社会各界热议中央经济工作会议精神：坚持人民至上 传递民生温度

在严峻挑战下做好经济工作，人民至上是作出正确抉择的根本前提。日前召开的中央经济工作会议传递出浓浓的民生暖意。

社会各界认为，2021年是“十四五”开局之年，站在新生活新奋斗的起点，要始终把人民利益放在最高位置，锚定“基本民生”这颗“定盘星”，齐心协力、开拓进取。

“在新冠肺炎疫情暴发期间，14亿人的基本生活得到了有效保障，民生得到了有力保障。”国家发展和改革委员会副主任、国家统计局局长宁吉喆说。

宁吉喆说，今年全国城镇调查失业率从2月的6.2%下降到11月的5.2%；前三季度，全国居民人均可支配收入扣除价格因素同比增长0.6%；市场充裕，11月份食品价格环比下降了2.4%……民生保障力度不减，各项社会事业取得新进展。

民生蕴藏着激发经济新动能的“钥匙”。会议指出，坚持扩大内需这个战略基点。形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑。

“在生产、分配、流通、消费的经济循环中，消费是终点也是起点，是加快释放经济发展潜力、增强经济发展动力的主要着力点，是促进国内国际双循环的重要抓手。”第十三届全国政协经济委员会委员王一鸣说，要以改善民生为导向扩大消费和有效投资，把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，增强消费对形成强大国内市场的支撑作用。

扩大消费最根本的是促进就业，稳就业才能保民生、增收入。山东省邹城市公共就业和人才服务中心主任苗军对此深有体会，邹城市大束镇黄疃村探索成立劳务公司，加强企业用工信息和劳动力信息匹配，打通精准就业服务“最后一公里”，全村707名登记在册劳动力全部实现就地就近就业，人均月收入增加约1500元。目前邹城已成立这样的村级劳务公司133个。

“促进就业对释放居民消费潜力、提振内需、融入新发展格局意义重大。”重庆市两江新区社会保障局副局长周洋说，明年将坚决贯彻中央经济工作会议精神，在稳住就业基本盘、扩大就业渠道上下功夫，为“零就业”家庭人员等就业困难群体提供兜底性保障，通过资金帮扶、技能培训、平台搭建等方式，多管齐下缓解就业难题、保障基本民生。

扩大消费需要同改善人民生活品质结合起来，医疗、教育、养老、育幼等社会保障体系“短板”还有待强化。财政部原副部长朱光耀说，在政府支出方面，要加强这些民生和社会保障领域的投入，通过二次分配来解除居民消费的后顾之忧，让老百姓敢花钱，调整过高储蓄结构。

中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀说，有效扩大内需，释放超大规模市场潜力，既要完善政策，又要在合理引导消费、储蓄、投资等方面进行有效的制度安排。要促进就业，完善社保，优化收入分配结构，扩大中等收入群体，扎实推进共同富裕。

住房问题关系民生福祉。会议提出要高度重视保障性租赁住房建设，加快完善长租房政策。在清华大学房地产研究所所长刘洪玉看来，土地供应多元、筹集渠道和供应主体多元的保障性租赁住房，可以为百姓提供更加丰富灵活的住房选择，其保障性着重体现了面向低收入住房困难家庭、新就业大学生、新市民等群体的基本住房保障。

会议指出，只要心里始终装着人民，始终把人民利益放在最高位置，就一定能够作出正确决策，确定最优路径，并依靠人民战胜一切艰难险阻。

今年11月23日，贵州省宣布剩余9个贫困县退出贫困县序列。至此，我国832个贫困县全部脱贫。国家消除绝对贫困和区域性整体贫困的巨大成就，让一直扎根扶贫一线的贵州省毕节市威宁县石门乡团结村村支书胡钧溥备受鼓舞。

“通过这几年精准帮扶，村里老百姓住房、教育、饮水、交通等发生了翻天覆地变化，是大家看得见、摸得着的脱贫发展‘红利’。”胡钧溥特别有感触地说，贫困山区发展产业，完善教育和医疗等都需要强大经济基础支撑，中央经济工作会议提出要巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决防止发生规模性返贫现象，特别贴近基层发展的现实需要。

坚持人民至上，发展为了人民。拥抱2021年，鼓足干劲踏上新征程。这位“90后”村官表示，要继续“深耕”脱贫一线，积极巩固脱贫成果，见证人民生活的“美丽蝶变”。

（新华社北京12月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月22日 01 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)