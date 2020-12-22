海南自贸港首笔国际运输船舶退税业务办结

本报北京12月21日电 （记者汪文正）12月17日，一笔2463.8万元的船舶退税款在国家税务总局洋浦经济开发区税务局办结。这是全国首笔“国内建造并从事国际运输船舶退税”业务，标志着海南自贸港“国际运输船舶增值税退税”政策正式落地。

此次申报办理船舶退税的是海南中远海运能源运输有限公司，该企业购进的境内建造并将执行国际运输的船舶为10.99万吨级油轮“远兰湾”轮，近日在“中国洋浦港”登记。

此前，财政部、交通运输部、国家税务总局于9月联合印发《关于海南自由贸易港国际运输船舶有关增值税政策的通知》，对在“中国洋浦港”登记并从事国际运输和港澳台运输业务的境内建造船舶，实行增值税退税政策。12月，国家税务总局发布管理办法，明确了海南自贸港船舶退税具体操作事项。

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