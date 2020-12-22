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年内335股创新高 逾九成前三季度盈利

董亮 马换换

2020年12月22日08:05  来源：北京商报
 

　　两大巨头隆基股份、宁德时代12月21日的大涨行情吸引了市场目光，两股均在当日刷新了历史新高，其中隆基股份更是以涨停收盘。实际上，自2020年以来A股刷新历史新高的个股不在少数，经Wind统计，剔除今年上市的新股，截至12月21日收盘，共有335股在年内创下了历史新高。纵观335股的业绩表现，其中320股在今年前三季度实现盈利，仅15股不具备业绩支撑，处于亏损状态。

　　刷历史新高个股扩容

　　剔除2020年上市新股，年内刷新历史新高的个股已扩容至335只。

　　12月21日，A股三大股指集体大涨，其中创业板指走势亮眼，大幅收涨3.66%。个股方面，受高瓴资本入股消息的影响，隆基股份当日强势涨停，收于涨停价85.42元/股，总市值突破3000亿元大关，达3222亿元。此外，宁德时代的市场表现也吸引了市场眼球，当日大幅收涨12.07%，报325元/股，总市值破7000亿元，达7571亿元，无论隆基股份还是宁德时代，均在12月21日创下了历史新高。

　　此外，迈为股份也在12月21日盘中刷出了历史新高。迈为股份今年的股价表现让投资者赚得盆满钵满，公司股价在今年成功破300元/股、400元/股……700元/股。截至12月21日收盘，迈为股份最新股价694.96元/股，总市值361.4亿元，公司在当日盘中创下了714.27元/股的历史新高。

　　经Wind统计，除了隆基股份、宁德时代、迈为股份之外，还有贵州茅台、长电科技、完美世界、天迈科技、锐明技术等332股股价在年内创下了历史新高。

　　以股王贵州茅台为例，公司在2020年成功突破1300元/股、1400元/股、1500元/股……1800元/股，截至12月12日收盘，贵州茅台年内最高股价达1875元/股，目前最新股价1842.5元/股，总市值达2.31万亿元。

　　在上述335股中，英科医疗在今年区间累计涨幅最高。经统计，截至12月21日收盘，英科医疗今年以来区间累计涨幅高达1413.07%，位居榜首，也仅这一股区间累计涨幅超1000%。其次，上机数控、阳光电源今年以来区间累计涨幅分别为532.11%、528.33%。

　　另外，成都燃气、普元信息、鸿合科技等49股区间累计涨幅则为负值；剩余283股区间累计涨幅则在0-500%之间。

　　聚焦六大行业

　　纵观上述335股，主要聚焦在材料、工业、可选消费、日常消费、信息技术、医疗保健六大行业。

　　经统计，久日新材、华特气体、苏博特、石大胜华、万华化学等40股属于材料行业；工业行业则包含交建股份、弘宇股份、日丰股份、神马电力、至纯科技等46股；电声科技、星期六、朗博科技、中潜股份、美的集团等33股属于可选消费行业；三只松鼠、丸美股份、西麦食品、桃李面包、新乳业等45股属于日常消费行业；卓易信息、普元信息、鸿合科技、光弘科技、汇顶科技等96股属于信息技术行业；医疗保健行业则包含云南白药、贝瑞基因、南微医学、健友股份、同和药业等61股。

　　不难看出，信息技术行业个股数量最多，其次是医疗保健行业。

　　在信息技术行业个股中，捷佳伟创年内区间涨幅最高，达304.1%。资料显示，捷佳伟创2018年8月登陆A股市场，公司主要从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售，在12月16日盘中，捷佳伟创创下了158.88元/股的历史新高。截至12月21日收盘，捷佳伟创最新股价152.8元/股，总市值为490.8亿元。

　　排在捷佳伟创之后的是晶澳科技，公司年内区间累计涨幅达277.46%；此外，鸿远电子、高德红外区间累计涨幅也在200%-300%之间。

　　医疗保健行业中，仅赛诺医疗、爱朋医疗、热景生物3股区间累计涨幅为负值，剩余58股年内区间累计涨幅均为正值。牛牛金融研究总监刘迪寰对北京商报记者表示，在今年疫情的催化下，不少相关的医药股业绩大增，在二级市场上也得到了投资者的热捧，这也令不少医药股股价在今年刷出了历史新高。

　　15股前三季度净利亏损

　　业绩方面，335股中有320股在今年前三季度实现净利为正值，其余15股则处于亏损状态。

　　具体来看，中国软件、星期六、中潜股份、山石网科、安恒信息、普元信息等15股在今年前三季度实现归属净利润为负值，其中中国软件、星期六、海汽集团3股亏损额超亿元，海特生物、德方纳米、诚迈科技等10股亏损额在1000万-1亿元之间；剩余天山生物、永悦科技2股亏损额则在1000万元以下。

　　值得一提的是，创业板个股天山生物成为了今年的“疯牛”股，在并不具备业绩支撑的情况下，公司曾在12个交易日区间内斩获了11个涨停板，在9月8日盘中创下了34.66元/股的历史新高。截至12月21日收盘，公司股价回落至22.26元/股，总市值为69.67亿元。

　　针对相关问题，北京商报记者致电天山生物董秘办公室进行采访，不过对方电话未有人接听。

　　以今年前三季度净利润同比涨跌幅来看，则有宝兰德、华图山鼎、深信服等92股处于同比下跌状态。高禾投资管理合伙人刘盛宇在接受北京商报记者采访时表示，在全面推进注册制时代下，上市公司的股价越来越体现公司基本面的变化，价值投资已经深入人心，企业需要通过良好的经营获得业绩的增长进而获得投资者的认可。

　　Wind数据显示，在上述15只亏损股中，对于2020年的业绩预测情况，海汽集团表示净利润可能为亏损，永悦科技表示净利润比去年同期可能出现较大幅度的下滑，其余个股则暂未作出预测。

　　另外，经统计，在上述15股中，永悦科技、星期六、山石网科、天迈科技等6股年内区间累计涨幅为负值，其中*ST博信区间累计跌幅最大，达69.95%。北京商报记者 董亮 马换换

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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