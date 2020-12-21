“三函两牌”监管措施为医保基金安全护航

日前，福建泉州市医保局对“三函两牌”监管情况进行一月一通报、全年“回头看”，每月在“泉州医疗保障”微信公众号的“曝光台”发布全市监管情况。同时，将定点医药机构“函、牌”情况纳入年度考核，不断促进定点医药机构规范医保服务行为，确保参保人利益不受损害。

据悉，福建省泉州市医保局自2017年5月开始，创新性推出了“三函两牌”的监管措施，切实为医保基金安全保驾护航。“三函两牌”是包括关注函、提醒函、警示函和黄牌、红牌。“四不两直”则为不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场的稽查方式。（牛广文）

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