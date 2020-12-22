美国新刺激法案破冰 9000亿美元够吗

争吵了几个月，在美国政府关门的最后一刻，两党终于“握手言和”，就价值9000亿美元的新冠肺炎疫情纾困刺激法案达成协议。在规模及失业补助的问题上，双方各退一步，毕竟疫情当前，在疫苗完全发挥作用之前，没有什么比直接发钱来得更实在。但对于美国而言，高企的赤字却也是其日后不得不面对的一个问题，“直升机撒钱”也是有代价的。

“有总比没有好”

新刺激计划拖不得了。当地时间20日，美国国会终于就9000亿美元的刺激计划达成协议，目的在于提振美国的医疗体系，以及刺激在新冠疫情重压下陷入困境的经济。

“我们终于可以公布这个国家长时间以来就需要听到的声音。更多救助措施也在路上。”当天，参议院共和党领袖麦康奈尔如此说道。不过他也提到，两党之间仍有分歧，最终细节仍在协商之中，投票预计将在当地时间20日晚或21日进行。

9000亿美元的刺激规模仅次于今年3月的2.2万亿美元刺激计划，财经媒体CNBC提到，国会达成这项美国历史上最大的纾困法案协议之一，是“拖延已久”的努力。此前，围绕着新一轮的刺激计划，两党僵持数月，因为在整体规模和失业补助方面的分歧，法案始终无法通过。

眼下，随着疫情的“失控”，重新封锁的阴霾若隐若现，新的财政刺激计划迫在眉睫。具体而言，9000亿美元的刺激方案中，2840亿美元将分配给“薪酬保护计划”，150亿美元专门用于资助独立影院、文化机构等，820亿美元将用于教育机构，70亿美元用于加强网络宽带接入，帮助民众在疫情期间实现远程连接。此外，该计划还将提供数十亿美元的资金用以支持新冠病毒的检测与追踪，以及新冠疫苗的分发。

至于此前两党争吵的焦点——失业补助问题，法案包括直接向大多数成年人支付600美元，以及给每个受疫情影响而失业的美国人每周提供300美元补助，该救济金将持续到明年3月底。与今年3月通过的2万亿美元刺激法案相比，新的补助只有当时一半，彼时，失业者除了领取正常的失业金外，每人每周还可再获得600美元的补助。

《纽约时报》指出，这项纾困法案本应来得更早，不过有总比没有好。两党经历了痛苦而漫长的拉锯战，终于敲定了这项援助法案。对于民众而言，他们已经等待得太久了。

值得注意的是，国会民主党和共和党当天还达成一项总额达1.4万亿美元的2021财年预算方案。如果法案无法通过的话，美国政府可能面临关闭的局面。而在这之前，美国国会已经投票通过多项临时拨款法案为联邦政府提供资金，避免政府“关门”。

“续命”经济复苏

虽然9000亿美元的规模较最初民主党预想的2万亿美元大打折扣，但这可能已经是眼下能取得的最好结果了。当天，众议院议长佩洛西和参议院少数党领袖舒默表示，当前疫情形势严峻，经济纾困方案将为美国人提供急需的救助，但这远远不够。未来，民主党人将进一步推动新的方案。

北京金阳矿业首席分析师蒋舒对北京商报记者分析称，9000亿美元的规模与民主党最初提到的已经减少了不少，主要原因在于此前双方还在竞选，民主党肯定“嗓门越高越好”，但随着民主党总统马上实现权力的交接，因此也不会像此前市场想得那么夸张，没必要给自己增加负担，完全可以后续再继续增加。

对于规模的缩水，中国社科院世界经济与政治研究所研究员孙杰对北京商报记者分析称，这一点也与美国财政状况有关，去年美国财政赤字就已达到9844亿美元，此前预计今年要超过1万亿美元，还可以接受。但就目前实际情况看，赤字很可能要超3万亿美元，所以赤字的高企也让美国两党有所忌惮。不过总体来说，不利影响正在下降，可以通过新的刺激法案，但也要控制规模。

事实上，外界对于新财政刺激计划的呼声早已层出不穷。在过去这段时间，作为美联储主席，主管货币政策的鲍威尔已经罕见地多次呼吁财政政策的出台，这在以前看来几乎是不可想象的。上个月，鲍威尔还呼吁国会通过新一轮财政刺激的方案，强调迫切需要追加经济刺激。

和鲍威尔一样，绝大多数经济学家都赞成年底出台新一轮刺激计划。不久前，荷兰国际集团首席国际经济学家詹姆斯·奈特利也指出，在新冠肺炎确诊病例数飙升的背景下，近期的经济前景已经恶化。病例数飙升可能导致更多牺牲经济活动的防疫措施出台，如果国会无法通过新一轮纾困计划从而造成“纾困断崖”效应，经济和民生可能进一步恶化。

据了解，到12月底，许多此前出台的纾困条款都将到期，比如旨在保护租户不被房东驱赶的联邦暂缓驱逐令、提供学生贷款偿还宽限的救助条款、疫情失业援助计划等等。这也意味着，一旦新的刺激措施无法无缝衔接，那么成千上万的失业者都可能面临随之而来的“断崖”压力。

赤字“压力山大”

虽然避免了“断崖”压力，但现实情况仍旧值得警惕。不久前，美国劳工部的数据显示，美国11月季调后非农就业人口新增24.5万人，几乎不及市场预期数据的一半，且增幅连续第5个月下滑。11月就业参与率61.5%，低于市场预期的61.8%。当月失业率6.7%，略好于预期的6.8%。

美国商务部16日公布的数据也显示，11月美国零售销售额环比下降1.1%，为连续第二个月下滑。该降幅远超市场普遍预期，且高于10月时0.1%的环比降幅。而10月数据也是自4月以来该指标首次出现环比下降。这意味着，在假日购物季即将来临之际，美国零售销售额出现环比大幅下降，凸显在新冠疫情肆虐和家庭收入下滑等负面因素拖累下，美国经济从衰退中复苏遭遇阻力。

在蒋舒看来，目前能推出新的刺激法案也证明两党是对经济有一定的担心，而9000亿美元的规模也有为将来考虑的打算。不过从目前的疫情来看，虽然病例数不断增加，但与公共安全角度的第二波相比，经济角度的“第二波”其实要稍强一些，并没有导致极端的全面的防疫措施的恢复，只是某种程度的夜间娱乐社交活动的暂停，所以可能也不会产生第二波经济危机。

经济可能只是美国需要面临的难题之一。随着新刺激法案的出台，财政赤字也成了美国不得不面对的问题。今年10月，美国国会预算办公室预计，2020财年美国政府财政赤字规模将达3.13万亿美元，相当于美国国内生产总值GDP的15.2%，是2019财年的3倍以上，也是二战以来的最高水平。

而在2021财年刚开始的前两个月，即2020年10月和11月，美国的预算赤字便高达4290亿美元，同比增加860亿美元。财政部官员称，这是由于医疗保健和救援计划以及失业补贴的支出增加了9%，达到8870亿美元。同时，年初至今的政府收入下降3%，至4570亿美元。

在孙杰看来，美国赤字问题已经严重到了以前不可想象的地步，在9000亿美元的刺激计划之前，美国赤字占GDP接近16%，9000亿美元出来之后，赤字占GDP的比重很可能要达到二战之前的水平。美国之所以敢这样做，也是与前些年一直讨论的现代货币理论（MMT）有关，一方面是现实的逼迫，另一方面是理念的转变。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)