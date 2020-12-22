1万亿美元预算创纪录 日本保经济“拼了”

在恶化的疫情趋势下，日本不得不暂停了几项促消费的补贴活动，当然随之而来的就是经济复苏的停滞，这是无奈却又必须面对的现实。在这一情形下，大力刺激经济就成了日本政府唯一的选择，大手笔的年度预算已经获批，接下来就要看这能为经济注入多少活力了。

史上最大规模的年度预算终于敲定了，日本可以安心“撒钱”了。12月21日，日本政府召开内阁会议，敲定了2021年度预算案，总额为106.6097万亿日元（约合1.03万亿美元），不仅比今年的预算水平上升了4%，也是连续九年创历史最高纪录。

其中不少开支项目创下新高。比如，66.9万亿日元的一般支出，包括大约35.8万亿日元用于社会保障和23.8万亿日元的偿债，以及16万亿日元用于向地区和地方政府转移支付，社会保障支出刷新了最多纪录；而防卫费为5.3422万亿日元，连续六年超过5万亿日元，连续九年增长并创新高。

此外，为应对新冠疫情，此次预算案还新增了一项疫情应对预备费，金额为5万亿日元。

而在收入方面，具体项目包括：57.5万亿日元的税收收入，43.6万亿日元的债券发行收入，5.6万亿日元的其他来源收入。日本政府下财年计划发行价值236万亿日元的债券，创下自全球金融危机以来最高水平。债务收入占总收入的比例将从2020财年的31.7%升至40.9%。

根据安排，预算案将提交明年的例行国会进行审议。在国会顺利通过后，该预算案将在2021年4月新政府财年起实施。同时，该预算草案与今年三季度追加的预算一起提出，成为一个为期15个月的合并预算。

值得一提的是，日本第三轮经济刺激计划中的部分资金将由这份预算案提供。今年12月8日，日本政府临时内阁会议通过第三次大规模经济刺激计划，总规模达73.6万亿日元，财政支出部分达40万亿日元。此前4月和5月，日本政府已经先后推出两次大规模的经济刺激计划，总规模超过230万亿日元。

对于预算的走高，辽宁大学国际关系学院副教授李家成分析称，一方面，日本疫情再次蔓延之后，用于防疫和受疫情影响企业的补贴需要增加，另一方面，东京奥运会延期这一年也需要增加预算，大阪筹备世博会也需要预算。

目前，日本的赤字和债务问题已经达到了史无前例的水平。根据日本财务省的数据，2021-2022财年，不包括新债发行与偿债，日本政府预算赤字预计将高达20.4万亿日元，是今年最初预期值的两倍以上。而眼下，日本公共债务水平高达5万亿美元，是经济规模总量的2倍以上。

李家成坦言，日本这种扩张型预算，可能会为未来埋下隐患，毕竟增加的财政赤字会对后续形成重压，从长远来看肯定是不利于经济健康发展。但相较于未来，眼下很多当务之急需要日本首相菅义伟去解决，为此也不得不采取这种透支型的模式。

在21日的内阁会议后，日本财务大臣麻生太郎坦言，日本政府必须在防止疫情感染、维持经济增长和实现财政改革之间维持适当的平衡，“这是这份预算中最困难的任务”。

如其所说，当前日本正面临着疫情恶化、经济停滞等一系列问题。截至当地时间21日12时40分，日本新冠累计确诊病例已超过20万例。10月29日，日本累计确诊超过10万例，到如今的第二个“10万例”仅用了53天。

为此，日本也不得不叫停了旅游补贴政策。菅义伟14日宣布，将于本月28日至明年1月11日期间在全国范围统一暂停旨在鼓励消费的旅游补贴政策，以遏制新冠疫情蔓延。此前11月下旬，疫情较重的北海道札幌市和大阪府大阪市已经被移出了补贴名单。

即便如此，仍有不少日本民众认为，新一届政府的执行力不够。根据日本《朝日新闻》12月19日-20日的民调结果，菅义伟及其内阁的支持率已大幅下跌至39%，较11月的56%大幅下降了17个百分点；而不支持率则从11月的20%升到了35%。

不满主要集中在疫情防控方面，56%的受访者认为政府在新冠疫情防控方面做得不好，比11月的40%大幅增加，70%的受访者则认为菅义伟“没有发挥出”新冠疫情方面的领导力；79%的受访者认为，暂停旅游补贴的时机“太迟”。

促消费已经被迫暂停，那么日本经济剩下的希望就是预算计划了，这或许也是顶着赤字压力也要加大刺激的原因。数据显示，日本11月经济观察家经济前景指数仅为36.5，无论是相较于前值的49.1还是预期的47.9，都出现了大幅度下滑。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)