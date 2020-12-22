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中国养老金发展报告2020发布

2020年12月22日07:56  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京12月21日电  （记者邱海峰）中国社会科学院第十届社会保障论坛暨《中国养老金发展报告2020》发布式——“养老基金与资本市场”研讨会19日在北京召开。此次发布的报告以养老基金与资本市场为主题，重点研究探讨各层次养老基金与资本市场发展的互动关系。

　　报告有两个特稿、一个主报告和35个分报告。其中，分报告有理论篇、中国篇和国际案例篇三大部分。报告认为，养老基金需要借助资本市场以更好地实现保值增值，它是推动资本市场健康发展的长线资金；公募基金等是各类养老金市场化投资的主力军，养老金推动了公募基金规模的增长和投研能力的提高，两者形成相互促进、共同发展之势，但各类资管机构未来在养老金体系中的作用仍有待提高，需要在提高投资能力、树立长期投资理念、优化考核方式、创新基金产品、加强投资者教育等方面做出努力，促进行业健康稳健发展。

　　据悉，《中国养老金发展报告2020》是由中国社科院世界社保研究中心编写的第10部养老金发展报告。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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