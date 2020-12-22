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央行喊话金融科技：支持合规反对垄断

岳品瑜 刘四红

2020年12月22日08:06  来源：北京商报
 

　　“稳健的货币政策灵活精准、合理适度”“进一步加大对重点领域和薄弱环节的金融支持”“支持金融科技依法规范发展，坚决反对垄断和不正当竞争行为”……继中央经济工作会议定调明年经济工作后，央行对明年金融监管工作进行部署。12月21日，据央行官微，央行党委于近日召开扩大会议，针对明年经济工作的总体要求、政策取向和重点任务，对后续政策框架、信贷投放、金融科技、债券市场、金融开放等作出进一步落实明确。

　　货币政策

　　灵活精准、合理适度

　　央行部署的明年多项工作任务中，第一项就是稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。

　　具体来看，要完善货币供应调控机制，保持宏观杠杆率基本稳定，处理好恢复经济和防范风险的关系。持续深化利率和汇率市场化改革，引导市场利率围绕央行政策利率中枢运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

　　光大银行金融市场部分析师周茂华对北京商报记者表示，从央行此项部署来看，明年货币政策整体将逐步回归常态，即在确保流动性整体平稳的情况下，更注重结构性政策工具，精准滴灌，提升政策支持实体经济恢复的效果，预计M2（广义货币）与社融同比增长较今年有所放缓。

　　“这主要是由于国内疫情防控与经济复苏态势良好，特殊时期政策也需要做相应调整，避免局部风险集聚和宏观杠杆率上升过快令宏观经济脆弱性上升。”周茂华进一步指出，但我国需求端整体处于恢复性复苏过程，供给部门复苏仍存在不平衡问题。因此，货币政策需要兼顾稳增长与防风险，通过结构性工具和改革，有效支持实体经济，并为供给侧结构性改革营造适宜政策环境。

　　稳宏观杠杆意味着货币总闸受控，但经济又需必要货币政策支持，因此，如何优化各部门杠杆，让货币信贷资源流入中小民营企业、三农、制造业等实体经济薄弱环节和战略新兴产业尤为重要。

　　此次会议提出，将进一步加大对重点领域和薄弱环节的金融支持。做好稳企业保就业纾困政策的适当接续，继续支持民营小微企业发展。用好再贷款再贴现政策，引导金融机构加大对科技创新、绿色发展、制造业等领域的信贷投放。做好脱贫攻坚与乡村振兴金融服务有效衔接。

　　金融科技

　　反对垄断和不正当竞争

　　除了要求货币政策的“精”和“准”外，此次会议也强调，明年将持续防范化解金融风险。

　　具体包括，巩固拓展防范化解重大金融风险攻坚战成果，健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，压实中小银行风险处置责任。

　　同时强调，要加快完善宏观审慎政策框架。尤其提出，要支持金融科技依法规范发展，坚决反对垄断和不正当竞争行为，防止资本无序扩张。此前召开的中央经济工作会议也曾提出，要强化反垄断和防止资本无序扩张。

　　麻袋研究院高级研究员苏筱芮指出，当前，科技巨头形成垄断，可能通过影响力来收取更高价格，不利于消费者。一方面，大科技公司创新能力强、科技基因根深蒂固，能够对传统金融产生助益；但另一方面，大科技公司在金融业务中牵扯过多，容易反客为主产生监管套利，且存在潜在的科技风险，这不仅仅在国内，更是一个国际化、全球化的议题。

　　苏筱芮进一步指出，科技反垄断已成为未来监管的重要方向，防止资本无序扩张将成为维护金融安全、金融稳定的重要议题。预计2021年监管将在以下三个方面加强动作：一是信息安全与隐私保护；二是加强金融消费者权益保护；三是进一步完善金控细则。

　　债券市场

　　深化改革、完善法制

　　债券市场同样是重点监管领域。继国务院称将“零容忍”严查欺诈发行、虚假信披等违法违规行为，央行明确将进一步规范信用评级行业发展后，此次会议再次强调，将深化债券市场改革，完善债券市场法制，夯实信用基础，严肃市场纪律，打击各种逃废债行为。持续加强金融消费权益保护，增强人民群众获得感、幸福感。

　　“健全债券市场基础制度，加大市场违规违法惩处力度，有利于进一步夯实信用基础，提升直接融资比重，助力实体经济发展。”周茂华如是评价道。

　　展望后市，周茂华进一步指出，从发展趋势看，未来国内债市及监管逐步走向统一，同时，随着国内债市基础制度不断健全完善，监管制度短板加快补齐，国内经济潜力不断释放，加之国内金融业扩大对外开放与人民币国际化不断推进，可以预见，未来我国债券市场将迎来发展“黄金时代”。

　　除了进一步规范债券市场外，北京商报记者注意到，此次会议也指出，将深化金融供给侧结构性改革，将做好“十四五”金融业改革发展规划编制工作。支持中小银行多渠道补充资本金，稳步推进农信社改革。同时，稳步扩大金融双向开放，推动已宣布金融开放措施切实落地，稳慎推进人民币国际化。提升开放条件下金融监管能力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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