韧性足！市场主体数量创新高（2020，稳步走向高质量发展⑥）

农历牛年临近，在湖北省十堰市鄂西北批发市场，许多商家把“生肖牛”毛绒饰品摆满货架，各种“牛”憨态可掬，深受人们青睐。图为市民在选购生肖牛毛绒饰品。

杨显有摄（人民视觉）

1845万户！今年前三季度，全国共新设市场主体1845万户，同比增长3.3%。到11月末，日均新设市场主体数量已超过去年全年。中国每千人拥有企业数由2019年底的27.6户增长到30户，又上新台阶。

保住市场主体，就保住了中国经济的源头活水。今年以来，中国以改革促发展，激发市场主体活力和发展内生动力，上亿市场主体展现出强劲韧性，有力支撑着经济复苏。

“烟火气”里看生机

市场主体活力强不强，从城市的烟火气里可窥一斑。

“老板，结账！”“哎！来啦！”晚饭时刻，重庆市万盛经开区九王爷火锅店里，店长彭伟正在忙碌着。

“越忙越开心。国庆长假期间，我们店接待了近3000名顾客，挣了24万元！”彭伟说，“春节后那段时间，真的很难，不知道自己的小店能不能挺过去。好在各类政策支持大大缓解了我们经营的压力。最重要的是，疫情控制住了，市场重新火起来了，我也更有信心了。”

根据国家市场监管总局数据，截至9月末，全国实有市场主体稳定增长，登记在册市场主体共计1.34亿户，较去年底增长9%。其中，企业4200万户，增长8.9%，企业中的外商投资企业64.1万户，增长2.1%；个体工商户9021.6万户，增长9.2%；农民专业合作社222.2万户，增长0.9%。

回头看，疫情如同对各类市场主体的一次压力测试。难得的是，不论是拥有大量员工的规模型企业还是个体工商户，没有躺着靠政府纾困，而是坚持不停产、少裁员、千方百计自救。做服装面料的企业，开始生产口罩和防护服；知名品牌家电大厂，企业老板亲自出来直播带货；做高端餐饮的酒楼，带着员工干起了写字楼午餐外卖……上亿市场主体特别是中小企业，以极强的灵活性和敏锐的市场嗅觉，应时调整、危中寻机，韧性十足。工业和信息化部副部长王江平近日透露，目前中国中小企业经营情况明显回暖，截至11月，利润总额已连续3个月实现正增长。

从“局外人”到“赶浪人”，越来越多的传统企业还主动拥抱数字经济，发掘出新增长点。

年近50岁的赵学宽在上海经营着一家不足20平方米的冷饮批发店，20多年来一直做着周边邻里的生意。自从将小店搬上饿了么平台，短短一年间，外卖已占赵学宽店铺销售额的1/3，日均外卖销售冷饮几千支。“没想到我这小店也搭上了数字经济的快车。”赵学宽说。

新设市场主体逆势增长

存量稳住了，增量也在提升。

在中国大市场这片沃土里，新设企业、创业者今年以来如雨后春笋，茁壮成长。

家住广东汕头的21岁小龙正是创业大军的一员，他的店也是今年广东省新增的一家注册企业。小龙这几年在海外留学，受国外疫情影响，他未能如期返校，在国内上网课的同时，灵机一动加入了电商创业行列。“4月份，我先是开了一家经营玩具批发的实体店，很快发现‘线上+线下’销路更广，于是5月初在某电商平台开办了自己的网店。”小龙说。

降至谷底再绝地反弹，全国新设市场主体数量今年划出了“V”形走势。

国家市场监管总局登记注册局局长杨红灿介绍，前三季度，全国新设企业589.8万户，增长7.7%；新设个体工商户1242.6万户，增长1.3%；日均新设市场主体6.7万户，日均净增3.9万户。从季度情况看，受疫情影响，中国新设市场主体一季度出现了明显下降，同比降幅为30.6%；二季度即由降转升，增幅为15.9%；三季度涨幅扩大，为19.2%。

改革开放力度大，激发创业热情。

到海南创业去！自6月1日《海南自由贸易港建设总体方案》公布后，半年时间里，海南新增市场主体19.1万户，市场主体总量达到115.9万户，其中新设企业同比增长169.5%；引进人才超过10.3万人，相当于过去两年引进人才的总和。

新业态新模式发展快，拓宽创业空间。

疫情之下，“宅经济”发力，嗅觉灵敏的创业者们活跃起来。直播销售、在线培训、远程办公、网上教学……新商机造就一大批新个体。今年7月，中国还专门出台政策，降低个体经营者线上创业就业成本，鼓励发展微创新、微应用、微产品、微电影，实施新业态成长计划。

营造“阔海”凭鱼跃

来之不易的数据，得益于一揽子政策的支持。

——减税降费为企业送去实打实的优惠。

“税务部门告知我们，提供生活服务的纳税人今年可以免征增值税，这可太好啦！”云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县燚韩火锅店负责人韩文滨很高兴。

国家税务总局数据显示，前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。近日，国家税务总局监测的10万户重点税源企业景气调查问卷显示，89.4%的重点税源企业预计四季度生产经营形势为“平稳”或“好转”，较三季度预测提高4.7个百分点。

——信贷支持为企业解决燃眉之急。

居然之家山西忻州店，开业7年来生意一直不错。疫情的到来，让这家知名卖场的运营方——忻州东方家园物流有限责任公司遇到了麻烦：卖场100多家商户不能按时开业，企业资金顿时紧张起来。中国建设银行忻州住房城市建设支行得知企业的困难后，主动登门提供专属服务。没几天，企业就通过“建行惠懂你”APP申请到了300万元半年期的优惠贷款。“这笔钱是及时雨，总算心里有了底！”企业负责人李志强说。

——营商环境改善让企业轻装上阵显身手。

市场准入负面清单事项数量由151项减至131项，门槛不断放宽；全国信用信息共享平台联通46个部门、所有省区市；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。

2020年，中国亿万市场主体真给力，经济社会发展的“轮子”转得更欢。展望明年，中国市场主体必将迸发更强劲的活力，谱写更精彩的中国经济故事。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)