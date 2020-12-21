人民网>>财经

个股“闪崩”频现 小市值高质押成重灾区

记者 吴黎华 北京报道

2020年12月21日08:25  来源：经济参考报
 

　　12月以来，A股部分上市公司接连上演“闪崩”行情，引发了市场关注。Wind统计数据显示，上周（12月14日至12月18日），沪深两市共有84只个股连跌5天及以上，其中兴业科技连跌5天，跌36.69%；力盛赛车连跌7天，跌幅达28.19%。

　　12月18日一开盘，力盛赛车、苏州龙杰、济民制药、兴业科技等四只个股均一字板跌停。其中，力盛赛车、苏州龙杰已连续两个交易日跌停，济民制药、兴业科技则已连续三个交易日跌停。在此之前的12月17日，则有包括仁东控股、荣科科技、丹邦科技、永和智控等在内的多只个股开盘一字跌停。

　　总的来看，这些出现“闪崩”情形的个股流通市值整体偏小，经营状况不佳，商誉占比过高，并存在质押盘、大股东高比例质押的情形，一些公司则有私募机构持股。其中，力盛赛车流通市值为12亿元，今年前三季度扣非后归属于母公司股东的净利润为亏损1443万元。从质押规模来看，公告披露的大股东质押合计达到了3900万股，占总股本的30.88%，占其持有股份数的72.04%。苏州龙杰的流通市值则为8.6亿元，今年前三季度扣非后归属于母公司股东的净利润为亏损1560万元。从持股情况来看，上海翎巧、上海古骓两家私募基金公司旗下6只产品于三季度新进买入了该公司股份。

　　业内人士指出，频繁出现的个股“闪崩”情形，除了这些个股本身的问题外，还和市场整体流动性环境有关。东方证券分析称，现阶段市场整体风格偏向防御，在信用周期逐步收缩的背景下，又逢年底，流动性本就不宽裕，存量博弈、两极分化的现象将愈加明显，中小票被抛弃、机构继续抱团的趋势或难以改变。Wind统计数据显示，今年12月份以来，上证指数累计上涨0.09%，深证成指累计上涨1.35%，沪深两市4114只个股中，有2964只个股出现了下跌，其中跌幅在10%以上的就有694只，而这694只个股的平均总市值仅为83亿元。

　　前海开源基金首席经济学家杨德龙指出，一些白马股不停创出新高、一些庄股则不停跌停的不同走势，预示着未来十年市场的大分化。他认为，过去几年这种分化已经很严重，未来十年会更加严重，资金越来越偏好于业绩优良的白马股，远离绩差股、题材股，很多“垃圾股”可能面临着退市的命运。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved