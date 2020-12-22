南水北调东中线6年调水超394亿立方米

南水北调中线陶岔渠首工程。

赵柱军摄

本报北京电 （记者王浩）12月12日，南水北调东中线一期工程迎来全面通水6周年。6年来，工程累计调水超394亿立方米，1.2亿人直接受益，其中，中线工程调水348亿立方米，约6900万人受益；东线工程向山东调水46亿立方米，惠及人口约5800万。工程运行安全高效，综合效益显著，沿线群众普遍认可。

目前，南水北调后续工程前期工作正稳步推进。东线二期工程可研和穿黄工程初步设计编制上报完成，中线引江补汉工程可研报告编制完成并上报水利部，中线调蓄库工程雄安调蓄库灌浆试验开工，西线工程规划方案比选论证通过水利部水利水电规划设计总院复审。东线北延应急供水工程建设进度加快，计划年底水下主体工程完工。

东中线一期工程全面通水以来，累计实施生态补水超52亿立方米，推动了沿线生态文明建设和绿色发展。自2018年中线工程实施生态补水以来，华北地区地下水水位下降趋势得到有效遏制，部分地区止跌回升；沿线河湖生态得到有效恢复。截至2020年9月末，北京市平原区地下水埋深平均为22.49米，与2015年同期相比回升了3.68米。东线工程增加了沿线河湖水网的水体流动。

南水北调东中线一期工程坚持调水、节水两手都要硬。北京全市16个市辖区全部建成节水型区，北京市万元地区生产总值用水量由2015年的15.4立方米下降到2019年的11.8立方米，万元工业增加值用水量由11立方米下降到7.8立方米。天津市出台全国第一部地方节水条例。山东省将“单位GDP水资源消耗降低”节水指标纳入对各市经济社会发展综合考核指标体系。

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