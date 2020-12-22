年内业务量达800亿件 快递业复苏折射消费增长

北京商报讯（记者 赵述评 何倩 刘瀚琳）12月21日，中国快递业再次突破历史纪录。据国家邮政局中国快递大数据平台实时监测，一件从湖北黄冈寄往湖南长沙的快递包裹成为2020年第800亿件快件。从数据来看，自9月10日我国今年快递业务量达到500亿件开始，每月均登上一个百亿级台阶。国家邮政局表示，再创新纪录，证明着快递市场繁荣活跃、发展质效不断提升，同时折射出中国经济复苏的良好势头和强大的消费能力。

2020年是特殊的一年，我国邮政快递业呈现出“低开高走”的走势。受新冠肺炎疫情影响，全国快递业务量在1月低位运行后于2月转为正增长。进入二季度，快递业务增速明显加快，重回30%以上。继5月全国快递业务量创2018年新高后，9月中上旬至今，我国快递业务量从500亿件逐月实现“百亿级”增长。

国家邮政局相关负责人表示，邮政快递业能够克服疫情影响，迎难而上重回高位增长区间，得益于行业的率先复工复产，我国消费市场加快线上线下融合发展和400万快递小哥的辛苦付出。“作为线上消费最主要的交付渠道，电子商务的发展成为快递业务量增长的主要来源；同时，三四线城市及农村市场增量较快，在消费者享受到经济网购服务的同时，也令快递市场获得了新的规模扩张。”

截至目前，我国快递业务总量和快递业务增速连续五年居世界第一。数据显示，十三五”期间，邮政行业的业务收入规模从2015年的4039亿元增长到如今的1.1万亿元，五年净增7000亿元，每年的增长速度达到了22%。快递年业务量从2015年的207亿件增长到今年的700亿件以上，年均增速超过30%。

值得一提的是，“十三五”期间，邮政快递业已构建起覆盖城乡、惠及全民的网络体系，建制村全部实现直接通邮，快递网点基本实现乡镇全覆盖，在经济社会发展中的作用不断增强，基础性战略性先导性作用日益凸显。

具体而言，在疫情环境下，覆盖全国的快递网络正不断延伸着广度与深度。横向来看，“快递下乡进村”被提升至战略高度，成为畅通城乡经济循环的重大工程。物流基建走向阡陌交通，一方面能拉动城乡供给对接，为乡村增添收入来源，另一方面则是挖掘农村地区的消费潜力。

数据显示，通过快递下乡、建制村通邮、快递进村等工程建设，100%的乡镇已建有邮政局所、100%的建制村实现了直接通邮、98%的乡镇有了快递网点，乡镇快递网点覆盖率比“十三五”之初提升了28个百分点。基建设施的完善拉动着消费需求。截至11月底，快递服务支撑工业品下乡和农产品进城超过1.7万亿元。

而从纵向来看，为了深化企业在规模和效率上的竞争力，快递企业在今年大量落地、升级仓储、转运中心、末端配送等各环节智能设备：交叉带自动分拣线正以秒为计高速运行，上千条滑轨能将包裹按三段码精准划分派送区域，供件机械手正以每小时1600件的分拣效率抓取各类型包裹……基于5G等技术的设备研发，正为物流企业在仓储分拣、末端配送等环节提供更具效率、成本更低的智能化解决途径。因此，能承受全国每月约100亿件的规模增幅，分布在物流各环节的智能设备功不可没。

与此同时，在疫情考验下，快递企业将触手深入产业，为客户提供定制的物流解决方案来提升企业的竞争壁垒。例如中通与长春一汽富晟集团有限公司合作，前者将服务链延伸至仓储、包装、配送运输等环节；中国铁塔与顺丰战略合作推动能源服务、产业链物流；德邦与国铁物资有限公司合作国铁商城、物流运输等等。

快递专家赵小敏对媒体表示，预计在未来三五年，民营快递将在两头挤压之下进行行业洗牌，有能力的民营企业会IPO，依靠资金量补服务短板，而更多的民营快递将被迫重组。单个民营企业会遭遇重大挫折，但从整个行业来看，随着行业集中度提高，未来服务质量、网店覆盖率、服务价格各方面都将更有优势。

作为承载消费循环的“羽翼”，物流业的发展在2020年备受瞩目，打造产业协同、智慧高效、安全绿色的寄递物流供应链体系成为必行之举。中国物流学会特约研究员陈燕燕在接受北京商报记者采访时就曾指出，物流是经济的“晴雨表”，更是经济发展的“助动器”。可以预见，围绕畅通国内国际双循环，以国家物流枢纽为中心的国内大循环基础设施建设，将成为“十四五”发展重点，新物流大通道将加速成型。与之相应的“一带一路”大通道建设也将持续加速，并在质量和效率上大幅提升。随着政策红利持续释放，物流行业将迎来新的变革机遇。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)