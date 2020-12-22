中国能源发展进入新时代（锐财经）

近年来，新疆哈密市依托当地丰富太阳能资源，不断加大太阳能发电项目的建设力度，目前已有20多家企业落户哈密，光伏发电电站装机规模突破170万千瓦。图为哈密市伊吾县淖毛湖镇中电工程哈密熔盐塔式5万千瓦光热发电站一角。

蔡增乐摄（人民视觉）

近年来，江苏省海安市滨海新区利用广阔的滩涂资源培育壮大太阳能、风能等新能源产业，有效实现节能减排的同时，推动地方经济绿色发展。图为日前电力作业人员在巡检光伏发电设施。

翟慧勇摄（人民视觉）

12月21日，国务院新闻办公室发布《新时代的中国能源发展》白皮书，并举行发布会介绍有关情况。白皮书指出，新时代中国能源发展取得了历史性成就，为服务经济高质量发展、打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会提供了重要支撑。

能源革命成果显著

白皮书指出，中国坚定不移推进能源革命，能源生产和利用方式发生重大变革，能源发展取得历史性成就。能源生产和消费结构不断优化，能源利用效率显著提高，生产生活用能条件明显改善，能源安全保障能力持续增强，为服务经济高质量发展、打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会提供了重要支撑。

中国在能源政策方面呈现出以下新特征：一是坚持以人民为中心，始终把民生用能放在首位，加强能源普遍服务；二是坚持清洁低碳导向，加快能源绿色低碳转型，提高清洁能源和非化石能源消费比重；三是坚持创新核心地位，加快能源科技自主创新步伐，推进能源领域关键技术突破和产业链协同技术进步；四是坚持以改革促发展，建设高标准能源市场体系，不断释放市场活力；五是坚持推动构建人类命运共同体，深化全球能源治理合作，加快全球能源绿色低碳转型，共建清洁美丽世界。

新时代中国能源发展取得了历史性成就。党的十八大以来，中国能源生产和利用方式发生重大变革，基本形成了多轮驱动的能源稳定供应体系，全面推进能源节约，以能源消费年均2.8%的增长支撑了国民经济年均7%的增长。清洁能源占能源消费总量比重达到23.4%，比2012年提高8.9个百分点，水电、风电、太阳能发电累计装机规模均位居世界首位。建立了完备的清洁能源装备制造产业链，支撑清洁能源开发利用。碳排放强度明显下降，中国2019年碳排放强度比2005年降低48.1%，提前实现了2015年提出碳排放强度下降40%-45%的目标。

“我们希望通过发布这部白皮书，让大家深入了解中国在推动能源绿色低碳转型方面付出的艰辛努力，以及为应对全球气候变化和促进能源可持续发展作出的积极贡献。”国家能源局局长章建华表示。

电力供应总体平稳有序

进入冬季，如何平衡保障供电与节能减排？

国家发展改革委秘书长赵辰昕介绍，近期受工业生产高速增长以及低温寒流叠加的影响，电力需求超出预期，需求出现高速增长，尤其是湖南省和江西省12月份用电需求增速在全国位居前列。

其中，12月上旬，湖南最大用电负荷比过去最高峰负荷高出了100多万千瓦；江西省12月上旬发用电量同比增长18.4%，最大用电负荷达到2631万千瓦。

“夏季用电高峰往往会出现负荷最大的情况，江西这个情况比夏季历史最高负荷也高出了50至60万千瓦。湖南和江西都创造了高点。”赵辰昕介绍，用电需求增加的还有浙江省，12月上旬发用电量同比增长9.2%，增速位居东部省份前列。

他指出，湖南、江西等省份由于煤炭运输距离较远，外受电能力受到限制，历年来都是冬季保障的重点地区。近期，针对这几个省份出现的电力缺口，地方政府及时采取有序用电措施，有计划地压减了一部分工商业企业用电，确保了电力供需平衡和居民用电需要，保障了电力整体平稳运行。

“截至目前，电力供应总体保持了平稳有序，居民生活用电没有受到影响。”赵辰昕表示，面对入冬以来用电需求的快速增长，国家发展改革委、国家能源局会同有关部门和电力企业积极采取措施，切实保障电力需求，确保电力供应总体平稳有序。

积极参与全球能源治理

一批重大能源合作项目落地实施，能源合作多边、双边机制不断完善，能源政策和技术交流日益频繁……在共建“一带一路”倡议引领下，中国的能源国际合作取得了丰硕成果。

白皮书倡议国际社会共同努力，协同推进能源绿色低碳转型，协同巩固能源领域多边合作，协同畅通国际能源贸易投资，协同促进欠发达地区能源可及性，推进全球能源可持续发展，维护全球能源安全。

中国已成为世界上最大的能源生产国和世界上最大的能源消费国。章建华表示，面对新形势和新挑战，中国将务实推动“一带一路”能源国际合作高质量发展。

一方面，积极参与全球能源治理合作。中国将秉承开放包容理念，建设好“一带一路”能源合作伙伴关系，促进能源互利合作，继续加强与国际组织多边机制合作，积极开展各种多边能源合作和交流活动。

另一方面，高质量推动能源合作项目。中国将深度参与全球能源转型变革，研究推进与有关国家在核电、风电、光伏、智能电网、智慧能源、互联互通等方面的合作，研究绿色能源和绿色金融相结合的政策，推动双边和多边合作项目。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)