔股份、美的集团等17家公司接受了超50家外资机构的调研。

从行业来看，生物医药、半导体等科技行业龙头企业最受关注。同花顺数据显示，在外资机构调研总数排名靠前的50家上市公司中，有14家属于电子、电气设备等行业，6家属于医药生物行业，5家属于食品饮料行业。

海外机构密集调研的背后是其对中国A股市场的持续看好。截至12月18日，北向资金周内净流入达84.84亿元，连续第七周净流入。同花顺数据显示，今年以来，北向资金交易活跃，年内成交额达到20.38万亿元，相比去年全年增长108.92%，而年内净流入金额已经超过1800亿元。

“今年北向资金的强劲净流入背后有多重原因，包括人民币升值，以及今年年初的时候股票估值水平比较低等。” 汇丰前海证券有限责任公司证券研究部总经理孙瑜在接受《经济参考报》记者采访时表示。不过他同时指出，由于北向资金对于估值比较敏感，而A股估值目前处于较高水平，预计明年北向资金净流入在1000亿至1500亿左右，规模可能小于今年。

多机构看好中国资产投资

从近期外资机构举行的发布会以及2021年投资策略报告来看，多家外资机构对中国资产持乐观态度，并表示将加大配置比例和力度。

“今年9月，汇丰前海证券面向近1000家全球资产管理机构做了一个调查，调查显示，超过一半受访机构表示未来12个月会增加对中国股票尤其是A股投资的力度。”孙瑜表示，海外投资者对中国的股票和债券的投资兴趣较高，主要得益于中国对疫情的控制、复工复产比较快、比较到位，以及他们看好中长期投资中国的机会。

高盛表示，就全球市场而言，明年或将是自2017年以来股票绝对回报最高的一年。而在亚洲市场，高盛对于A股和港股维持高配，并预测将有16%的增长，其中A股因为人民币的升值，将会比港股的回报率更高。

摩根士丹利中国市场策略师王滢表示，尽管预计中国将于明年二季度或三季度出台温和的信贷收缩措施，但中国股市的整体估值仍可以维持相对于新兴市场整体的小幅溢价。此外，中国在新兴市场国家群体中，对国际收支平衡和资本跨境流动的有效治理，也会压低中国市场的整体风险溢价。

就具体投资主题而言，安本标准投资管理中国股票投资主管姚鸿耀指出，预计未来小康值以上人口增长将会比较快，富裕家庭增速也会比较快，这对服务业是个非常有利的趋势。在他看来，另一个主要领域是科技和能源，预计政府会加大在高科技、能源领域的投资，从而减轻这两个战略资产的进口依赖性。

债券资产方面，中债登最新发布的数据显示，11月境外机构的债券托管面额为27663.36亿元，同比上涨47.88%，境外机构投资者已连续24个月增持中国债券。而对于2021年外资投资中国债券情况，景顺董事总经理及亚太固定收益主管黄嘉诚表示，考虑到多个全球指数都纳入了中国国债，以及中国债券本身的吸引力，预计明年外资投资力度还会较强。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)