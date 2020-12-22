我国快递年业务量首超800亿件 日均服务用户近4亿人次

本报北京12月21日电 （记者李心萍）国家邮政局监测数据显示：12月21日，我国快递年业务量首次突破800亿件，再次刷新快递年业务量纪录。当前，邮政快递日均服务用户近4亿人次。邮政快递业服务民生作用日益凸显，不断扩展业务范围，积极服务制造业，推动行业转型升级。

国家邮政局有关负责人表示，我国消费市场加快线上线下融合发展、三四线城市及农村市场增量较快，使得快递市场获得了新的规模增长，支撑了邮政快递业的快速发展。接下来，邮政快递业将抓住数字经济发展机遇，特别是在电子商务、大数据、区块链等领域，助推行业数字化、智能化转型升级，加快推动行业迈向高质量发展。

《 人民日报 》（ 2020年12月22日 01 版）

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