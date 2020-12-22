农业农村经济平稳发展 1800多万返乡留乡农民工就近就业

本报北京12月21日电 （记者高云才、郁静娴）记者从农业农村部获悉：11月以来，各地高质量推进秋冬种，突出抓好“菜篮子”产品生产，抓紧抓实长江禁捕退捕，农业农村经济呈现稳定发展的良好态势，为国民经济持续向好提供了有力支撑。

粮食生产再获丰收，秋冬种作物长势较好。今年全国粮食总产量达到13390亿斤，增产113亿斤，增长0.9%，创历史新高。其中，大豆产量达到392亿斤，增产30亿斤，增长8.3%。秋冬种基本结束，实现应播尽播、一播全苗。据农业农村部遥感应用中心监测，当前全国冬小麦主产区耕地土壤墒情良好，冬小麦长势较好，苗情好于去年或与去年持平的比例达到88.6%。

蔬菜等鲜活农产品价格总体回落，带动CPI环比下降。蔬菜主产区生产供给形势好于往年，价格继续回落，农业农村部监测的28种蔬菜批发均价每公斤4.48元，环比下降4.7%。据国家统计局统计，11月CPI环比下降0.6%，其中肉蛋菜等食品价格影响CPI下降约0.53个百分点。

长江流域渔船渔民退捕任务基本完成，安置保障工作扎实推进。目前已退捕渔船10.99万艘、渔民22.79万人，分别占总任务量的98.57%、98.67%。截至12月18日，有就业意愿的渔民转产就业人数达到16.51万，占需转产就业人数的99.35%；推动21.77万人落实社会保障政策，占应保人数的100%。

农业农村投资较快增长，基础设施短板加快补上。前11月，第一产业固定资产投资规模达到12259亿元，同比增长18.2%，连续6个月正增长。地方政府债用于农业农村规模不断扩大，今年已达到1665.41亿元。截至11月底，新建高标准农田约7600万亩，新改造农村户厕超过1300万户，新建或改建仓储保鲜冷链物流设施1.4万个。

富民乡村产业持续向好，返乡留乡农民工基本实现就地就近就业。农产品加工业经营状况明显改善，预计全年农产品加工业营业收入超过23.5万亿元，比上年增加1.5万亿元。推介美丽乡村休闲旅游行（冬季）60条精品路线和187个精品景点，乡村休闲旅游业持续回暖。

在乡村产业的有力带动下，截至12月初，返乡留乡农民工已有1800多万人实现就地就近就业，其他农民工也通过公益岗位兜底或打零工实现就业。

《 人民日报 》（ 2020年12月22日 02 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)