“三函两牌”监管措施为医保基金安全护航

日前，福建泉州市医保局对“三函两牌”监管情况进行一月一通报、全年“回头看”，每月在“泉州医疗保障”微信公众号的“曝光台”发布全市监管情况。同时，将定点医药机构“函、牌”情况纳入年度考核，不断促进定点医药机构规范医保服务行为，确保参保人利益不受损害。
据悉，福建省泉州市医保局自2017年5月开始，创新性推出了“三函两牌”的监管措施，切实为医保基金安全保驾护航。“三函两牌”是包括关注函、提醒函、警示函和黄牌、红牌。“四不两直”则为不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场的稽查方式。（牛广文）
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国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】