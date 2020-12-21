维信诺（广州）全柔AMOLED模组生产线点亮

12月20日，维信诺（广州）全柔AMOLED模组生产线点亮仪式在广州增城经济技术开发区举行。
维信诺（广州）全柔AMOLED模组生产线是产品的模组装配环节，是AMOLED屏幕与交付终端客户产品的最后衔接。该模组线还成功实现了整线高度自动化，是打造新型显示智能制造的典范，具有高智能化、高自动化、高专业化的显著特点。
资料显示，维信诺（广州）全柔AMOLED模组生产线2020年初正式启动， 8月28日完成主厂房封顶，11月8日工艺设备搬入，12月20日产品正式点亮，2021年春节前后实现首款产品交付，实现了“当年动工、当年建成、当年点亮”。
“随着AMOLED技术的发展，全柔模组技术成为在整个全柔显示产业链中的重中之重，多形态柔性显示终端应用成为市场追逐的热点。”维信诺有关负责人表示，公司模组线立足广州增城辐射粤港澳大湾区，与广深港澳科技创新走廊上密集的电子信息产业优势相结合，以创新型整体解决方案，增强上下游配套能力，形成互补联动的集群效应；同时在构建双循环新发展格局背景下，加快面板产业全面自主可控，夯实新型显示产业一体化优势，赋能国内电子信息产业内循环新格局，力争在激烈的国际竞争中赢得优势。（毕磊）
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