人民网>>财经

1万亿美元预算创纪录 日本保经济“拼了”

陶凤 汤艺甜

2020年12月22日08:07  来源：北京商报
 

　　在恶化的疫情趋势下，日本不得不暂停了几项促消费的补贴活动，当然随之而来的就是经济复苏的停滞，这是无奈却又必须面对的现实。在这一情形下，大力刺激经济就成了日本政府唯一的选择，大手笔的年度预算已经获批，接下来就要看这能为经济注入多少活力了。

　　史上最大规模的年度预算终于敲定了，日本可以安心“撒钱”了。12月21日，日本政府召开内阁会议，敲定了2021年度预算案，总额为106.6097万亿日元（约合1.03万亿美元），不仅比今年的预算水平上升了4%，也是连续九年创历史最高纪录。

　　其中不少开支项目创下新高。比如，66.9万亿日元的一般支出，包括大约35.8万亿日元用于社会保障和23.8万亿日元的偿债，以及16万亿日元用于向地区和地方政府转移支付，社会保障支出刷新了最多纪录；而防卫费为5.3422万亿日元，连续六年超过5万亿日元，连续九年增长并创新高。

　　此外，为应对新冠疫情，此次预算案还新增了一项疫情应对预备费，金额为5万亿日元。

　　而在收入方面，具体项目包括：57.5万亿日元的税收收入，43.6万亿日元的债券发行收入，5.6万亿日元的其他来源收入。日本政府下财年计划发行价值236万亿日元的债券，创下自全球金融危机以来最高水平。债务收入占总收入的比例将从2020财年的31.7%升至40.9%。

　　根据安排，预算案将提交明年的例行国会进行审议。在国会顺利通过后，该预算案将在2021年4月新政府财年起实施。同时，该预算草案与今年三季度追加的预算一起提出，成为一个为期15个月的合并预算。

　　值得一提的是，日本第三轮经济刺激计划中的部分资金将由这份预算案提供。今年12月8日，日本政府临时内阁会议通过第三次大规模经济刺激计划，总规模达73.6万亿日元，财政支出部分达40万亿日元。此前4月和5月，日本政府已经先后推出两次大规模的经济刺激计划，总规模超过230万亿日元。

　　对于预算的走高，辽宁大学国际关系学院副教授李家成分析称，一方面，日本疫情再次蔓延之后，用于防疫和受疫情影响企业的补贴需要增加，另一方面，东京奥运会延期这一年也需要增加预算，大阪筹备世博会也需要预算。

　　目前，日本的赤字和债务问题已经达到了史无前例的水平。根据日本财务省的数据，2021-2022财年，不包括新债发行与偿债，日本政府预算赤字预计将高达20.4万亿日元，是今年最初预期值的两倍以上。而眼下，日本公共债务水平高达5万亿美元，是经济规模总量的2倍以上。

　　李家成坦言，日本这种扩张型预算，可能会为未来埋下隐患，毕竟增加的财政赤字会对后续形成重压，从长远来看肯定是不利于经济健康发展。但相较于未来，眼下很多当务之急需要日本首相菅义伟去解决，为此也不得不采取这种透支型的模式。

　　在21日的内阁会议后，日本财务大臣麻生太郎坦言，日本政府必须在防止疫情感染、维持经济增长和实现财政改革之间维持适当的平衡，“这是这份预算中最困难的任务”。

　　如其所说，当前日本正面临着疫情恶化、经济停滞等一系列问题。截至当地时间21日12时40分，日本新冠累计确诊病例已超过20万例。10月29日，日本累计确诊超过10万例，到如今的第二个“10万例”仅用了53天。

　　为此，日本也不得不叫停了旅游补贴政策。菅义伟14日宣布，将于本月28日至明年1月11日期间在全国范围统一暂停旨在鼓励消费的旅游补贴政策，以遏制新冠疫情蔓延。此前11月下旬，疫情较重的北海道札幌市和大阪府大阪市已经被移出了补贴名单。

　　即便如此，仍有不少日本民众认为，新一届政府的执行力不够。根据日本《朝日新闻》12月19日-20日的民调结果，菅义伟及其内阁的支持率已大幅下跌至39%，较11月的56%大幅下降了17个百分点；而不支持率则从11月的20%升到了35%。

　　不满主要集中在疫情防控方面，56%的受访者认为政府在新冠疫情防控方面做得不好，比11月的40%大幅增加，70%的受访者则认为菅义伟“没有发挥出”新冠疫情方面的领导力；79%的受访者认为，暂停旅游补贴的时机“太迟”。

　　促消费已经被迫暂停，那么日本经济剩下的希望就是预算计划了，这或许也是顶着赤字压力也要加大刺激的原因。数据显示，日本11月经济观察家经济前景指数仅为36.5，无论是相较于前值的49.1还是预期的47.9，都出现了大幅度下滑。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved