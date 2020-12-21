人民网>>财经

维信诺（广州）全柔AMOLED模组生产线点亮

2020年12月21日17:51  来源：人民网-财经频道
 

　　12月20日，维信诺（广州）全柔AMOLED模组生产线点亮仪式在广州增城经济技术开发区举行。

　　维信诺（广州）全柔AMOLED模组生产线是产品的模组装配环节，是AMOLED屏幕与交付终端客户产品的最后衔接。该模组线还成功实现了整线高度自动化，是打造新型显示智能制造的典范，具有高智能化、高自动化、高专业化的显著特点。

　　资料显示，维信诺（广州）全柔AMOLED模组生产线2020年初正式启动， 8月28日完成主厂房封顶，11月8日工艺设备搬入，12月20日产品正式点亮，2021年春节前后实现首款产品交付，实现了“当年动工、当年建成、当年点亮”。

　　“随着AMOLED技术的发展，全柔模组技术成为在整个全柔显示产业链中的重中之重，多形态柔性显示终端应用成为市场追逐的热点。”维信诺有关负责人表示，公司模组线立足广州增城辐射粤港澳大湾区，与广深港澳科技创新走廊上密集的电子信息产业优势相结合，以创新型整体解决方案，增强上下游配套能力，形成互补联动的集群效应；同时在构建双循环新发展格局背景下，加快面板产业全面自主可控，夯实新型显示产业一体化优势，赋能国内电子信息产业内循环新格局，力争在激烈的国际竞争中赢得优势。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved