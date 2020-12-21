个股“闪崩”频现 小市值高质押成重灾区

12月以来，A股部分上市公司接连上演“闪崩”行情，引发了市场关注。Wind统计数据显示，上周（12月14日至12月18日），沪深两市共有84只个股连跌5天及以上，其中兴业科技连跌5天，跌36.69%；力盛赛车连跌7天，跌幅达28.19%。

12月18日一开盘，力盛赛车、苏州龙杰、济民制药、兴业科技等四只个股均一字板跌停。其中，力盛赛车、苏州龙杰已连续两个交易日跌停，济民制药、兴业科技则已连续三个交易日跌停。在此之前的12月17日，则有包括仁东控股、荣科科技、丹邦科技、永和智控等在内的多只个股开盘一字跌停。

总的来看，这些出现“闪崩”情形的个股流通市值整体偏小，经营状况不佳，商誉占比过高，并存在质押盘、大股东高比例质押的情形，一些公司则有私募机构持股。其中，力盛赛车流通市值为12亿元，今年前三季度扣非后归属于母公司股东的净利润为亏损1443万元。从质押规模来看，公告披露的大股东质押合计达到了3900万股，占总股本的30.88%，占其持有股份数的72.04%。苏州龙杰的流通市值则为8.6亿元，今年前三季度扣非后归属于母公司股东的净利润为亏损1560万元。从持股情况来看，上海翎巧、上海古骓两家私募基金公司旗下6只产品于三季度新进买入了该公司股份。

业内人士指出，频繁出现的个股“闪崩”情形，除了这些个股本身的问题外，还和市场整体流动性环境有关。东方证券分析称，现阶段市场整体风格偏向防御，在信用周期逐步收缩的背景下，又逢年底，流动性本就不宽裕，存量博弈、两极分化的现象将愈加明显，中小票被抛弃、机构继续抱团的趋势或难以改变。Wind统计数据显示，今年12月份以来，上证指数累计上涨0.09%，深证成指累计上涨1.35%，沪深两市4114只个股中，有2964只个股出现了下跌，其中跌幅在10%以上的就有694只，而这694只个股的平均总市值仅为83亿元。

前海开源基金首席经济学家杨德龙指出，一些白马股不停创出新高、一些庄股则不停跌停的不同走势，预示着未来十年市场的大分化。他认为，过去几年这种分化已经很严重，未来十年会更加严重，资金越来越偏好于业绩优良的白马股，远离绩差股、题材股，很多“垃圾股”可能面临着退市的命运。

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