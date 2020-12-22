我国快递年业务量首超800亿件 日均服务用户近4亿人次

本报北京12月21日电 （记者李心萍）国家邮政局监测数据显示：12月21日，我国快递年业务量首次突破800亿件，再次刷新快递年业务量纪录。当前，邮政快递日均服务用户近4亿人次。邮政快递业服务民生作用日益凸显，不断扩展业务范围，积极服务制造业，推动行业转型升级。
国家邮政局有关负责人表示，我国消费市场加快线上线下融合发展、三四线城市及农村市场增量较快，使得快递市场获得了新的规模增长，支撑了邮政快递业的快速发展。接下来，邮政快递业将抓住数字经济发展机遇，特别是在电子商务、大数据、区块链等领域，助推行业数字化、智能化转型升级，加快推动行业迈向高质量发展。
《 人民日报 》（ 2020年12月22日 01 版）
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国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】