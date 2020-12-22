人民网>>财经

“中国经济稳健运行将助力世界经济复苏”

2020年12月22日07:52  来源：人民网－人民日报
 

　　2020年中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。会议谋划中国经济发展大计，提出2021年经济工作总体要求和政策取向，部署重点任务，为开局“十四五”、开启全面建设社会主义现代化国家新征程定向领航。接受本报记者采访的国际人士认为，面对复杂的国内国际形势，中国付出艰苦卓绝的努力，取得举世瞩目的经济发展成就。相信中国经济社会发展将行稳致远，为促进世界经济复苏发挥重要作用。

　　“中国特色社会主义制度展现出独特优势”

　　摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴指出，今年是中国“十三五”规划的收官之年，中国共产党的坚强领导和集中力量办大事的制度优势，为五年规划的具体落实起到至关重要的作用。中央经济工作会议为中国经济社会发展提出总体要求和政策取向，体现了中国不断推进国家治理体系和治理能力现代化。

　　泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授阿颂西表示，中国统筹疫情防控和经济社会发展取得积极成效，集中力量办大事的制度优势是形成共克时艰磅礴力量的根本保障。

　　尼泊尔跨喜马拉雅友谊协会主席拉吉姆表示，中国经受住了疫情考验，率先实现经济正增长，成绩来之不易，体现了中国经济的韧性和潜力。“在严峻挑战面前，中国特色社会主义制度展现出独特优势，彰显中国国家制度和国家治理体系的优越性，相信中国将继续创造出新的更大奇迹。”

　　秘鲁国立圣马科斯大学东亚问题专家卡洛斯·阿基诺表示，在中国共产党坚强领导下，中国政府和人民齐心协力，率先控制疫情，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正，成绩令人敬佩。

　　法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯认为，中国始终把人民利益放在最高位置，在防疫抗疫过程中尊重科学，作出正确决策。

　　“为后疫情时代的全球可持续发展注入动力”

　　经济合作与发展组织中国经济政策研究室主任马吉特·莫尔纳表示，“十三五”期间，中国经济社会发展取得新的历史性成就，对外开放进程进一步加快，中国创新驱动发展以及数字化发展令人印象深刻。

　　阿颂西表示，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，中国果断采取行动，付出艰苦努力，取得的成就可以载入史册。

　　纳赛尔指出，中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，改革开放实现重要突破，民生得到有力保障。中国在脱贫攻坚领域取得了前所未有的成就。

　　墨西哥第三世界经济与社会研究中心主任豪尔赫·努尼奥表示，中国不断推进改革创新，经济活力进一步增强，也为世界经济发展与国际合作提供巨大机遇。

　　阿根廷中阿关系研究学者内斯托·雷斯迪沃表示，中国取得脱贫攻坚的重大胜利，为各国扶贫减贫提供有益借鉴，“为后疫情时代的全球可持续发展注入动力”。

　　“各国将从中国的发展中受益”

　　巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多表示，中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，激发经济内生动力、持续扩大对外开放，不仅惠及中国人民，对世界经济稳定复苏也有着重大意义。

　　雷斯迪沃说，中国不断深化改革、扩大高水平对外开放，将进一步释放发展潜力，有效维护全球产业链供应链稳定畅通，“各国将从中国的发展中受益”。

　　墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯表示，中央经济工作会议部署了中国明年经济工作的重点任务。中国积极构建新发展格局，推动高质量发展，将为全球商品和服务贸易提供强劲增长动力，为世界经济复苏带来新的发展机遇。

　　孟加拉国布拉克大学教授阿弗森·乔杜里表示，中国将全面推进改革开放、坚持扩大内需战略等，推动中国经济持续向好发展，孟中两国经贸交流也将进一步深化。

　　“在新发展格局下，中国对外合作不断深化，将同各国实现互利共赢。中国经济稳健运行将助力世界经济复苏。”纳赛尔表示，中国以实际行动推动构建人类命运共同体，体现了负责任大国担当。

　　（本报北京、布鲁塞尔、曼谷、开罗、墨西哥城、布宜诺斯艾利斯、里约热内卢、新德里12月21日电  记者龚鸣、任彦、赵益普、周輖、刘旭霞、姚明峰、李晓骁、胡博峰）


　　《 人民日报 》（ 2020年12月22日 03 版）
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved